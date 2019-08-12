ЦИК отменил открытое заседание по выборам в Мосгордуму 14 августа

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не будет проводить 14 августа открытое заседание по выборам в Мосгордуму, анонсированное главой ЦИК Эллой Памфиловой. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил член Научно-экспертного совета (НЭС) при ЦИК Роман Коломойцев. "Расширенный экспертный совет с участием членов НЭС на завтра отменен, насколько я понимаю, из-за того, что многие в отпусках находятся", - цитирует Коломойцева агентство "Интерфакс".

Точной даты, на которую перенесена встреча, федеральный координатор ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" не назвал.

Памфилова обещала диалог

Между тем, по информации агентства "Интерфакс", заседание отложено примерно на неделю. Роман Коломойцев добавил, что надеется вынести на его обсуждение предложение о создании рабочей группы по изменению избирательного законодательства. Специалист выразил мнение, что в поправках удастся учесть позиции экспертного сообщества.

Памфилова 9 августа пообещала пригласить на заседание Центризбиркома всех, кто пишет о выборах в Мосгордуму и называет необоснованными отказы регистрировать кандидатов. Глава ЦИК пообещала "аргументированный диалог". Ранее организаторы намеченного на 17 августа шествия в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму направили в мэрию свои возражения в связи с нежеланием властей согласовать данную акцию.

Между тем оппозиционные политики Эльвира Вихарева, Татьяна Усманова и Александр Соловьев подали заявки в мэрию на шествие и митинг 24 августа.

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