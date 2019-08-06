 ЦИК отказал Дмитрию Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму | Новости из Германии о России | DW | 07.08.2019

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Россия

ЦИК отказал Дмитрию Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Штаб Гудкова подал жалобу в ЦИК после отказа Мосгоризбиркома допустить политика к выборам в Мосгордуму. ЦИК отклонил жалобу. Команда Гудкова намерена обратиться в суд.

Дмитрий Гудков выступает перед сторонниками, июль 2019 года

Дмитрий Гудков выступает перед сторонниками, июль 2019 года

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в среду, 7 августа, отказалась зарегистрировать бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова кандидатом на выборах в Мосгордуму. ЦИК признал недействительными 829 подписей из 5846, собранных командой политика. Для регистрации требовались 5315 подписей.

Ранее Мосгоризбирком отказал Гудкову и ряду других кандидатов в участии в выборах. 29 июля представители штаба политика направили жалобу в ЦИК. "Дальше - суды", - говорится в микроблоге Twitter незарегистрированного кандидата после отказа Центризбиркома.

27 июля полицейские задержали Гудкова, а накануне в его штабе прошел обыск. Через несколько часов политика освободили, но на следующий день вновь задержали. 30 июля суд арестовал его на 30 суток.

Контекст

Власти снова сделали столицу центром оппозиционных настроений. Этими декорациями можно успешно скрыть Шиес, Екатеринбург или лесные пожары. "Но просчитал ли Кремль все риски?" - задается вопросом Иван Преображенский. (04.08.2019)

Во время митингов оппозиции в Москве полиция разогнала и арестовала более 1000 демонстрантов. По мере нарастания нервозности у провластных элит растет и мужество оппозиции, считает Миодраг Шорич. (29.07.2019)

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Массовые задержания в Москве

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение о признании недействительными сотен подписей в их поддержку.

Протесты завершились массовыми задержаниями. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. Несколько десятков человек пострадали. Общее количество задержанных превысило тысячу человек, большинство из них отпустили к утру следующего дня.

3 августа на Бульварном кольце состоялась "протестная прогулка", участники которой выступали за честные выборы в Мосгордуму и против арестов демонстрантов 27 июля. Свыше 800 человек были задержаны.

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    Автор: Евгений Жуков


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