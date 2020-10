Церемония награждения студенческим "Оскаром" впервые прошла онлайн

Церемония награждения студенческим "Оскаром" Американской академии кинематографических искусств и наук США в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) впервые в истории прошла в среду, 21 октября, виртуальном формате. Одним из обладателей награды в категории "Анимация" международного конкурса стал уроженец швейцарского Цюриха Паскаль Шельбли - студент Баден-Вюртембергской академии в западногерманском Людвигсбурге. Жюри отметило его короткометражку "The Beauty" ("Красота").

Четырехминутная лента посвящена ответственности человека за то, как будет выглядеть наша планета и, в частности, мировой океан. "Так важно сохранить природу", - отметил 33-летний швейцарец, признавшись при этом, что "никогда в жизни не думал", что сможет завоевать столь престижную награду.

В онлайн-церемонии приняли участие кинорежиссер Спайк Ли, известный по фильму "Малкольм Икс", мастер комедийно-драматического жанра Лулу Ванг, мультипликатор анимационных студий Уолта Диснея - Глен Кин и мексиканский комик Эухенио Дербес.

Победители могут стать номинантами на взрослый "Оскар"

В этом году заявки на конкурс отправили учащиеся 207 американских и 121 зарубежного вуза - представители, в частности, Эстонии, Норвегии, Бельгии и Мексики. Победителями стали 18 студентов. Обладатели кинопремии могут также номинировать свои фильмы на "взрослый" "Оскар" в 2021 году.

Студенческая награда академии киноискусств вручается с 1972 года. Этот трофей часто достается выпускникам немецких вузов. В 2017 году, например, лауреатом престижной кинопремии тоже стал студент Баден-Вюртембергской академии - молодой режиссер Йоханнес Пройс (Johannes Preuss). Его короткометражный фильм "Galamsey" победил в категории "Документальное кино". Студентка Гамбургской медиашколы Катя Бенрат (Katja Benrath) с ее работой "Watu Wote - All of Us", одержала в том же году победу в категории "Художественное кино".

