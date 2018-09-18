Цены на бензин в России будут двигаться только в одном направлении

Многие автомобилисты в России с тревогой ждали 1 июля. Россиян в принципе беспокоит рост цен на бензин, как признал на днях Центральный банк РФ, а тут еще в конце июня появились сообщения о том, что цены на бензин и дизельное топливо в стране "разморозят". Так интерпретировали некоторые российские СМИ договоренность между властями и нефтяными компаниями о том, чтобы прекратить действие соглашения о контроле стоимости топлива, заключенное еще в ноябре прошлого года. DW поговорила с представителями двух топливных союзов о том, что пришло ему на смену, и ждать ли повторения прошлогоднего ценового кризиса.

Взамен истекшего соглашения о регулировании цен на бензин у правительства есть новая договоренность с нефтяными компаниями. Впрочем, договоренность, судя по всему, устная: никаких письменных заявлений от правительства не поступало. Суть новых правил, согласно утекшей в прессу информации, такова: темпы роста розничных цен на бензин на заправках не должны превышать темпы роста инфляции, которые ежемесячно публикуют официальные органы власти.

Кризиса, как в прошлом году, не будет…

Новое соглашение, судя по имеющейся информации, мало чем отличается от предыдущего. Уже с января 2019 года действовала договоренность о том, чтобы ориентироваться на инфляционные показатели. Вот только в том, что новое соглашение сработает на практике, не уверен президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша: "Только если не будет серьезных изменений с оптом, - сказал он в телефонном разговоре с DW. - Нас волнует, что будет с мелкооптовыми ценами".

Больше всего РТС опасается продолжения роста индикативных мелкооптовых цен, как произошло в прошлом году, когда оптовые котировки были выше розничных, напомнил Аркуша. "После первого июля мы не ожидаем значимого роста цен, - заявил DW глава аналитического центра при Независимом топливном союзе (НТС) Григорий Баженов. - В оптовом сегменте вряд ли будет значимый прирост цен, значит, вряд ли и значимая трансляция в розницу".

Резкий рост цен на бензин, зафиксированный в мае, Баженов считает "поправкой на сезонность" и следствием того, что "зимой цены на оптовом рынке были низкими". По его словам, нефтяники просто "отыграли" цены обратно.

"Сдержанных" темпов роста цен на бензин в ближайшее время ждут и в ЦБ РФ, который взял на себя роль делать заявления о ситуации на этом рынке.

…но есть кризисные регионы: Дальний Восток и Сибирь

Дальний Восток ждет рост цен на бензин, опасаются представители топливных союзов. На фото: порт Владивостока

В отдельных регионах ситуация остается напряженной, и наиболее вероятным сценарием там является резкий рост цен на бензин и дизельное топливо, говорят представители топливных союзов. Например, в Сибири и на Дальнем Востоке, где в последние недели и так рост цен был выше, чем в среднем по России. "Очевидно, что ряд регионов будут повышать индикативные мелкооптовые цены. Нефтяные компании безусловно поднимут цены в зависимости от биржевых котировок", - говорит Евгений Аркуша из РТС. По его словам, на Дальнем Востоке сложилась ситуация, когда биржевые цены на топливо на 6-7 тысяч рублей за тонну выше мелкооптовых, тогда как, по словам президента РТС, должно быть наоборот: это мелкооптовые цены должны быть выше биржевых – хотя бы на 2 тысячи, чтобы независимые АЗС могли выживать.

Нельзя допустить, чтобы, как в прошлом году, оптовые цены были выше розничных, в этих условиях независимые АЗС, которые занимают около 60 процентов рынка, гибнут, говорят в РТС. В мае РТС направил письмо вице-премьеру российского правительства Дмитрию Козаку. В нем назван ряд факторов, приведший к необоснованному, по мнению РТС, росту оптовых цен: сокращение производства, внеплановый ремонт НПЗ и недостаточно продуманный, по мнению объединения, механизм налогообложения нефтяной отрасли.

Локально дисбаланс в системе ценообразования проявляется, например, на Дальнем Востоке, согласен и Григорий Баженов. Тем не менее, в нынешнем году положение на топливном рынке в целом не такое тяжелое, чем в предыдущем, считают представители топливных союзов. "Ясно, в нынешнем году ситуация все же лучше, чем в предыдущем – признает Аркуша. - Регуляторы озаботились тем, чтобы найти экономические механизмы регуляции цен на бензин".

Топливные союзы – за изменение налогообложения

Тем не менее, представители топливных союзов жалуются на то, что механизм регуляции цен и налогообложения остается несовершенным. "Наибольшими налогами обложены самые низкомаржинальные (с низкой доходностью – Ред.) звенья производственной цепи: нефтепереработка и розница", - замечает Баженов. На сегодняшний момент правительство использует разные типы налогов, включая акцизы, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), чтобы сгладить для нефтяников разницу топливных котировок на внешнем и внутреннем рынке.

По мнению НТС, высказанному в июньском письме правительству РФ, налоговую нагрузку следует усилить на предприятия, занятые нефтедобычей. "НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых – Ред.) – более нейтральный налог, он платится вне зависимости от того, куда уходит продукт (на внешний или внутренний рынок – Ред.), - говорит Баженов. - Акциз намного более чувствителен для конечных потребителей (в России – Ред.)".

Изменения необходимы, потому что в долгосрочной перспективе слишком сильные регуляторные тиски мешают отрасли, уверен Баженов. С одной стороны, регуляторы не дают взлететь ценам на АЗС, но, с другой, лишают бизнеса доходности и стимулов инвестировать в развитие. "Компании вынуждены из тисков как-то освобождаться, на рынке появляется суррогат", так как торговать легальным качественным продуктом невыгодно. Абсурдность ситуации, по словам Баженова, видна на примере из Татарстана: "Весной там после модернизации появились избыточные мощности, а с другой стороны, качественного легального продукта не хватает".

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