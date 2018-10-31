 Центр ″Э″ в Смоленске хочет собирать данные пользователей ″В контакте″ | Новости из Германии о России | DW | 31.10.2018

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Россия

Центр "Э" в Смоленске хочет собирать данные пользователей "В контакте"

МВД РФ по Смоленской области намерено закупить для местного Центра "Э" программу, которая будет автоматически анализировать все открытые данные местных пользователей "В контакте".

Логотип В контакте (фото из архива)

Центр "Э" (он же - Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ) в Смоленске намерен закупить программу для мониторинга социальных сетей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок разместило Федеральное казенное учреждение "Центр хозяйственного сервисного управления МВД РФ по Смоленской области", сообщает в среду, 31 октября, портал Роскомсвобода. Сумма контракта составляет 150 тысяч рублей.

Контекст

DW провела эксперимент и выяснила, что пока получить от "В контакте" собираемые о них персональные данные могут только россияне, живущие в ЕС. Жителям России такое только обещают. (24.08.2018)

Правительство Сахалина разместило тендер на анализ местных групп в соцсетях. Сумма контракта - свыше 2 млн рублей. (22.10.2018)

К программе для мониторинга предъявляются следующие требования: она должна получать, хранить и обрабатывать информацию о пользователях из Смоленской области в соцсети "В контакте". В частности, система должна ежесуточно пополнять базы данных всем контентом со страниц открытых профилей. Под всем контентом подразумеваются любые записи, членство в сообществах, перепосты, комментарии, изображения и видеозаписи.

Дата окончания подачи заявок участников - 6 ноября 2018 года. Еще три дня спустя пройдет аукцион в электронной форме. Цель исследования не называется.

На Сахалине тоже хотят собирать данные пользователей "В контакте"

Ранее правительство Сахалина также разместило тендер на анализ местных групп в соцсетях. Сумма контракта превышала 2 миллиона рублей. Власти Сахалинской области хотели не только анализировать данные местных групп "В контакте", но и заниматься продвижением собственных материалов в соцсетях.

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    Автор: Элла Володина


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