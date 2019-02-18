Центр правозащитника Шведова объявлен в России "иноагентом"

Министерство юстиции РФ провело внеплановую проверку центра Григория Шведова в Москве. Правозащитник неоднократно выступал с критикой в адрес главы Чечни Кадырова.
"Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации" правозащитника и главного редактора интернет-издания "Кавказский узел" Григория Шведова внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иноагента". Об этом во вторник, 19 февраля, сообщили в пресс-службе министерства юстиции России.
Решение принято по итогам внеплановой проверки документов.
Центр зарегистрирован в Москве, с февраля 2015 года занимается научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук. Он также работает над изданием книг, журналов и периодических материалов.
Критика в адрес Кадырова
Григорий Шведов в ноябре 2018 года был повторно избран в состав международного исполнительного совета неправительственной организации "Мемориал". Он неоднократно выступал с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова и обвинял его в коррупции.
В российском реестре "иноагентов" числятся уже более 70 организаций. В середине февраля в реестр вернули движение Льва Понмарева "За права человека".
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