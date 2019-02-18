Центр правозащитника Шведова объявлен в России "иноагентом"

"Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации" правозащитника и главного редактора интернет-издания "Кавказский узел" Григория Шведова внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иноагента". Об этом во вторник, 19 февраля, сообщили в пресс-службе министерства юстиции России.

Решение принято по итогам внеплановой проверки документов.

Центр зарегистрирован в Москве, с февраля 2015 года занимается научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук. Он также работает над изданием книг, журналов и периодических материалов.

Критика в адрес Кадырова

Григорий Шведов в ноябре 2018 года был повторно избран в состав международного исполнительного совета неправительственной организации "Мемориал". Он неоднократно выступал с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова и обвинял его в коррупции.

В российском реестре "иноагентов" числятся уже более 70 организаций. В середине февраля в реестр вернули движение Льва Понмарева "За права человека".

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