 Центр правозащитника Шведова объявлен в России ″иноагентом″ | Новости из Германии о России | DW | 20.02.2019

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Россия

Центр правозащитника Шведова объявлен в России "иноагентом"

Министерство юстиции РФ провело внеплановую проверку центра Григория Шведова в Москве. Правозащитник неоднократно выступал с критикой в адрес главы Чечни Кадырова.

Плакат с надписью Иностранный агент

"Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации" правозащитника и главного редактора интернет-издания "Кавказский узел" Григория Шведова внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иноагента". Об этом во вторник, 19 февраля, сообщили в пресс-службе министерства юстиции России.

Решение принято по итогам внеплановой проверки документов.

Контекст

МПРА стал первым профсоюзом в РФ, которому присвоен статус "иноагента", после чего в отношении него начались репрессии. В организации убеждены, что их инициатором являются калужские власти. (01.05.2018)

Особая пометка не только для ИГИЛ, но и для "СМИ-иностранных агентов": очередная инициатива депутата Петра Толстого приведет к усилению самоцензуры, уверен Александр Плющев. (12.01.2018)

Центр зарегистрирован в Москве, с февраля 2015 года занимается научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук. Он также работает над изданием книг, журналов и периодических материалов.

Критика в адрес Кадырова

Григорий Шведов в ноябре 2018 года был повторно избран в состав международного исполнительного совета неправительственной организации "Мемориал". Он неоднократно выступал с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова и обвинял его в коррупции.

В российском реестре "иноагентов" числятся уже более 70 организаций. В середине февраля в реестр вернули движение Льва Понмарева "За права человека". 

Смотритетакже:

  • Чем занимаются НКО, включенные в реестр иноагентов

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Когда звонил колокол

    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

  • В каких регионах РФ НКО признают иноагентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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Выборы Путина: "иностранному агенту" заткнули рот - DW Новости

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С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

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