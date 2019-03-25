 Центр ″Мемориал″ призвал освободить политзаключенного-анархиста | Новости из Германии о России | DW | 25.03.2019

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Россия

Центр "Мемориал" призвал освободить политзаключенного-анархиста

Аспиранта МГУ Азата Мифтахова задержали в рамках дела о самодельном взрывном устройстве в Балашихе. После пыток и освобождения его снова задержали - по делу о хулиганстве. В СПЧ поддержали "Мемориал".

Силуэт человека у решетки

Правозащитный центр "Мемориал" призвал незамедлительно освободить 25-летнего аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который находится под стражей с 12 февраля 2019 года. Преследование сторонника анархистских взглядов является "ярким примером использования псевдоюридических процедур для подавления неугодной властям общественной деятельности", говорится в заявлении правозащитников, опубликованном в понедельник, 25 марта.

Кроме того, "Мемориал" признал молодого человека политическим заключенным. В свою очередь, эксперт Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев поддержал позицию правозащитного центра.

Контекст

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О задержании Азата Мифтахова стало известно 1 февраля. Аспиранта МГУ задержали в рамках дела о самодельном взрывном устройстве, обнаруженном в Балашихе. 7 февраля молодого человека освободили, не предъявив ему какие-либо обвинения, однако позднее задержали по делу о нападении на офис партии "Единая Россия" в Москве в январе 2018 года.

Аспиранта МГУ и других фигурантов дела о взрывчатке в Балашихе пытали, утверждают правозащитники. По словам Борщева, Мифтахов "показывал следы пыток шуруповертом". От молодого человека "требовали признательных показаний" в изготовлении взрывного устройства, однако позднее "дело не подтвердилось", подчеркнул эксперт СПЧ.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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Заявление центра "Мемориал"

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