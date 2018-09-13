 Центробанк Турции резко повысил процентную ставку | Новости из Германии о Европе | DW | 13.09.2018

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Европа

Центробанк Турции резко повысил процентную ставку

ЦБ Турции поднимает ставку уже в третий раз за год, чтобы затормозить обвал национальной валюты.

Турецкая лира

Турецкий Центробанк в четверг, 13 сентября, принял решение резко повысить ключевую процентную ставку. Она возрастет на 6,25 процентного пункта - с 17,75 до 24 процентов, говорится в  сообщении Центрального банка. В 2018 году ЦБ Турции поднимает ставку уже в третий раз. Эти меры должны замедлить инфляцию и предотвратить дальнейшее падение турецкой лиры, которая с начала года потеряла уже 40 процентов своей стоимости.

Контекст

Призыв турецкого президента Эрдогана к отказу от валюты США в расчетах может сблизить позиции Турции и России в Центральной Азии. Но до самого отказа от доллара еще очень далеко. (07.09.2018)

Вмешательство Эрдогана в деятельность ЦБ не сулит ничего хорошего для экономики Турции и валюты страны. Об этом свидетельствует мировой опыт. (15.08.2018)

Эксперты надеялись, что Центробанк повысит ставку, однако не ожидали столь резкого ее повышения. Тем временем представители ЦБ заявили, что в случае необходимости готовы поднять ставку еще выше.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед заседанием заявил, что ставка в 17,75 процента уже и так чрезмерно высока и призвал снизить ее. Он опасается, что подобная финансовая политика затормозит развитие конъюнктуры. Сам Эрдоган в качестве меры борьбы с падением курса лиры запретил хозяйственные расчеты внутри страны в иностранной валюте. В частности, в течение 30 дней Турция переведет все расчеты по продаже и аренде недвижимости на национальную валюту.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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