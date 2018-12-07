 Центробанк РФ посоветовал банкам готовиться к отключению от платежных систем | Новости из Германии о России | DW | 07.12.2018

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Россия

Центробанк РФ посоветовал банкам готовиться к отключению от платежных систем

В российском Центробанке опасаются, что новые санкции США в отношении России могут затронуть крупные российские банки и привести к отключению от международных платежных систем.

Кредитные карты Visa и Mastercard

Российский Центробанк рекомендовал малым банкам найти запасного партнера по обслуживанию кредитных карт Visa и Mastercard. Эта мера направлена на обеспечение бесперебойной работы малых банков в случае, если их банк-партнер будет отключен от международных платежных систем в результате новых санкций США,сообщила в пятницу, 7 декабря, газета "Ведомости".

Контекст

В РФ скоро появится новая платежная система - ее созданием занимается "Почта России". Всего в стране работает более двух десятков платежных систем. В чем их основные отличия, выясняла DW. (09.08.2017)

В Крыму карты Visa и MasterСard, выпущенные Генбанком, больше не обслуживаются. Фининститут полностью перешел на полуострове на платежную систему "Мир". (15.08.2018)

Малые банки в России нередко работают с платежными системами через крупный банк-партнер. На российском рынке в их качестве выступают РНКО "Платежный центр" и банки "Уралсиб", ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк. Представитель Центробанка РФ подтвердил изданию рассылку рекомендаций, отметив, что они не носят обязательного характера. 

Если в результате введения новых санкций в отношении одного из крупных российских банков будет органичен доступ к платежным системам Visa и Mastercard, на платежи внутри России это не повлияет, однако кредитные карты не будут работать в других странах.

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    Автор: Ирина Филатова


 

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