 Центробанк РФ понизил ключевую ставку до 6,5 процентов | Новости из Германии о России | DW | 25.10.2019

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Россия

Центробанк РФ понизил ключевую ставку до 6,5 процентов

Впервые с декабря 2017 года ключевая ставка снижена на 0,5 процентных пункта, отмечают наблюдатели. По данным Центробанка РФ, темпы роста экономики страны остаются сдержанными.

Здание Центробанка России в Москве

Здание Центробанка России в Москве

Центральный банк (ЦБ) России в четвертый раз подряд с июня снизил ключевую ставку. Согласно решению совета директоров ЦБ РФ, она уменьшена на 0,5 процентных пункта - до 6,5% годовых, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ в пятницу, 25 октября.

Контекст

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В начале 2019 года ключевая ставка составляла 7,75%. В последний раз она была снижена в сентябре - на 0,25 процентных пункта до 7%, что стало минимальным показателем с марта 2014 года. Снижение на 0,5 п.п. произошло впервые с декабря 2017 года, отмечают наблюдатели.

Темпы роста экономики России остаются сдержанными, риски существенного замедления мировой экономики cохраняются, отмечается в сообщении ЦБ РФ. При этом инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось. Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7 процента.

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