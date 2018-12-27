Центробанк РФ лишил лицензий крупнейших форекс-дилеров

Центральный банк РФ аннулировал лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров, являющихся дочерними компаниями зарубежных операторов. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщила пресс-служба Банка России. Речь идет о "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Телетрейд групп" и "Альпари форекс".

В качестве официальных причин подобного решения названы "нарушения порядка ведения внутреннего учета", "недостоверная отчетность", а также погрешности в "организации системы управления рисками".

Увод средств в офшоры

Между тем, как утверждает Лариса Селютина, директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Центробанка, все эти финансовые посредники способствовали уходу средств российских гражданв зарубежные офшоры.

Как пояснила Селютина, "форекс-дилеры по сути использовали лицензию Банка России в качестве рекламы", при этом российские клиенты фактически подписывали договоры с "одной из зарубежных компаний".

Размер клиентских активов пяти дилеров составлял порядка 35 млн рублей (около 444 тыс. евро), уточнила она.

Вложения клиентам вернут

Действие лицензий прекращается с 27 января 2019 года - до этого срока компании обязаны вернуть клиентам все вложения.

Представители "Телетрейд групп" уже заявили, что для них действия Центробанка стали "полной неожиданностью".

Форекс-дилеры - компании, позволяющие торговать на рынке ценных бумаг с использованием выданной в кредит или под залог суммы.

В 2014 году по предложению Минфина было решено начать регулирование этого рынка. К 1 января 2016 года все официальные дилеры получили от Банка России соответствующие лицензии. Банкам, которые до этого предоставляли подобные услуги, пришлось создать дочерние компании.

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