 Центробанк РФ лишил лицензий крупнейших форекс-дилеров | Новости из Германии о России | DW | 27.12.2018

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Россия

Центробанк РФ лишил лицензий крупнейших форекс-дилеров

По словам представителя ЦБ РФ, финансовые посредники способствовали уходу средств россиян в зарубежные офшоры.

Здание Центробанка России в Москве

Здание Центробанка России в Москве

Центральный банк РФ аннулировал лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров, являющихся дочерними компаниями зарубежных операторов. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщила пресс-служба Банка России. Речь идет о "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Телетрейд групп" и "Альпари форекс".

В качестве официальных причин подобного решения названы "нарушения порядка ведения внутреннего учета", "недостоверная отчетность", а также погрешности в "организации системы управления рисками".

Увод средств в офшоры

Между тем, как утверждает Лариса Селютина, директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Центробанка, все эти финансовые посредники способствовали уходу средств российских гражданв зарубежные офшоры.

Контекст

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Как пояснила Селютина, "форекс-дилеры по сути использовали лицензию Банка России в качестве рекламы", при этом российские клиенты фактически подписывали договоры с "одной из зарубежных компаний".

Размер клиентских активов пяти дилеров составлял порядка 35 млн рублей (около 444 тыс. евро), уточнила она.

Вложения клиентам вернут

Действие лицензий прекращается с 27 января 2019 года - до этого срока компании обязаны вернуть клиентам все вложения.

Представители "Телетрейд групп" уже заявили, что для них действия Центробанка стали "полной неожиданностью".

Форекс-дилеры - компании, позволяющие торговать на рынке ценных бумаг с использованием выданной в кредит или под залог суммы.

В 2014 году по предложению Минфина было решено начать регулирование этого рынка. К 1 января 2016 года все официальные дилеры получили от Банка России соответствующие лицензии. Банкам, которые до этого предоставляли подобные услуги, пришлось создать дочерние компании.

Смотритетакже:

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    Первый функционирующий банкомат изобрел шотландец Джон Шепард-Баррон. Он был установлен 27 июня 1967 года в районе Энфилд на севере Лондона (на снимке). Но лишь после своего победного шествия в США банкоматы распространились и по всей Европе. По словам американского экономиста Пола Волкера, это единственное полезное банковское изобретение минувших десятилетий.

  • Экспонат Музея ГДР в Радебойле

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    Без границ

    В 1970-е годы банкоматы в Европе становились все популярнее. К "кассирам из металла" быстро привыкли в ФРГ. Гораздо реже их можно было увидеть в Восточной Германии: на снимке - экспонат Музея ГДР в Радебойле.

  • У банкомата в Москве, 1998 год

    Самое полезное банковское новшество

    Россия

    В СССР первые банкоматы появились в 1991 году в Москве. Два из них были установлены в московском Центре международной торговли. Но получить в нем можно было только дорожные чеки. Начиная с 1994 года в Москве действовали банкоматы, не только выдающие купюры, но и располагающие функцией приема наличных. На снимке: банкомат одного из московских банков в 1998 году.

  • Банкомат в Иране

    Самое полезное банковское новшество

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    Банкоматы преодолели не только политические границы, но и религиозные. В странах, живущих по строгим законам ислама, таких как Иран, круглосуточный доступ к наличным ценят не менее, чем на Западе, презираемом иранским режимом.

  • Банкомат в тюрьме во Флориде

    Самое полезное банковское новшество

    Многофункциональность

    Постепенно банкоматы приобретали новые способности. Сегодня кроме функций снятия денег и взноса наличных сегодня они позволяют осуществлять денежные переводы и другие операции. В этом банкомате, установленном в тюрьме во Флориде, можно даже внести залог за арестованного.

  • Монеты вместо банкнот

    Самое полезное банковское новшество

    Монеты вместо банкнот

    А в таком банкомате (на снимке слева) можно разменять банкноты на монеты, уже упакованные в рулоны. Или, наоборот, обменять монеты на банкноты…

  • Банкомат банка Postbank

    Самое полезное банковское новшество

    И еще одна функция…

    В 2010 году в Германии в эксплуатацию ввели банкоматы, способные перепрограммировать неисправные чипы банковских карточек. На снимке - один из первых экземпляров немецкого банка Postbank.

  • Банкомат в Греции, во время кризиса

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    Не во все времена…

    Бесперебойная работа банкоматов для жителей Германии - нечто само собой разумеющееся. Чего нельзя сказать о странах, где экономический кризис в первую очередь проявляется в ограниченной выдаче денег. В июне 2015 года в имеющей высокую задолженность Греции после того, как банки были закрыты на неделю, с одной карточки можно были снять лишь до 60 евро в день.

  • Взорванный банкомат в Берлине, август 2016 года

    Самое полезное банковское новшество

    Находка для преступников

    Вот уже несколько лет в Германии грабители взрывают банкоматы. Одна из возможных причин участившихся случаев разбоя: в криминальных кругах разнесся слух о том, что при взрыве деньги не подвергаются уничтожению с помощью несмываемой краски. На снимке - один из пострадавших банкоматов в Берлине.

  • Банкомат в Загребе

    Самое полезное банковское новшество

    Универсальный дроид

    В столице Хорватии Загребе деньги можно снимать в поистине космическом банкомате. Легендарный робот R2-D2 из "Звездных войн" снабжает наличными не только истинных фанатов галактических приключений, но и "рядовых" землян.

    Автор: Инга Ваннер, Томас Кольман


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Ситуация с банком «Открытие» и проблемы в банковском секторе РФ

Контекст

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Первые банкоматы, выдающие деньги в любое время суток, были введены в эксплуатацию в 1967 году. Только в Германии их сегодня около 60 тысяч. (27.06.2017)  

Ссылки в интернете

Заявление пресс-службы ЦБ РФ

Аудио- и видеофайлы по теме

Ситуация с банком «Открытие» и проблемы в банковском секторе РФ  

Как кандидаты в президенты банк грабили - "Заповедник"  

"Глобальная прачечная": как из России выводились миллиарды долларов – DW Новости  

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