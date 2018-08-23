 Центробанк РФ до конца сентября не будет закупать валюту | Новости из Германии о России | DW | 23.08.2018

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Россия

Центробанк РФ до конца сентября не будет закупать валюту

В связи с ослаблением курса рубля Центробанк РФ в течение месяца не будет покупать валюту. По заявлению пресс-службы банка, у него достаточно инструментов для предотвращения финансовых угроз.

Центробанк РФ (фото из архива)

Центробанк РФ (фото из архива)

Банк России до конца сентября не будет закупать валюту, сообщается в четверг, 23 августа, на сайте регулятора. Это решение связано с ослаблением курса рубля, который достиг относительно доллара низшей точки с апреля 2016 года, дойдя до показателя в 69 рублей 01 копейку за доллар. В свою очередь курс рубля к евро опустился в четверг до 79 рублей за евро. Мера официально объясняется "повышением предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков".

Контекст

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Решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься с учетом "фактической обстановки на финансовых рынках". Регулятор заверяет, что имеет "достаточно инструментов" для предотвращения угрозы "финансовой стабильности".

Ранее в четверг представитель МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в связи с новыми санкциями США для российской стороны "настал момент" для того, чтобы "избавиться от доллара как средства взаимных расчетов" и "заниматься поиском других схем".

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    Что можно купить на российскую пенсию?

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    На бюджетный автомобиль Kia Rio в базовой комплектации среднему российскому пенсионеру придется копить, не делая никаких трат, чуть больше 4 лет. Согласно опросам ВЦИОМ, пенсионеры редко пользуются автомобилями, подавляющее большинство предпочитает общественный транспорт. Например, в Москве, это 78 процентов среди лиц в возрасте с 61 до 70 лет.

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    Если средний российский пенсионер захочет купить двухкомнатную квартиру в Москве, ему придется собирать деньги с пенсии около 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года.

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    А чтобы приобрести люксовый частный самолет Bombardier Global Express, российскому пенсионеру придется копить 237 000 месяцев или около 20 тысяч лет. Таким средством передвижения, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.

    Автор: Никита Баталов


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Что будет с курсом рубля

 

 

 

 

Контекст

Что можно купить на российскую пенсию?

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