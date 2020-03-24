Цветущая вишня в опустевшем Потсдаме (фото)

Потсдам • На улицах в Германии сейчас повсюду немноголюдно. Немцы вносят свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции, оставаясь большую часть времени дома. Чтобы подышать свежим воздухом или совершить пробежку, многие отправляются в пригородные лесопарки или ближайший лес.

Опустевшая улица в потсдамском районе Бабельсберг

Особенно заметны последствия этих мер около главных достопримечательностей Германии. Все закрыто. Туристов нет, но природа на карантин не уходит.

На этой неделе в Германии установилась холодная и солнечная погода

Эти фотографии сделаны в столице немецкой федеральной земли Бранденбург - Потсдаме, где, в частности, находятся многочисленные прусские дворцы и парки, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в отелях этого города останавливается около 500 тысяч человек. Плюс еще 16 миллионов туристов приезжают сюда на один день без ночевки.

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