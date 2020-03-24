Цветущая вишня в опустевшем Потсдаме (фото)

Потсдам • На улицах в Германии сейчас повсюду немноголюдно. Немцы вносят свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции, оставаясь большую часть времени дома. Чтобы подышать свежим воздухом или совершить пробежку, многие отправляются в пригородные лесопарки или ближайший лес.
Опустевшая улица в потсдамском районе Бабельсберг
Особенно заметны последствия этих мер около главных достопримечательностей Германии. Все закрыто. Туристов нет, но природа на карантин не уходит.
На этой неделе в Германии установилась холодная и солнечная погода
Эти фотографии сделаны в столице немецкой федеральной земли Бранденбург - Потсдаме, где, в частности, находятся многочисленные прусские дворцы и парки, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в отелях этого города останавливается около 500 тысяч человек. Плюс еще 16 миллионов туристов приезжают сюда на один день без ночевки.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Прусские достопримечательности
Столицей Пруссии в течение нескольких столетий был Берлин, но свои резиденции правители этого королевства также охотно строили в соседнем Потсдаме. Сегодня их дворцы, замки и парки, а также русская деревня Александровка включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы посвятили им подробные фоторепортажи, обзор которых - в этой галерее, а ссылки - ниже, в нашем туристическом досье.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Дворец Сан-Суси
Потсдамский дворец Сан-Суси (Schloss Sanssouci) входит в десятку самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии. Был возведен в стиле барокко в 1745-1747 годах для прусского короля Фридриха Великого.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Китайский чайный домик
Этот летний павильон построили в парке Сан-Суси по эскизам Фридриха Великого в 1755-1764 годах. Чайный домик (Chinesisches Haus) является памятником шинуазри - китайского стилевого направления в рококо.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Новый дворец
В парке Сан-Суси также находится Новый дворец (Neues Palais) - последний прусский дворец в стиле барокко. Был задуман и возведен в 1763-1769 годах в качестве архитектурного символа могущества и силы Пруссии, которые это королевство обрело при Фридрихе Великом.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Мраморный дворец
Мраморный дворец (Marmorpalais) был возведен в 1787-1792 годах в стиле классицизма для Фридриха Вильгельма II - племянника Фридриха Великого, сменившего этого короля на прусском престоле. Расположен в Новом саду на берегу Святого озера.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Цецилиенхоф
Дворец Цецилиенхоф (Cecilienhof) был построен в 1914-1917 годах в стиле Тюдоров для наследного принца Вильгельма (старшего сына кайзера Германии Вильгельма II) и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской. Расположен в Новом саду. В 1945 году здесь состоялась Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Александровка
Русское поселение Александровка (Russische Kolonie Alexandrowka) расположено в Потсдаме на полпути между Сан-Суси и Мраморным дворцом. Была заложена в 1826 году по воле Фридриха Вильгельма III, чтобы увековечить память о российском царе Александре I - близком друге, родственнике и союзнике во времена Наполеоновских войн.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Бельведер на холме Пфингстберг
"Прекрасный вид" - так переводится итальянское название Belvedere. Этот потсдамский Бельведер заложили на холме Пфингстберг в 1847 году по воле прусского короля Фридриха Вильгельма IV - романтика на троне, любившего Италию и изящные искусства. Он задумал построить этот дворец на самой высокой точке Потсдама, чтобы наслаждаться отсюда видом на окрестности, - между парком Сан-Суси и Новым садом.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Бабельсберг
Этот неоготический замок в Потсдаме более полувека служил летней резиденцией Вильгельму I - прусскому принцу, кронпринцу, королю и первому кайзеру Германской империи. В 1862 году в Бабельсберге (Schloss Babelsberg) состоялась историческая встреча короля Вильгельма I и дипломата Отто фон Бисмарка, после которой будущий "железный канцлер" согласился возглавить прусский кабинет.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Глинике
Дворцово-парковый ансамбль Глинике (Schloss Glienicke) расположен на границе Берлина и Потсдама в столичном районе Ванзе, около того самого знаменитого моста, на котором во времена холодной войны производили обмен шпионами. Из всех прусских дворцов и замков он чаще всего менял владельцев и перестраивался. Заложен он был как помещичья усадьба, но позже стал резиденций одного из прусских принцев.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Закровский парк
Этот парк был заложен в середине XIX века Петером Йозефом Ленне. Главой достопримечательностью является храм Христа Спасителя (Heilandskirche), построенный в 1841-1844 годах на берегу озера Юнгфернзе по воле Фридриха Вильгельма IV. Во времена ГДР рядом с ним проходила Берлинская стена, а в конце позапрошлого века эту колокольню использовали для передачи первого радиосигнала в Германии.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Павлиний остров
В 1760-х годах этот остров посреди озера Ванзе служил местом свиданий будущего прусского короля Фридриха Вильгельма II и Вильгельмины Энке. Позже король построил здесь для своей фаворитки замок и заложил ландшафтный парк. Сейчас Павлиний остров (Pfaueninsel) находится на территории Берлина, но исторически все же принадлежит к потсдамским памятникам прусской эпохи.
Автор: Максим Нелюбин