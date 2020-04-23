"Цветочное" суперлуние в небе над Германией (фото)

Мюнхен / Берлин / Лейпциг • В ночь на четверг, 7 мая, жители Германии (и не только Германии) могли наблюдать в безоблачном небе очередное суперлуние. Случаются они регулярно, когда Луна максимально близко подходит к Земле, но каждый раз вызывают массу романтических эмоций и становятся причиной несчетного числа вздохов и фотографий. Нынешнее суперлуние, приходящееся на весенний месяц май, по вполне логичным причинам принято называть цветочным. Эти снимки были сделаны корреспондентами немецкого агентства dpa в разных местах страны. Смотрим и припеваем: "Луна, луна, цветы, цветы"...
Лейпциг
Берлин
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"Кровавая луна" 2018 года
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"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века
103 минуты
В XXI веке ожидается 225 лунных затмений, 85 из них будут полными. Однако затмение в ночь на 28 июля 2018 года останется самым длительным в этом столетии. Оно началось в 22.30 и завершилось в 0.13 мск, то есть длилось около 103 минут. Таким его увидели в швейцарских Альпах.
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"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века
В десятках стран мира
За космическим феноменом следили жители десятков стран мира. Это запоминающееся явление можно было наблюдать - частично или полностью - в Европе, Азии, Африке, Австралии и Южной Америке. Лунное затмение - настоящий подарок для романтиков, таких как запечатленная на этом фото пара из Бразилии.
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"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века
Почему "кровавая Луна"?
Во время затмения Луна, оказавшись полностью в тени Земли, окрасилась в багряно-красный цвет. Этот визуальный эффект связан с тем, что атмосфера нашей планеты пропускает солнечные лучи красно-оранжевой части спектра, отражая остальные. Поэтому, проходя по касательной к земной поверхности, Луны достигали лучи именно такого цвета. По этой же причине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.
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"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века
Не всем повезло с погодой
Самой большой неудачей в этот вечер могла стать непогода. Например, в Германии не повезло многим жителям таких федеральных земель, как Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия. Они увидели на вечернем небе лишь облака и тучи вместо лунного затмения. Облачно было и в Тель-Авиве (на фото), хотя Луну все же можно было разглядеть.
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"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века
В центре Берлина
Над столицей Германии тоже было местами облачно. Но в самом центре Берлина покрасневший спутник Земли был отчетливо виден над Бранденбургскими воротами.
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"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века
Над Хофкирхе в Дрездене
В Дрездене полюбоваться лунным затмением можно было, например, с такого ракурса. На фото - одна из статуй итальянского скульптора Лоренцо Матиелли на крыше известной церкви Хофкирхе.
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"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века
Над Замком Гогенцоллерн
А вот так этой ночью багряно-красный диск висел над замком Гогенцоллерн в Хехингене на юге Германии. Этот замок считается родовым гнездом одноименной швабской династии, ее представители в XV-XVI веках стали правителями Бранденбурга и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров.
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"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века
Через 105 лет
Следующего столь продолжительного затмения Луны придется ждать очень долго. Оно произойдет лишь через 105 лет - в 2123 году. Тогда это космическое явление продлится около 106 минут.
Автор: Илья Коваль
Самый популярный планетарий Германии
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Гамбургский планетарий
Гамбургский планетарий - одна из популярных достопримечательностей этого ганзейского города на Эльбе. Он является самым посещаемым в Германии. В 2018 году - 380 тысяч человек. Несколько лет назад здесь провели реконструкцию - расширили, сделали безбарьерным и оснастили лучшей в мире техникой.
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Гамбургский планетарий
Трехмерное изображение сверхвысокой четкости, которое проецируется на купол главного зала, состоит из 40 миллионов точек (8K-3D), а лазеры могут воспроизводить до 16 миллионов цветов и оттенков. Только на эту технику, включая двадцать графических компьютеров, было потрачено 2,5 миллиона евро. Полностью проект обошелся в 7,5 миллиона евро.
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Гамбургский планетарий
Планетарий находится в бывшей водонапорной башне, построенной в Городском парке в 1912-1915 годах. Она была последней такой башней, возведенной в Гамбурге. Использовалась по назначению всего восемь лет, после чего необходимость в ней отпала. Когда в конце 1920-х годов в городе задумали создать планетарий, средств на новое здание не нашлось, поэтому под него решили перестроить водокачку.
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Гамбургский планетарий
Открытие состоялось в 1930 году. Главный зал, с которого мы начали знакомство с этим планетарием, оборудовали в помещении цилиндрической формы 23-метровой высоты и 22-метрового диаметра. На нижних уровнях расположились кассы, офисы, галерея и библиотека астрономической литературы. Потолок фойе украсили изображениями знаков зодиака.
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Гамбургский планетарий
Водный резервуар бышни мог вместить до четырех миллионов литров воды. Здание строилось с расчетом на эту нагрузку. Во время нынешней перестройки была удалена часть цоколя, исходная толщина стен которого составляла восемь метров. В результате в планетарии появился новый этаж общей площадью 1200 квадратных метров, а также дополнительные входы.
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Гамбургский планетарий
В программе - более двадцати разных фильмов и других представлений. Среди них - анимационный 3D-фильм "Мы звезды" ("Wir sind Sterne"), лазерное шоу "Лестница на небеса" ("Stairway To Heaven") и 360-градусное аудиовизуальное шоу "Лунный свет. Дни вечности" ("Lichtmond - Days of Eternity").
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Гамбургский планетарий
Отметим, что в Германии сейчас насчитывается около сотни планетариев. Помимо Гамбургского планетария, самые большие находятся в Бохуме, Йене, Мангейме, Мюнстере, Нюрнберге, Штутгарте и два - в Берлине.
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Гамбургский планетарий
В Гамбургском планетарии также работает кафе, а на крыше расположена смотровая площадка. Она была оборудована здесь сразу, то есть еще при строительстве водонапорной башни в 1912-1915 годах.
Автор: Максим Нелюбин