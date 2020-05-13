 Лен да лен кругом (фото) | Кадр дня | DW | 03.07.2020

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Кадр за кадром

Лен да лен кругом (фото)

В восточногерманском регионе Шпревальд производят не только хрустящие соленые огурчики и аппетитную квашеную капусту, но и очень полезное льняное масло.

Экскурсовод из Шпревальда Гизела Христл (Gisela Christl) с букетом цветущего льна и льняным маслом

Экскурсовод из Шпревальда Гизела Христл (Gisela Christl) с букетом цветущего льна и льняным маслом

Дребкау • Чем особенно известен и славится немецкий регион Шпревальд в Бранденбурге? Во-первых, своими каналами, поэтому прозван "Немецкой Венецией" или "Зеленой Венецией". Во-вторых, своим солеными огурчиками. В-третьих, здешней квашеной капустой. Обо всем этом мы уже рассказывали. Сегодня же покажем цветущий сейчас в Шпревальде лен, из семян которого позже получат льняное масло - очень ценный продукт для сбалансированного и здорового питания.

Цветущий лен в Шпревальде

Цветущий лен в Шпревальде

Как отмечает агентство dpa, традиции возделывания и обработки льна - не только для производства масла, но и всяких других продуктов - насчитывают в Шпревальде много сотен лет. Он вообще является одним из древнейших культурных растений человечества.

Коробочки льна из урожая прошлого года

Коробочки льна из урожая прошлого года

В последние два года из-за сильной засухи урожай был ниже обычного, но в этом сезоне здешние фермеры рассчитывают на хорошие результаты. При этом, если еще в 2018 году под лен здесь было отведено более 220 гектаров земли, то сейчас этот показатель сократился до 140 гектаров. В среднем с каждого гектара в Шпревальде получают около тонны льняного масла.

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  • Пфальцский фаршированный свиной желудок

    Немецкие деликатесы

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    Пфальцский фаршированный свиной желудок - любимое блюдо бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Этот деликатес с его родины регулярно подавали иностранным гостям правительства ФРГ. Pfalzer Saumagen - своего рода побочный продукт колбасного производства. Остатки фарша и мяса мешают с картофелем, а затем наполняют этой массой свиной желудок. Через четыре часа его можно подавать к столу.

  • ''Зеленый соус''

    Немецкие деликатесы

    ''Зеленый соус''

    Зимой и летом - одним цветом! Grüne Sauce - типичное блюдо гессенской кухни в целом и Франкфурта-на-Майне в частности. Его подают не только к говядине, но и к рыбе. Главные ингредиенты - свежая зелень. В рецепт входят зеленый лук, щавель, кресс-салат, петрушка, огуречник, кервель, кровохлебка малая, а также яичный желток, растительное масло и лимонный сок. Вариаций при этом - огромное множество.

  • Лабскаус

    Немецкие деликатесы

    Вкус - нордический

    Лабскаус (Labskaus) выглядит не очень аппетитно, но это его единственный недостаток. Распространен он в Северной Германии. Готовится с помощью мясорубки из солонины, картофеля, сельди, репчатого лука и маринованной свеклы. Опытные повара вместо солонины используют бычью грудинку, которую предварительно несколько часов тушат с пряностями.

  • Пряные колбаски

    Немецкие деликатесы

    Варить - не жарить

    Blaue Zipfel. Дословно - ''голубой кончик''. Простое, но культовое блюдо Франконии. Для его приготовления используют пряные колбаски, предназначенные для жарки, но их не отправляют на сковородку, а медленно готовят в воде с добавлением уксуса, что придают им характерный голубоватый оттенок. Помимо уксуса в отвар добавляют белое вино, обычно - регионального сорта сильванер.

  • Маульташен

    Немецкие деликатесы

    Швабские пельмени

    Маульташен (Maultaschen) - своего рода швабские пельмени. Подают их обычно по пятницам. Некогда предназначались они для того, чтобы в постные дни скрыть мясо от глаз Всевышнего, спрятав его в тесто. Отсюда происходит их второе название: Herrgottsbscheißerle, что-то типа одного из способов обмануть отца небесного...

  • Пумперникель

    Немецкие деликатесы

    Вестфальский хлеб

    Пумперникель (Pumpernickel) - вестфальский ржаной хлеб. Вкус - пряный, солодовый, сладковатый. Этот региональный деликатес требует особого мастерства, познаний и времени. Готовят его медленно, на пару, более двадцати часов при температуре в сто градусов. Используют для бутербродов и в рецептах разных вестфальских блюд, включая десерты, а также просто ставят на стол к еде.

  • Свиное жаркое с хлебными клецками

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    Баварское жаркое

    Типичная баварская еда должна быть смачной, а по своей питательности это блюдо может конкурировать на высшем уровне. Приятно познакомиться: свиное жаркое с хлебными клецками (Schweinsbraten mit Semmelknödeln). Тесто для клецек, которые превосходно впитывают вкуснейший соус, готовят из белого хлеба, яиц и пряных трав. Осталось только заказать большую кружку баварского пива!

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    Немецкие деликатесы

    Звездные повара

    Помимо простой и питательной кухни давние традиции в Германии имеет изысканная кухня для гурманов. В 1966 году лучшим ресторанам начали присваивать заветные ''звезды'': одну, две, три. Таких заведений в разных немецких землях предостаточно. В последние годы наметилась смена поколений. Неофициальным лидером новой немецкой кухни считается Роберт Маас - молодой повар из Кельна.

    Автор: Максим Нелюбин


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