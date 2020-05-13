Лен да лен кругом (фото)

Дребкау • Чем особенно известен и славится немецкий регион Шпревальд в Бранденбурге? Во-первых, своими каналами, поэтому прозван "Немецкой Венецией" или "Зеленой Венецией". Во-вторых, своим солеными огурчиками. В-третьих, здешней квашеной капустой. Обо всем этом мы уже рассказывали. Сегодня же покажем цветущий сейчас в Шпревальде лен, из семян которого позже получат льняное масло - очень ценный продукт для сбалансированного и здорового питания.

Цветущий лен в Шпревальде

Как отмечает агентство dpa, традиции возделывания и обработки льна - не только для производства масла, но и всяких других продуктов - насчитывают в Шпревальде много сотен лет. Он вообще является одним из древнейших культурных растений человечества.

Коробочки льна из урожая прошлого года

В последние два года из-за сильной засухи урожай был ниже обычного, но в этом сезоне здешние фермеры рассчитывают на хорошие результаты. При этом, если еще в 2018 году под лен здесь было отведено более 220 гектаров земли, то сейчас этот показатель сократился до 140 гектаров. В среднем с каждого гектара в Шпревальде получают около тонны льняного масла.

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