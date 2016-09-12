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Также: хетчбэк, хэтчбэк. Тип кузова легкового автомобиля
Кузов легкового автомобиля с дверью в задней стенке и укороченным задним свесом.
В 2018 году модификации с электродвигателями появятся у модели BMW 3-й серии, кроссовера X4 и хэтчбека Mini. Пока электромотором оснащен только BMW i3.
Экологически чистый хэтчбек BMW i3 поступит в автосалоны в ноябре 2013 года. Предполагается, что объем продаж электромобилей в этом году вырастет в 20 раз по сравнению с 2010 годом.
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