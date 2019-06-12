Хуго Юнкерс - инженер, Икар и Прометей

На первой фотографии - копия исторической модели Юнкерс F 13 в аэропорту Бремена. Свой первый рейс первый цельнометаллический гражданский самолет в мире совершил сто лет назад - в Дессау 25 июня 1919 года. Он был рассчитан на двух пилотов и четырех пассажиров. Всего до 1932 года было выпущено около 330 экземпляров этой модели разных модификаций. Примерно треть из них эксплуатировалась немецкой авиакомпанией "Люфтганза". Создатель этого и многих других самолетов - немецкий инженер и предприниматель Хуго Юнкерс (Hugo Junkers) заложил основы мировой гражданской авиации, однако сначала он занимался газовыми колонками. Посетим его музей в Дессау.

Репортаж из Дессау - Часть I

Асфальтированная дорога, проложенная через тенистый лес от шумного автобана к восточногерманскому Дессау, за пару километров до города выходит на поле, заросшее высокой травой. Посреди него рассредоточились вполне пасторальные овцы, будто заблудившиеся на этом безбрежном пастбище - очевидно слишком просторном.

Вскоре у дальней кромки появляются какие-то старые промышленные постройки. Еще через минуту-другую перед глазами возникает бетонная взлетно-посадочная полоса - словно мираж, заброшенная и разорванная на две части, будто через нее прошел какой-то сюрреалистичный ледокол, пробивший путь для машин, спешащих в Дессау или покидающих этот летаргический город. Когда-то он был одним из важнейших промышленных центров Германии, но так и не оправился от последствий бомбардировок в годы Второй мировой войны, в результате которых пострадало более 80 процентов его территории.

Бюст Хуго Юнкерса в музее и модель G 38 (1929) - самого большого пассажирского самолета своего времени

До 1945 года в Дессау находился главный завод самого большого немецкого авиастроительного предприятия, на которое по всему "третьему рейху" работало в общей сложности почти 200 тысяч человек, включая узников концлагерей, например, под Хальберштадтом. Понимая безосновательность опасений, все же осматриваешься - не заходит ли на посадку какой-нибудь затерявшийся во времени самолет люфтваффе, а то и бомбардировщик союзников по антигитлеровской коалиции…

Рекламные плакаты нагревателей Юнкерса 1895, 1928 и 1919 годов

Одно из немногих уцелевших заводских зданий сейчас занимает технический музей, посвященный гениальному изобретателю и выдающемуся немецкому промышленнику - Хуго Юнкерсу, чье имя многие до сих пор связывают исключительно с военной индустрией нацистской Германии, хотя к ней никакого отношения он как раз не имел. Причем не только потому, что скончался в феврале 1935 года. Сразу после его смерти геббельсовская пропаганда начала использовать "дух Юнкерса" в своих целях как символ стремления к максимальной надежности и качеству. Авиационные заводы и патенты у него отобрали еще в 1933 году, не привлекая внимания широкой общественности. О том, как это происходило, мы расскажем позже.

Если бы этот человек жил в античном мире или вообще в каком-то мифологическом измерении, у него имелись бы все шансы снискать славу Икара и Прометея… в одном лице. Однако родился он во времена возникновения других легенд - на заре индустриализации в 1859 году. Сын богатого текстильного фабриканта с Нижнего Рейна, вопреки воле отца, считавшего его страсть к опытам и экспериментам бесполезной тратой времени, Хуго Юнкерс стал ученым и конструктором.

Реклама - двигатель прогресса

Один из секретов его успеха заключался в способности эффективно применять на практике результаты своих исследований. Позже Юнкерс проявил еще и небывалые таланты в области рекламы и маркетинга, особенно в последовательном создании корпоративного имиджа своих предприятий, счет которым к 30-м годам прошлого века пошел уже на десятки в разных частях мира. Сейчас бы его назвали глобальным игроком. Фирменной эмблемой Юнкерса стал "Летающий человек". Это символическое изображение Икара, выполненное в экспрессивном стиле, было зримым воплощением идей технического прогресса и до сих пор считается одним из лучших товарных знаков в истории.

Семейный герб Юнкерсов и эмблема фирмы "Юнкерс"

Прометей? К началу индустриализации огонь у людей уже имелся. Продолжая дело этого античного героя, Хуго Юнкерс на первом этапе своей карьеры дал им горячую воду, автоматически льющуюся в любой момент из-под крана. На рубеже позапрошлого и прошлого веков это бытовое удобство не было делом самим собой разумеющимся ни в Германии, ни в других странах. Стотысячный газовый нагреватель, собранный на основе его открытий в области теплообмена, покинул фабрику Юнкерса уже в 1912 году.

В середине 20-х годов ими оснастят, например, учебный корпус и новые дома мастеров-преподавателей Баухауза в Дессау. Эти здания принадлежат к числу первых построек в истории современной архитектуры, начало которой было положено Вальтером Гропиусом (Walter Gropius). Юнкерс поддерживал с ним тесные связи, был одним из меценатов Баухауза, а также помогал реализовывать на практике идеи его преподавателей и студентов. Одна из таких идей - металлическая мебель Марселя Брейера (Marcel Breuer).

Стечение обстоятельств

Заложенные Юнкерсом принципы до сих пор используются в газовых нагревателях и центральном отоплении, а ведь когда-то никто не хотел покупать права на этот его патент. Изобретателю пришлось самому налаживать выпуск своих колонок, создав для этого одну из первых собственных фирм. Население сначала скептически отнеслось к новшеству. Особенно к моделям, крепившимся на стены.

Привыкшие к массивным чугунным котлам, потенциальные покупатели боялись, что аппараты Юнкерса могут сорваться. Пришлось убеждать возможных клиентов в их легкости и эффективности. Окончательно недоверие удалось развеять, посадив на такой настенный нагреватель… молодого человека. Реклама с этой фотографией сделала свое дело.

Калориметр Юнкерса

Почему Юнкерс занялся газом и как попал с Нижнего Рейна в Дессау - столицу тогдашнего герцогства Ангальт? В 1888 году 29-летнего молодого конструктора, прошедшего обучение в Ахене и Берлине, пригласили работать в Германскую континентальную газовую компанию (Deutsche Continental Gasgesellschaft, DCGG), созданную в этом городе еще в середине века.

Сначала газ использовался для освещения улиц, затем в качестве топлива для двигателей, мощность которых росла с каждым годом. Сферы применения постоянно расширялись. Например, 1894 году DCGG выпустила трамвай с газовым мотором, но позже верх взяли электрические двигатели.

Термы Юнкерса - в каждый дом!

Помимо моторов Юнкерс по заказу фирмы занимался исследованиями в области определения энергетической ценности горючего газа, который в Германии тогда получали с помощью газификации угля. В результате он изобрел и запатентовал свой калориметр, в котором тепло, образующиеся при сжигании непрерывного потока газа, полностью передавалось непрерывному потоку воды в тонкой трубке. Логическим продолжением этих экспериментов в области измерительной техники стало создание газовой колонки для повседневных практических нужд.

Доходы от производства водонагревателей, отопительного и вентиляционного оборудования, а также кондиционеров позже позволят оплачивать авиационные разработки. С этой же целью, чтобы обеспечить дальнейшее финансирование самолетного производства, в ноябре 1932 года Юнкерс продаст эту самую прибыльную часть своего бизнеса акционерному обществу Роберта Боша (Robert Bosch).

Несмотря на то, что начавшийся в 1929 году мировой экономический кризис фактически уничтожил спрос на самолеты, Юнкерс верил в будущее авиации и готов был идти на жертвы. Причем, согласно его убеждениям, окончательно окрепшим к этому времени, авиация должна была носить исключительно гражданский характер - объединять, сближать народы, о чем он неоднократно заявлял в своих выступлениях.

Не случайно на почтовой марке, выпущенной в Германии к 50-летию довоенной авиакомпании "Люфтганза", был изображен именно его первый пассажирский самолет. К созданию этой фирмы Юнкерс имел непосредственное отношение…

Репортаж из Дессау - Часть II

Репортаж из Дессау - Часть III

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Самолет Юнкерс Ju 52

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Легендарная "Тетушка Ю" За штурвалами - пилоты "Люфтганзы", капитаны современных "Боингов" и "Аэробусов". Управлять "Тетушкой Ю" для них - большая честь. Они и другие члены экипажа делали это на общественных началах, то есть бесплатно, в свое свободное время. Очередь была расписана надолго вперед. Допуск выдавался после специальных курсов.

Легендарная "Тетушка Ю" Пришло время заглянуть в салон. Большие прямоугольные окна со шторками... Непривычно. У входа - таблички с именами членов экипажа: два пилота, бортинженер, бортпроводник и механик. Помимо механика во время рейсов на аэродроме дежурил руководитель полетов.

Легендарная "Тетушка Ю" Спинки сидений не откидываются, но и необходимости в этом нет. Удобные кожаные кресла, просторно и уютно. Ручка аварийного выхода - за откидной крышкой, похожа на защелку простой калитки. Там, где у современных самолетов находятся мониторы для развлечения и информирования пассажиров, в салоне "Тетушки Ю" установлены часы фирмы Junghaus c заводом на восемь дней. Вместо мониторов - окна в мир.

Легендарная "Тетушка Ю" Знатоки могут часами обсуждать особенности конструкции и разглядывать антикварные приборы. Двойное крыло обеспечивает самолету особую устойчивость в воздухе даже в плохую погоду, а также позволяет производить взлеты и посадки на коротких полосах. Это качество очень пригодилось в СССР, куда много трофейных Ju 52 попало после войны. Их использовали в Сибири и Центральной Азии.

Легендарная "Тетушка Ю" 16 путешественников заняли места в "машине времени"... Медленно выруливаем на полосу, чтобы дать время тем, кто остановился у ограждения и вышел из машин запечатлеть гостью Рурской области на фотоаппараты и телефоны.

Легендарная "Тетушка Ю" Перед стартом пилот с картой в руках объявил примерный маршрут, но отметил, что лететь будем по погоде, облетая дождевые облака. Так лучше видно города и ландшафты. Один из пассажиров - частый гость, сегодня его шестнадцатый полет.

Легендарная "Тетушка Ю" Во время экскурсии каждый пассажир мог на несколько минут заглянуть в кабину пилотов, дождавшись своей очереди и приглашения капитана.

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Легендарная "Тетушка Ю" На приборной доске - официальный номер, который "Тетушка" получила после возвращения в Германию - D-CDLH, но на крыльях разрешили оставить старое довоенное обозначение D-AQUI. В фильме, снятом к ее 75-летию, один из пилотов говорит, что из этой машины во время полета можно собирать цветы. Действительно, при такой скорости и на такой высоте... Современным лайнерам только для взлета нужно 260 км/ч.

Легендарная "Тетушка Ю" Фонд Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung создан для сохранения редких самолетов. Крупнейшая немецкая авиакомпания вносит свой вклад, в частности, предоставляла техников и базу для сервисного обслуживания в Гамбурге.

Легендарная "Тетушка Ю" Однако в начале 2019 года из-за возросших расходов и необходимости сложного ремонта было принято решение прекратить регулярные полеты - к великому сожалению всех любителей авиационной истории. Автор: Максим Нелюбин



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