 Хуан Гуайдо намерен вернуться в Венесуэлу из европейского турне | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.01.2020

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Мир

Хуан Гуайдо намерен вернуться в Венесуэлу из европейского турне

Отправляясь в европейское турне, где он вновь призвал усилить давление на режим Николаса Мадуро, временный президент Венесуэлы нарушил судебный запрет покидать страну.

Временный президент Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо выступает в Европейском парламенте

Временный президент Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо выступает в Европейском парламенте

Временный президент Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отправившийся в европейское турне, проигнорировав судебный запрет покидать страну, намерен вернуться в Каракас,  несмотря на риск. Об этом он заявил в среду, 22 января, выступая в Европарламенте в Брюсселе. "Мое возвращение будет рискованным", - приводит слова политика агентство Reuters.

Контекст

Священнослужители призвали к честным парламентским выборам и попросили вооруженные силы не препятствовать переменам в стране. (15.01.2020)

Хуан Гуайдо вернул себе пост главы парламента Венесуэлы во время голосования оппозиции вне зала заседаний, куда ее не пустили. Ранее его сместил сторонник Мадуро, политик Луис Парра. (06.01.2020)

Ранее стало известно, что 21 января сотрудники службы госбезопасности (СЕБИН) без предъявления ордера устроили обыск в офисе Гуайдо. По словам оппозиционного депутата парламента Венесуэлы Дельсы Солорсано, во время обыска в офисе никого не было, поэтому неизвестно, что там произошло.

Гуайдо призвал Европу усилить давление

 Гуайдо призвал европейские страны усилить давление на правительство главы Венесуэлы Николаса Мадуро, которого он обвинил в "садистских" действиях против оппонентов. Временный президент рассказал парламентариям о ситуации, царящей в Венесуэле, которую он сравнил с положением в Йемене или Сирии. По словам Гуайдо, галопирующая инфляция, нехватка продовольствия, внесудебные убийства и репрессии заставили многих бежать из страны. Он в очередной раз высказал требование о проведении в Венесуэле новых свободных выборов.

После встреч в Брюсселе Гуайдо намерен также посетить Всемирный экономический форум в Давосе.

Противостояние в Венсуэле

Борьба за власть между левонационалистическим правительством во главе с Мадуро и правоцентристской оппозицией во главе с Гуайдо идет уже много месяцев. В январе 2019 года Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, что было признано более чем 50 странами мира. Тем не менее власть в Венесуэле по-прежнему удерживает Николас Мадуро, на стороне которого находится армия, а также Куба, Россия и Турция.

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    Приказ Николаса Мадуро не пропускать в страну грузовики с гуманитарной помощью привел к массовым беспорядкам на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией. Пытаясь предотвратить доставку помощи, подконтрольные Мадуро вооруженные отряды применили слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границах были убиты минимум пять человек, более 300 получили ранения.

  • Хуан Гуайдо, а также президенты Чили и Колумбии Себастьян Пинера и Иван Дуке на концерте в поддержку Венесуэлы

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    Гуайдо запрещено покидать страну

    22 февраля временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, нарушив распоряжение Верховного суда Венесуэлы, запретившего ему пересекать границы страны, тайно перебрался в Колумбию. Там он посетил благотворительный концерт в поддержку венесуэльской оппозиции Venezuela Aid Live и встретился с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также генсеком Организации американских государств.

  • На концерте Venezuela Aid Live

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Благотворительный концерт

    Концерт Venezuela Aid Live был организован по инициативе британского миллиардера, основателя группы компаний Virgin Ричарда Брэнсона. Согласно плану организаторов, собранные средства должны быть потрачены на организацию доставки международной гуманитарной помощи населению Венесуэлы.

  • Фестиваль, организованный венесуэльским правительством

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Руки прочь от Венесуэлы"

    Тем временем по другую сторону границы венесуэльское правительство организовало трехдневный фестиваль под девизом "Руки прочь от Венесуэлы". На мероприятие, проводимое под усиленной охраной на расстоянии всего 300 метров от оппозиционного концерта, собралось около 2,5 тыс человек, отмечает агентство AFP.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Мадуро - нелегитимный президент?

    Одним из катализаторов нынешних протестов стали президентские выборы, прошедшие в Венесуэле в мае 2018 года. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран отозвали своих послов из Каракаса, а Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций США в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от диктатуры. В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Всеобщая поддержка

    На сегодняшний день временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали более 50 стран, в том числе США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия и большинство стран Евросоюза, включая Германию.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства направляются на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны нет.

  • Один из демонстрантов спорит с венесуэльскими военными

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Тихий геноцид"

    Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь", - заявил Гуайдо в интервью DW.

  • Протесты в Венесуэле, 23 февраля 2019 года

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Дни Мадуро на посту президента сочтены?

    ЕС также осудил действия властей Венесуэлы и призвал впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, чтобы дни Николаса Мадуро на посту президента страны были сочтены". Он также повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 03:21

Гуайдо против Мадуро: сто дней двоевластия в Венесуэле (01.05.2019)

 

 

Контекст

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

В Венесуэле усиливается противостояние между властями страны и оппозицией. Приказ Мадуро не впускать в страну грузовики с гумпомощью привел к массовым беспорядкам на границах. (25.02.2019)  

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Гуайдо против Мадуро: сто дней двоевластия в Венесуэле (01.05.2019)  

Операция "Свобода" в Венесуэле: начало конца режима Николаса Мадуро? DW Новости (01.05.2019)  

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Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, несмотря на запрет, выехал в Колумбию и встретился там с госсекретарем США. Вашингтон продолжает поддерживать Гуайдо, которому до сих пор не удается одолеть режим Мадуро.

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"Мы укрепим мировую поддержку, чтобы добиться свободы для Венесуэлы", - заявил Гуайдо после встречи с Дуке. Позже он намерен встретиться с госсекретарем США Майком Помпео.

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