 ХСС и ″Свободные избиратели″ договорились о создании коалиции в Баварии | Новости из Германии о Германии | DW | 02.11.2018

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Германия

ХСС и "Свободные избиратели" договорились о создании коалиции в Баварии

Баварский премьер-министр и лидер "Свободных избирателей" объявили о создании правящей коалиции. Одобрить такой союз предстоит совещательным органам этих партий.

Маркус Зёдер и лидер Свободных избирателей Хуберт Айвангер

Маркус Зёдер и лидер "Свободных избирателей" Хуберт Айвангер

Спустя несколько недель после выборов в ландтаг Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) и "Свободные избиратели" в пятницу, 2 ноября, договорились создать правящую коалицию. Об этом сообщили баварский премьер-министр, член ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder) и председатель "Свободных избирателей" Хуберт Айвангер (Hubert Aiwanger).

Контекст

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В приоритетах ХСС - "центристский альянс", отметил Маркус Зёдер. По словам Хорста Зеехофера, для него также предпочтителен союз со "Свободными избирателями". (14.10.2018)

Раскрывать подробности соглашения ни Зёдер, ни Айвангер не стали. Ожидается, что совещательные органы обеих партий на заседаниях 4 ноября одобрят решение о коалиционном союзе, 5 ноября будет подписано соответствующее соглашение, а еще спустя сутки ландтаг переизберет Зёдера на должность премьера.

На выборах в ландтаг Баварии 14 октября ХСС показал самый худший результат с 1950 года, набрав лишь 37,6 процентов голосов и лишившись абсолютного большинства. Второе место заняла партия "зеленых", на третьем оказались идеологически близкие к ХСС "Свободные избиратели". Сразу после выборов Зёдер и лидер ХСС Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) объявили, что для них предпочтителен союз именно со "Свободными избирателями".

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    Автор: Михаил Бушуев, Андреа Грунау


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