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Хрустальная ночь

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich im Schloss Bellevue bei einer Veranstaltung zur Erinnerung an die Ermordung von Matthias Erzberger vor 100 Jahren zur Situation in Afghanistan.

Президент ФРГ подчеркнул многозначность 9 ноября в истории Германии 09.11.2021

В этот день в истории Германии произошли сразу три важных события - и позитивные, и негативное, сказал президент ФРГ. Немецкие евреи считают, что 9 ноября Германия должна поминать жертв Холокоста.
Bildnummer: 50353868 Datum: 09.11.1989 Copyright: imago/Sven Simon Westberliner begrüßen einen Trabi in der Nacht des Mauerfalls, Personen , Freude , Objekte; 1989, Berlin, Mauerfall, Wende, Wendezeit, DDR, Deutsche Demokratische Republik, Maueröffnung, abends, Abend, nachts, Nacht, Trabi, Trabis, Trabbi, Trabbis, Trabant, Trabanten, Auto, Begrüßung, Westdeutsche, Fahne, Deutschlandfahne, Deutschlandflagge; , quer, Kbneg, Totale, Deutschland, ,/ Symbolfoto

9 ноября - особый день в истории Германии 09.11.2021

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.
24.08.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Alejandro Streinesberger aus Frankfurt schreibt bei der Kunst-Aktion «Schreiben gegen das Vergessen» am Frankfurter Mainkai mit weißer Schulkreide Namen auf die Straße. Die flüchtige Aktion erinnert an 11 908 ermordete Frankfurter Jüdinnen und Juden. Foto: Arne Dedert/dpa | Verwendung weltweit

Имена на асфальте: необычный проект в память жертв Холокоста 26.08.2020

Стоя на коленях на асфальтированной дороге во Франкфурте-на-Майне, люди пишут мелом имена евреев, живших в этом городе и погибших от руки нацистов.
Der Kuenstler Gunter Demnig (70) hat am Dienstag (23.10.2018) in Frankfurt am Main den 70.000. Stolperstein verlegt. Der Stolperstein in der Rotlintstrasse 41 im Frankfurter Nordend erinnert an Willy Zimmerer, der 1944 in Hadamar den nationalsozialistischen Behindertenmorden zum Opfer fiel. Den ersten Stolperstein fuer die Opfer des Nationalsozialismus verlegte Gunter Demnig am 3. Mai 1996 in der Oranienstrasse in Berlin-Kreuzberg. Inzwischen liegen die Gedenksteine in mehr als 1.200 Gemeinden in Deutschland und in weiteren 24 Laendern. Die Stolpersteine gelten nach den Worten von Demnig als das groesste dezentrale Mahnmal der Welt. (Siehe epd-Meldung vom 23.10.18) Gunter Demnig verlegt 70.000. Stolperstein *** The artist Gunter Demnig 70 has laid the 70 000 stumbling block on Tuesday 23 10 2018 in Frankfurt The stumbling block in the Ro Copyright: epd-bild/ThomasxRohnke

В ФРГ в память о жертвах нацизма установлен 75-тысячный "камень преткновения" 29.12.2019

Два бетонных кубика - "юбилейный" и "обычный" - призваны напомнить о судьбе Марты и Бенно Розенбаумов, вынужденных в 1941 году эмигрировать в Уругвай.

English: Interior view of the destroyed Fasanenstrasse Synagogue, Berlin, burned on Kristallnacht; November Pogroms. Date 8 March 2010, 07:36:44 Source Flickr: Interior view of the destroyed Fasanenstrasse Synagogue, Berlin, burned during the November Pogroms Author: Center for Jewish History, NYC This image, which was originally posted to Flickr, was uploaded to Commons using Flickr upload bot on 18:17, 12 February 2013 (UTC) by Jonund. On that date it was tagged as no known copyright restrictions

Глава совета евреев в ФРГ призвал не забывать "хрустальную ночь" 09.11.2019

9 ноября 1938 года в Германии прошли еврейские погромы. Эту дату нельзя забывать на фоне юбилея падения Берлинской стены, считает глава Центрального совета евреев в Германии.
23.12.1938 Young Jewish refugees from Germany and Austria arrive at Liverpool Street Station to spend Christmas with various foster parents, 23rd December 1938. They have been living at the Dovercourt Bay Camp since their arrival in England. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

ФРГ выплатит компенсации спасенным после "хрустальной ночи" евреям 18.12.2018

Министерство финансов ФРГ и организация Jewish Claims Conference договорились о единоразовой выплате 2500 евро живущим евреям, которых вывезли в ходе операции "Киндертранспорт".
09.11.2018, Berlin: Mit Plakaten protestieren Demonstranten gegen einem «Trauermarsch für die Toten von Politik» des Bündnises «Wir für Deutschland» der am 80. Jahrestag der Pogromnacht durch die Stadt zieht. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg hatte in einer Eilentscheidung das Demonstrationsverbot aufgehoben. (zu dpa Gerichte heben Demo-Verbot auf: Rechte dürfen durch Berlin ziehen vom 09.11.2018) Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Тысячи демонстрантов выступили в Берлине против правых экстремистов 09.11.2018

Участники демонстрации в день памяти жертв национал-социализма отметили недопустимость антисемитизма и ксенофобии. При этом акция правых экстремистов собрала около сотни участников.
German Chancellor Angela Merkel speaks during a ceremony at the Synagogue Rykestrasse in Berlin on November 9, 2018 to commemorate the 80th anniversary of the Kristallnacht Nazi pogrom. - Germany remembers victims of the Nazi pogrom that heralded the start of the Third Reich's drive to wipe out Jews, at a time when anti-Semitism is resurgent in the West. (Photo: Getty Images/AFP/T. Schwarz)

Меркель опасается усиления антисемитизма в Германии 09.11.2018

Еврейская жизнь в Германии снова расцвела, однако она омрачена проявлениями антисемитизма, заявила канцлер ФРГ. Меркель призвала решительно бороться с расизмом и ксенофобией.
Die am 10. November 1938 von SA-Männern aus der Nachbarstadt angezündete Synagoge im badischen Gernsbach

Комментарий: 80 лет "хрустальной ночи". Они просто молча смотрели 09.11.2018

В 80-ю годовщину еврейских погромов многие немцы задаются вопросом, как на это реагировали тогда их родственники. Феликс Штайнер описывает этот день в жизни своей семьи.
German President Frank-Walter Steinmeier gives a commemorative speech at Berlin's Reichstag to mark the 100th anniversary of the Weimar Republic, in Berlin, Germany, November 9, 2018. REUTERS/Axel Schmidt

Президент ФРГ предостерег сограждан от агрессивного национализма 09.11.2018

На церемонии в бундестаге почтили память жертв еврейских погромов в Германии, организованных национал-социалистами 80 лет назад.
ARCHIV - Museumsdirektor Raphael Gross (l) und Buddy Elias (r), Cousin von Anne Frank, halten am 28.02.2012 im Jüdischen Museum in Frankfurt am Main (Hessen) bei einer Pressekonferenz gemeinsam ein Bild der Ur-Ur-UrGroßeltern von Elias und Anne Frank, das als Dauerleihgabe im Museum verbleiben wird. Teile des Nachlasses der Vorfahren von Anne Frank will das Jüdische Museum in Frankfurt im Herbst in einer kleinen Kabinettausstellung präsentieren. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa(zu dpa lhe: «Jüdisches Museum stellt Teile von Anne Frank-Nachlass im Herbst aus» vom 18.09.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Во Франкфурте открывается экспозиция о преследовании еврейских художников 28.11.2013

Выставка "1938. Искусство, художники, политика" подготовлена Еврейским музеем совместно с Институтом Фрица Бауэра.
Pope Francis waves to the faithful as he appears at the window of his future private apartment in St. Peter's Square, during the Angelus prayer at the Vatican April 1, 2013. REUTERS/Stefano Rellandini (VATICAN - Tags: RELIGION)

Папа римский помянул жертв погромов "хрустальной ночи" 10.11.2013

В традиционном воскресном обращении к верующим, Папа римский помолился о том, чтобы напоминания о прошлом помогали быть бдительным по отношению к любым проявлениям ненависти и нетерпимости.
Deutsche Geschichte, german history: Von den Nationalsozialisten in der Progromnacht verwüstete und in Brand gesteckte Alte Synagoge in Chemnitz (9./10. November 1938); am 10. November sprengte man das noch stehen gebliebene Mauerwerk. / Zerstörung, zerstört, Reichskristallnacht, Kristallnacht, Nationalsozialismus, Drittes, Dritte Reich, third, NS-Regime, Faschismus, Judenverfolgung, Shoa, Holocaust, Genozid, Völkermord, Antisemitismus; Judentum, Juden, jews, jüdische Geschichte, Judaica, Judaika / Bildserie, Bild 1 von 3; siehe auch: 00642197, 00642198 / RTG14R

''Твиттер'' напоминает о "хрустальной ночи" 08.11.2013

Немецкие историки вышли в социальные сети с серией рассказов о ноябрьских еврейских погромах в Германии во времена национал-социализма.
epa03924097 German Federal Chancellor Angela Merkel is pictured at a news conference during the second day of the European Council Summit in Brussels, Belgium, 25 October 2013. The European Council Summit on 24 and 25 October was expected to focus on economic and social policy issues, the economic and monetary union, as well as migratory flows and migration policy. EPA/JULIEN WARNAND

Меркель озабочена проявлениями антисемитизма в Германии 02.11.2013

Ангела Меркель считает проявления антисемитизма в Германии "огорчительными". Немецкий канцлер призвала сограждан к нетерпимоси в этом вопросе.
Auf einen Gedenkstein auf dem Jüdischen Friedhof in Rostock wird am Dienstag (09.11.2004) nach alter jüdischer Tradition ein Stein gelegt (Symbolfoto). Am Dienstagabend (09.11.2004) wird ebenso wie in Rostock bundesweit bei Gedenkveranstaltungen an die Pogromnacht vor 66 Jahren erinnert. Foto: Bernd Wüstneck dpa/lmv

В Германии почтили память жертв еврейских погромов 1938 года 09.11.2011

Память жертв еврейских погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, почтили в Германии. В траурных мероприятиях приняли участие ведущие политики и представители общественности.
Als Clowns kostuemierte Karnevalisten nehmen am Montag, 23. Februar 2009, am Rosenmontagszug in Koeln teil. (AP Photo/Hermann J. Knippertz) --- Carnivalists dressed up as clowns march through the streets during the traditional Rose-Monday-Parade in Cologne, Germany, on Monday, Feb. 23, 2009. (AP Photo/Hermann J. Knippertz)

Германия в ноябре: в предвкушении карнавала и Рождества 31.10.2011

Ноябрь - время открытия карнавального сезона и рождественских базаров. А еще время двух международных фестивалей джазовой музыки, единственного в своем роде кинофестиваля, Дня святого Мартина и множества других событий.
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