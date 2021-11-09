Хрустальная ночь

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В этот день в истории Германии произошли сразу три важных события - и позитивные, и негативное, сказал президент ФРГ. Немецкие евреи считают, что 9 ноября Германия должна поминать жертв Холокоста.
В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.
Стоя на коленях на асфальтированной дороге во Франкфурте-на-Майне, люди пишут мелом имена евреев, живших в этом городе и погибших от руки нацистов.
Два бетонных кубика - "юбилейный" и "обычный" - призваны напомнить о судьбе Марты и Бенно Розенбаумов, вынужденных в 1941 году эмигрировать в Уругвай.
9 ноября 1938 года в Германии прошли еврейские погромы. Эту дату нельзя забывать на фоне юбилея падения Берлинской стены, считает глава Центрального совета евреев в Германии.
Министерство финансов ФРГ и организация Jewish Claims Conference договорились о единоразовой выплате 2500 евро живущим евреям, которых вывезли в ходе операции "Киндертранспорт".
Участники демонстрации в день памяти жертв национал-социализма отметили недопустимость антисемитизма и ксенофобии. При этом акция правых экстремистов собрала около сотни участников.
Еврейская жизнь в Германии снова расцвела, однако она омрачена проявлениями антисемитизма, заявила канцлер ФРГ. Меркель призвала решительно бороться с расизмом и ксенофобией.
В 80-ю годовщину еврейских погромов многие немцы задаются вопросом, как на это реагировали тогда их родственники. Феликс Штайнер описывает этот день в жизни своей семьи.
На церемонии в бундестаге почтили память жертв еврейских погромов в Германии, организованных национал-социалистами 80 лет назад.
Выставка "1938. Искусство, художники, политика" подготовлена Еврейским музеем совместно с Институтом Фрица Бауэра.
В традиционном воскресном обращении к верующим, Папа римский помолился о том, чтобы напоминания о прошлом помогали быть бдительным по отношению к любым проявлениям ненависти и нетерпимости.
Немецкие историки вышли в социальные сети с серией рассказов о ноябрьских еврейских погромах в Германии во времена национал-социализма.
Ангела Меркель считает проявления антисемитизма в Германии "огорчительными". Немецкий канцлер призвала сограждан к нетерпимоси в этом вопросе.
Память жертв еврейских погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, почтили в Германии. В траурных мероприятиях приняли участие ведущие политики и представители общественности.
Ноябрь - время открытия карнавального сезона и рождественских базаров. А еще время двух международных фестивалей джазовой музыки, единственного в своем роде кинофестиваля, Дня святого Мартина и множества других событий.
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