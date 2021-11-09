Хрустальная ночь

Комментарий: 80 лет "хрустальной ночи". Они просто молча смотрели

В 80-ю годовщину еврейских погромов многие немцы задаются вопросом, как на это реагировали тогда их родственники. Феликс Штайнер описывает этот день в жизни своей семьи.