Хроника протеста в Беларуси: Глава Еврокомиссии настаивает на введении санкций

После президентских выборов, которые прошли 9 августа, в Беларуси продолжаются акции протеста. Только за первые трое суток, по данным МВД, задержаны около 6000 человек, два человека погибли. В течение первых двух дней после выборов в стране был фактически заблокирован интернет. DW следит за событиями пятницы, 14 августа (время московское).

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Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам (ЦИК) рассматривает жалобы кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, экс-депутата Анны Канопацкой и лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК. Жалоба от "Право выбора" - совместной кампании ряда общественных структур и политических партий - на коллегиальном заседании ЦИК рассматриваться не будет. Обжаловать результаты выборов могут только кандидаты, авторы всех остальных заявлений получат ответы в рабочем порядке, указали в комиссии.

Сотрудники Минского метрополитена вышли на площадь Независимости

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Как передает портал Tut.by, сотрудники Минского метрополитена присоединились к акциям солидарности. Около 130 человек вышли на площадь Независимости в центре города с плакатами "Следующая станция - "Новый президент", "Мы за честный подсчет голосов". Среди участников - технические работники, электромонтеры, обслуживающий персонал. Никаких требований к руководству метрополитена они не выдвигают.

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Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала к введению ограничительных мер в ответ на нарушения прав человека в Беларуси. "Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушает демократические ценности и права человека в Беларуси", - написала она в Twitter. Заявление главы ЕК сделано перед экстренной видеоконференцией глав МИД 27 стран ЕС, которые будут обсуждать возможность одобрения подобных рестрикций. Фон дер Ляйен выразила надежду, что что сегодняшняя встреча "министров иностранных дел продемонстрирует нашу твердую поддержку прав белорусского народа на основные свободы и демократию".

Объявлено место прощания с первым погибшим во время протестов в Минске

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Прощание с 34-летним Александром Тарайковским, факт смерти которого 10 августа - во время акции у станции метро "Пушкинская" в Минске - подтвердил МВД Беларуси, состоится 15 августа в 12.00 по местному времени (совпадает с мск). Оно пройдет в ритуальном зале по адресу Ольшевского, 12. Семья убитого попросила "всех минчан приехать".

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Минское метро (фото из архива)

Как передало агентство БелаПАН, среди активистов звучали призывы к тому, чтобы в 12.30 по местному времени (совпадает с мск) начать забастовку в Минском метрополитене. При этом планировалось озвучить основные требования: остановить насилие, выпустить всех политзаключенных и провести честные выборы. "Кто работает на станциях - будут выходить на платформы, кто работает в депо - будут выходить на главную аллею Московского электродепо. Это будет обеденное время", - пояснил собеседник агентства. На вопрос, будет ли остановлено движение поездов, работник метрополитена ответить затруднился. "Будем надеяться, что машинисты станут", - добавил он. Между тем, как передал корреспондент DW, на 12.47 "примет забастовки не было".

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Александр Лукашенко, о победе которого на выборах президента Беларуси заявил ЦИК республики, впервые прокомментировал забастовки на предприятиях страны. "Мы в тяжелые времена пандемии никого... не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать - пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим", - цитирует политика госагентство БЕЛТА. Лукашенко также опроверг слухи о своей смерти или побеге за границу, которые, по его словам, распространяет оппозиция. "Для начала, я пока живой и не за границей", - заявил он.

Тихановская выступила с видеообращением

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Кандидат от объединенной оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская призвала "остановить насилие на улицах белорусских городов". Ее обращение размещено на YouTube-канале "Страна для жизни". "Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог", - подчеркнула Тихановская. "Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", - добавила она.

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Президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в легитимности белорусского лидера Александра Лукашенко. "Думаю, что мы не можем назвать Лукашенко легитимным, потому что в Беларуси не было свободных, демократических выборов", - заявил Науседа в президентском дворце в Вильнюсе. Его слова приводит британский телеканал Sky News, которому Науседа дал интервью.

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Гражданская инициатива BY_help собрала более 2 млн долларов (1,6 млн евро) для помощи задержанным в Беларуси. Об этом сообщил волонтер Андрей Стрижак. "На данный момент собрано более 2 млн долларов для арестованных, оштрафованных, раненых и избитых силовиками", - пояснил он. По словам Стрижака, переводы получены через страницу кампании на Facebook и посредством PayPal.

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Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Минск готов "к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной компании и после ее завершения". Соответствующее мнение министр высказал в беседе со своим швейцарским коллегой, начальником федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассисом. Телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

На ряде предприятий проходят акции солидарности

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Сотрудники ряда предприятий также устраивают акции солидарности. В частности, работники Минского электротехнического завода и Белорусского металлургического завода в Жлобине собрались возле корпусов. В Гродно аналогичную акцию проводят сотрудники мебельного предприятия "Зов" и фабрики "Азот" .

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В Беларуси следует провести новые, прозрачные выборы, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после переговоров со своим польским коллегой Матеушем Моравецким. Бабиш особо выделил необходимость присутствия международных наблюдателей на новом голосовании.

В Минске возобновился мирный протест

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В Минске возобновились мирные акции протеста. Несколько десятков человек выстроились в цепь солидарности в районе станции метро "Институт культуры". Медики организовали аналогичную акцию около универмага "Беларусь", пишет Tut.by.

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Из следственного изолятора в Жодино около 04.00 по местному времени (совпадает с московским) начали выпускать задержанных. На данный момент на свободу вышли 119 человек, сообщает интернет-портал Tut.by.

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В ходе избирательной компании и после выборов президента в республике массово нарушались права сотрудников СМИ, с 9 по 12 августа в стране задержали 64 журналиста, говорится в заявлении ассоциации издателей региональной прессы Беларуси "Объединенные массмедиа", сообщает РБК.

Подписавшие заявление требуют установить и привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав журналистов и СМИ. В тексте заявления подчеркивается, что власти должны обеспечить свободный доступ к информации, прекратить искажать ее, в том числе через государственные СМИ и не разжигать национальный конфликт.

Более тысячи ученых Беларуси подписали петицию против насилия

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В Беларуси более тысячи ученых подписали петицию против насилия во время мирных протестов. Об этом сообщил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков во время встречи с директорами институтов. По информации издания Onliner, Гусаков жестко раскритиковал эту инициативу.

"Я вынужден был… вас пригласить, чтобы вы навели порядок в своих институтах. Вы должны знать, чем дышит каждый человек - особенно молодежь. Мы гордились тем, что обновлялись и набирали молодежь. Но они же неуправляемые! Что они делают в лабораториях - никто не знает. Представляете, "ученые против насилия". И это началось из Академии наук! ", - цитирует слова Гусакова Onliner.

Письмо называется "Обращение представителей научной общественности Республики Беларусь" (имеется в распоряжении DW). В нем подписавшиеся также возмущаются массовыми фальсификациями и заявляют о недоверии официально озвученным результатов выборов.

Освобожденные участники протестов: "К нам относятся как к военнопленным"

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Белорусская редакция интернет-издания "Медиазона" опубликовала рассказы задержанных участников протестов, которые были освобождены из следственных изоляторов и испытали на себе жестокость силовиков в первые дни массовых задержаний.

Накануне вечером министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность и извиняется перед случайными пострадавшими во время акций протестов. В то же время он сравнил ситуацию в стране с конфликтом в Нагорном Карабахе, где он служил. "Там тоже так начиналось, с мирных протестов. Которые умело используют те, кому это надо", - заявил Караев.

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Волонтеры в Беларуси составили список задержанных во время мирных акций протеста в разных городах страны, сообщает Belsat. В списках на момент публикации - более 2,5 тысячи человек. Издание указывает адрес чат-бота на канале Telegram, по которому можно сообщать новую информацию, и приводит ссылку на список задержанных.

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Во второй половине дня в пятницу в Брюсселе состоится совещание Совета ЕС на уровне глав МИД для обсуждения в том числе президентских выборов в Беларуси. По мнению члена Еврокомиссии Виргиниюса Синкявичюса, самыми эффективными санкциями в отношении официального Минска за фальсификацию выборов и насилие против протестующих будут индивидуальные. Однако, по его словам, планируется обсудить "разные варианты". При этом он добавил, что в Европейском Союзе сейчас говорят о жестких санкциях в отношении режима Лукашенко.

Из изолятора в Минске освобождают задержанных

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Заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков, по информации белорусского Telegram-канала Belteanews ("Чай з малинавым варэннем"), лично приехал к следственному изолятору на улице Окрестина в Минске. Отвечая на вопрос журналистов, почему люди жалуются на издевательства, Барсуков ответил: "Издевательств никаких не было". Он заявил, что всех задержанных отпустят до 6.00.

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Из изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске освобождают ранее задержанных, сообщает Telegram-канал Nexta Live. "Изолятор переполнен. На месте дежурят волонтеры, которые помогают развозить людей по домам". Всего вышло 40 парней и 20 девушек, сообщается на сайте телеканала Belsat. Волонтеры оборачивают их одеялами, дают воду и еду. В здание несколько раз заезжали машины скорой помощи. "Говорят, что парней больше выпускать не будут, а девушек - скорее всего, да".

Журналисты Беларуси обратятся к Мининформации с открытым письмом

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Представители средств массовой информации Беларуси написали открытое письмо-обращение к министерству информации и его главе Игорю Луцкому. В письме, которое будет передано министру в пятницу, 14 августа, во время запланированной встречи журналистов с главой ведомства и руководством МВД, они объясняют увольнение многих сотрудников государственных СМИ "зовом совести" и "невозможностью смотреть на происходящее насилие".

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Кандидат в президенты Светлана Тихановская и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова (справа)

Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и глава штаба экс-претендента на участие в выборах Виктора Бабарико, потребовала от властей опубликовать реальные результаты голосования на выборах президента. Она также призвала власти прекратить применение физической силы и ограничения свободы и освободить всех политических заключенных и задержанных в ходе протестов.

"Люди больше не боятся, они больше не мирятся с обманом, их больше не заставить подчиниться тем, кого они не выбирали", - подчеркнула в своем видеообращении к властям Беларуси Мария Колесникова.

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В Минске и некоторых других городах Беларуси в ночь на пятницу все еще продолжаются мирные акции протеста и солидарности. Накануне с утра в белорусских городах выстраивались цепи солидарности. К женскому протесту подключились медицинские работники, железнодорожники, рабочие, в частности МАЗа, БелАЗа, МТЗ и ряда других предприятий. Поздно вечером люди продолжают гулять группами. ОМОН пока не вмешивается.

Хроника протеста в Беларуси 13 августа

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