 Хроника протеста в Беларуси: в Минске прошел многотысячный митинг | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 14.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Хроника протеста в Беларуси: в Минске прошел многотысячный митинг

После президентских выборов 9 августа в Беларуси не прекращаются акции протеста и забастовки. Задержаны тысячи граждан. DW следит за событиями 15 августа.

Митинг на площади Независимости в Минске

После президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста и забастовки. За первые трое суток, по данным МВД, были задержаны около 6000 человек, два человека погибли. В течение первых двух дней после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. DW следит за событиями субботы, 15 августа (время московское).

++01.00++

Белорусский Telegram-канал "Нехта"(Nexta Live) опубликовал программу акций, намеченных на 15 августа. В Минске около станции метро "Пушкинская" в полдень запланирована акция памяти погибшего участника протестов Александра Тарайковского с минутой молчания. Затем мирные гуляния по городу. Минуты молчания также пройдут в других городах республики.

++00.05++

В минувшие два дня в белорусских городах начались масштабные забастовки. Одними из первых встали БелАЗ, "Гродно Азот", "Белмедпрепараты", "Белкард". Позже к протестной акции присоединились Минский тракторный завод, новополоцкий "Нафтан" и Белорусский металлургический завод в Жлобине. Главное требование бастующих - отставка Александра Лукашенко и признание избранным президентом Светланы Тихановской.

В Минске на площади Независимости прошел многотысячный митинг, акция длилась до позднего вечера. Люди скандировали "Лукашенко в отставку!", требовали вернуть в страну Светлану Тихановскую, вывести армию из городов и провести новые - честные - выборы. По оценкам издания Belsat, в митинге участвовали не менее 10 тысяч человек.

Хроника протеста в Беларуси 14 августа 

Смотритетакже:

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона и применение спецсредств

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады на дорогах и пострадавшие

    На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанных выпускают на свободу

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Задержанных начали выпускать на свободу

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


Смотреть видео 05:30

Почему Лукашенко так страшно напугали забастовки и митинги на крупных предприятиях (14.08.2020)

Контекст

Власти могут ввести режим ЧП: правозащитник о ситуации в Беларуси

Валентин Стефанович из правозащитного центра "Весна" дал оценку действиям властей Беларуси во время протестов, рассказал о том, что известно о задержанных, и не исключил введения режима ЧП.  

"На Тихановскую оказывалось давление": глава МИД Литвы о ее отъезде из Минска

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказал DW о том, что предложили власти Беларуси Тихановской и почему она уехала из страны, а также о том, как ЕС может помочь белорусам.  

Берлин прокомментировал видеообращение Светланы Тихановской

Правительство Германии считает, что Светлану Тихановскую угрозами заставили обратиться к белорусам прекратить акции протеста. Берлин потребовал от властей в Минске освободить всех задержанных в последние дни.  

Белорусы ищут в СИЗО и больницах близких, задержанных в ходе протестов

В ходе вспыхвнуших после президентских выборов в Беларуси акций протеста уже задержано неколько тысяч человек. О судьбе многих из них ничего не известно. Людей ищут в тюрьмах и СИЗО по всей стране.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ответ Лукашенко на протесты: тысячи задержанных, стрельба и зверские избиения. DW Новости (12.08.20)  

Протесты в Минске: кто победил на выборах в Беларуси на самом деле? DW Новости (10.08.2020)  

Также по теме

Belarus Präsidentschaftswahl Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja

Хроника протеста в Беларуси: Ермошина признала, что видео Тихановской записано в ее кабинете 14.08.2020

После президентских выборов в Беларуси не прекращаются акции протеста и столкновения с силовиками. Задержаны тысячи протестующих граждан. DW следит за событиями 14 августа.

Minsk Proteste Massenverhaftungen Gefängnis

Хроника протеста в Беларуси: в Минске около 600 человек получили административный арест 13.08.2020

В Беларуси не прекращаются акции протеста против итогов президентских выборов. Силовики жестко пресекают выступления протестующих. Задержаны тысячи граждан. DW следит за событиями 13 августа.

Belarus, Minsk I Proteste der Opposition

Задержанных во время протестов в Минске начали освобождать 14.08.2020

Власти отпустили часть задержанных во время протестов граждан. Этому предшествовали забастовки и собрания на предприятиях, массовые стихийные акции солидарности по всей Беларуси.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Лукашенко недооценил силу женского протеста  

Парад вермахта и Красной армии в Бресте: как это было (фотогалерея)  

Хроника протеста в Беларуси: Ермошина признала, что видео Тихановской записано в ее кабинете  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно