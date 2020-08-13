Хроника протеста в Беларуси: в Минске освобождают задержанных  

После президентских выборов, которые прошли 9 августа, в Беларуси продолжаются акции протеста. Только за первые трое суток, по данным МВД, задержаны около 6000 человек, два человека погибли. В течение первых двух дней после выборов в стране был фактически заблокирован интернет. DW следит за событиями пятницы, 14 августа (время московское).

Освобожденные участники протестов: "К нам относятся как к военнопленным"

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Белорусская редакция интернет-издания "Медиазона" опубликовала рассказы задержанных участников протестов, которые были освобождены из следственных изоляторов и испытали на себе жестокость силовиков в первые дни массовых задержаний.

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Волонтеры в Беларуси составили список задержанных во время мирных акций протеста в разных городах страны, сообщает Belsat. В списках на момент публикации - более 2,5 тысяч человек. Издание указывает адрес чат-бота на канале Telegram, по которому можно сообщать новую информацию, и приводит ссылку на список задержанных.

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Во второй половине дня в пятницу в Брюсселе состоится совещание Совета ЕС на уровне глав МИД для обсуждения в том числе президентских выборов в Беларуси. По мнению члена Еврокомиссии Виргиниюса Синкявичюса, самыми эффективными санкциями в отношении официального Минска за фальсификацию выборов и насилие против протестующих будут индивидуальные. Однако, по его словам, планируется обсудить "разные варианты". При этом он добавил, что в Европейском Союзе сейчас говорят о жестких санкциях в отношении режима Лукашенко.

Из изолятора в Минске освобождают задержанных

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Заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков, по информации белорусского Telegram-канала Belteanews ("Чай з малинавым варэннем"), лично приехал к следственному изолятору на улице Окрестина в Минске. Он заявил, что всех задержанных отпустят до 6.00.

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Из изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске освобождают ранее задержанных, сообщает Telegram-канал Nexta Live. "Изолятор переполнен. На месте дежурят волонтеры, которые помогают развозить людей по домам". Всего вышло 40 парней и 20 девушек, сообщается на сайте телеканала Belsat. Волонтеры оборачивают их одеялами, дают воду и еду. В здание несколько раз заезжали машины скорой помощи. "Говорят, что парней больше выпускать не будут, а девушек - скорее всего, да".

Журналисты Беларуси обратятся к Мининформации с открытым письмом

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Представители средств массовой информации Беларуси написали открытое письмо-обращение к министерству информации и его главе Игорю Луцкому. В письме, которое будет передано министру в пятницу, 14 августа, во время запланированной встречи журналистов с главой ведомства и руководством МВД, они объясняют увольнение многих сотрудников государственных СМИ "зовом совести" и "невозможностью смотреть на происходящее насилие".

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Кандидат в президенты Светлана Тихановская и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова (справа)

Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и глава штаба экс-претендента на участие в выборах Виктора Бабарико, потребовала от властей опубликовать реальные результаты голосования на выборах президента. Она также призвала власти прекратить применение физической силы и ограничения свободы и освободить всех политических заключенных и задержанных в ходе протестов.

"Люди больше не боятся, они больше не мирятся с обманом, их больше не заставить подчиниться тем, кого они не выбирали", - подчеркнула в своем видеообращении к властям Беларуси Мария Колесникова.

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В Минске и некоторых других городах Беларуси в ночь на пятницу все еще продолжаются мирные акции протеста и солидарности. Накануне с утра в белорусских городах выстраивались цепи солидарности. К женскому протесту подключились медицинские работники, железнодорожники, рабочие, в частности МАЗа, БелАЗа, МТЗ и ряда других предприятий. Поздно вечером люди продолжают гулять группами.

Хроника протеста в Беларуси 13 августа

Смотритетакже:

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало протестов После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые задержания К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Стихийные акции Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Точки сбора протестующих Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жажда перемен У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Призывы к миру Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало разгона и применение спецсредств После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Баррикады на дорогах и пострадавшие На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Градус насилия вырос В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые жертвы 10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Протесты продолжаются В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Дневные акции мирного протеста У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

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