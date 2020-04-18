Хроника пандемии: Bild сообщил об отмене Октоберфеста в 2020 году

В мире становится все больше инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, заражены более 2,4 млн человек, от последствий вируса скончались более 165 тысяч человек. Выздоровели более 633 тысяч человек. DW следит за развитием событий 20 апреля (время московское).

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По данным газеты Bild, организаторы крупнейшего в мире народного праздника Октоберфест приняли окончательное решение о его отмене в текущем году. 21 апреля премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер (Dieter Reiter) объявят о решении не проводить пивной фестиваль из-за пандемии коронавируса, пишет издание со ссылкой на свои источники. Несколько дней назад Зёдер заявлял, что не верит в проведение Октоберфеста в этом году.

Матчи бундеслиги возобновятся при пустых трибунах

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В Германии уже в ближайшее время могут возобновиться футбольные матчи. Премьер-министры Баварии и Северного Рейна - Вестфалии Маркус Зёдер (Markus Söder) и Армин Лашет (Armin Laschet) заявили изданию Bild, что с 9 мая будет возможно проведение матчей бундеслиги при соблюдении строгих мер безопасности. В частности, будет исключено присутствие болельщиков на трибунах. Эту информацию также подтвердил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn).

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Ученые разных стран в настоящее время работают над созданием в общей сложности 155 лекарств и 79 вакцин для борьбы с коронавирусом и пневмонией COVID-19, подсчитали в австрийском институте Austrian Institute for Health Technology Assessment (AIHTA) по просьбе Минздрава Австрии. Большинство из находящихся в разработке медикаментов уже получили допуск для противодействия другим вирусным инфекциям. Из вакцин пока еще ни одна не прошла стадию разработки.

В Норвегии вновь открылись детские сады

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В Норвегии продолжается ослабление карантинных мер: здесь возобновили работу детские сады, закрытые из-за эпидемии коронавируса месяц назад. В них должны соблюдаться строгие санитарно-гигиенические меры; с детьми можно заниматься только в маленьких группах. В течение недели ожидается также возобновление работы начальных школ. Возобновили работу также кабинеты физиотерапии и психотерапевты. В то же время бары и рестораны остаются закрытыми, массовые культурные и спортивные мероприятия отменены как минимум до середины июня.

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Около полутысячи человек приняли участие в акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе, передает "МБХ медиа". Задержаны три человека, в том числе двое организаторов народного схода. Сотрудники Росгвардии запрещают собравшимся, в том числе журналистам, делать видеозаписи, заставляя удалять уже отснятый материал. По требованию протестующих к ним вышли несколько членов республиканского правительства, а также глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, заявивший, что "лечение одно - сидеть дома". Демонстранты освистали главу республики.

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Тегеран вновь ослабил ограничения общественной жизни, введенные ранее в связи с пандемией. С понедельника открываются большие магазины, торговые пассажи и крытые рынки, однако время их работы ограничено 18.00 - на 4 часа раньше, чем до эпидемии коронавируса. При этом остаются закрытыми фитнес-студии, рестораны и закусочные в торговых центрах. Несмотря на возобновление работы магазинов, многие из них остаются пустыми, поскольку жители иранской столицы предпочитают оставаться дома из страха заразиться.

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Немецкий вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten) награжден специальной премией за выдающийся вклад в освещение ситуации вокруг пандемии COVID-19. Профессор берлинской клиники Charité наглядно, доходчиво и опираясь на факты объясняет людям, что известно науке, как ученые работают, какие сомнения они испытывают, говорится в обосновании учредителей награды, размер которой составляет 50 000 евро.

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Число инфицированных в Испании перевалило за отметку 200 000, составив 200 210. По данным министерства здравоохранения в Мадриде, за последние сутки было зарегистрировано 4266 новых случаев заражения. Общее количество летальных случаев достигло 20 852, при этом 399 человек умерли за минувшие 24 часа. Количество выявленных новых случаев заражения, а также скончавшихся пациентов снижается в Испании третий день подряд.

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В Люксембурге введена обязанность носить в общественном транспорте и магазинах маски, закрывающие рот и нос. Премьер-министр Ксавье Беттель объявил, что каждый люксембуржец может получить от местных властей до пяти масок. В качестве альтернативы можно использовать шарфы, платки или маски собственного изготовления. В Люксембурге, по данным на 19 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 3550. 73 человек скончались от последствий COVID-19.

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Власти Баварии обязали жителей земли носить защитные маски в магазинах и общественном транспорте. Об этом заявил баварский премьер Маркус Зёдер (Markus Söder), выступая в земельном парламенте. Ранее такие же меры были введены в Саксонии и Мекленбурге - Передней Померании.

Кроме того, правительство Баварии минимум на три месяца освободило родителей от оплаты детских садов, которые были закрыты из-за распространения коронавируса.

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Японский специалист по инфекционным болезням профессор Кэнтаро Ивата сомневается, что перенесенную на один год Олимпиаду-2020 будет возможно провести и в 2021 году. "Я настроен очень пессимистично относительно проведения Игр следующим летом, если только их не проведут иным образом - без зрителей или с их ограниченным числом", - цитирует слова эксперта британская газета The Guardian.

В России за сутки выявлено 4268 новых случаев заражения

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В России за последние сутки выявлено 4268 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число выявленных случаев заражения в стране составило 47 121. По данным оперативного штаба, с момента начала эпидемии COVID-19 вылечились 3446 пациентов. От последствий заболевания скончались 405 человек.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в Вашингтоне

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило швейцарскому фармаконцерну Novartis проведение клинических исследований по использованию препарата гидроксихлорохина для лечения COVID-19. В испытаниях примут участие 440 инфицированных коронавирусом пациентов в более чем дюжине американских клиник. Противомалярийный препарат уже имеет экстренное разрешение FDA на использование при лечении COVID-19, однако научных доказательств его эффективности пока нет.

Число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 на Кубе превысило 1000 человек

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Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на Кубе превысило 1000 человек. По данным министерства здравоохранения, было протестированы почти 27 тысяч человек - у 1035 пациентов результат оказался положительным. На сегодняшний день от последствий вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 на Кубе скончались 34 человека.

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В Германии начинается поэтапное ослабление карантинных мер. Будут открыты магазины с торговой площадью до 800 кв. метров. Ограничение не распространяется на книжные магазины, а также продажу велосипедов и автомобилей. Решение об открытии принимают правительства федеральных земель. В Берлине, а также федеральных землях Бранденбург и Саксония в школы возвращаются учащиеся выпускных классов для подготовки и сдачи экзаменов. В ряде земель возобновляются занятия в четвертых классах начальных школ. В вузах разрешается проводить экзамены, однако библиотеки, архивы и лаборатории будут открыты только при соблюдении строгих санитарно-гигиенических норм. В Саксонии возобновятся религиозные службы, но при условии, что в них одновременно смогут принять участие не более 15 верующих. В свою очередь в этой земле, первой в Германии, введено обязательное использование защитных масок в транспорте и магазинах.

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Согласно данным Института имени Роберта Коха, число выявленных заражений новым коронавирусом в Германии с начала эпидемии составило 141 672 человека. За сутки инфекция выявлена у 1775 человек, скончались 110 человек. Общее число летальных случаев составило 4404 человека. Выздоровевшими, по данным института, считаются около 91 500 человек, на 3500 больше, чем днем ранее.

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2,5 тысячи человек собрались в воскресенье на акцию протеста против ограничительных мер из-за коронавируса в Вашингтоне, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции. Собравшиеся выступили против мер губернатора Вашингтона, члена Демократической партии Джея Инсли. Организатор акции - республиканец Тайлер Миллер. Ранее президент США Дональд Трамп поддержал похожие протесты в Мичигане, Миннесоте и Вирджинии. Участников этих акций он называет "великолепными людьми".

В Латинской Америке более 100 тысяч человек заразились коронавирусом

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В странах Латинской Америки, по данным на вечер воскресенья, всего выявлено более 100 тысяч случаев коронавирусной инфекции, сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на властей. Число умерших о последствий заражения вирусом SARS-CoV-2 в регионе составило 4 924 человека. Больше всего пандемия затронула Бразилию, в которой зарегистрировано 38 654 зараженных и 2462 умерших. На втором месте Перу с более 15,6 тысячи инфицированных и 400 скончавшимися, на третьем – Чили (более 10 000 случаев и 133 умерших).

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Президент Бразилии Жаир Болсонару в воскресенье в столице страны Бразилиа участвовал в демонстрации против ограничительных мер, введенных парламентом и губернаторами регионов для борьбы с эпидемией коронавируса. Участники требовали закрытия парламента и выступления армии на стороне Болсонару. Президент на акции выступил с речью, которую вынужден был несколько раз прерывать из-за кашля. Бразилия занимает первое место среди стран Латинской Америки по числу зараженных коронавирусом. Инфицированы в стране более 38 тысяч человек, около 2,5 тысячи умерли.

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В Архангельске с 50 до 70 возросло число пациентов и сотрудников психиатрической больницы, заразившихся коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщили на официальном сайте региональных властей. По их данным, за сутки число инфицированных в Архангельской области увеличилось почти в три раза и составило 114 человек.

Запрет на работу большинства организаций в Москве продлен до 1 мая

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В Москве до 1 мая продлен запрет на работу большинства организаций, а также строек и каршеринга. Соответствующий указ мэр Москвы Сергей Собянин подписал в субботу. Первоначально запрет был введен на срок с 13 по 19 апреля. В соответствии с документом, продолжают работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, банки, страховые компании, общественный транспорт, предприятия связи и СМИ. Кроме того, по-прежнему открыты продовольственные магазины и другая розница, разрешена в рамках режима повышенной готовности.

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Безработица в Европе в ближайшие месяцы может удвоиться, считают эксперты McKinsey. Под угрозой, по их оценкам, находятся 59 млн рабочих мест. Половина из них – в сфере услуг, продаж, гастрономии и строительства. В 2020 году уровень безработицы в ЕС составит 7,6 процента, прогнозирует McKinsey. К докризисным показателям он может вернуться только в четвертом квартале 2021 года, полагают эксперты. Их пессимистичный сценарий предполагает, что уровень безработицы вырастет до 11,2 процента и вернется к докризисным показателям только в 2024 году.

Президент Чехии заявил планах закрыть границы на год

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Безлюдный Карлов мост в Праге

Президент Чехии Милош Земан советует согражданам этим летом путешествовать по своей стране. Границы Чехии будут закрыты целый год, "чтобы не вызвать новую волну инфекции тем, что люди поедут в страны, где эпидемия еще не закончилась", сказал Земан.

Турбюро страны ранее обращались с просьбой летом разрешить жителям Чехии выезд в их излюбленные страны отдыха - Словакию и Хорватию, где пока зафиксировано не так много случаев заболевания коронавирусом. Чехия ввела запрет на въезд и выезд из страны в середине марта. Новая норма не распространяется, например, на водителей грузовиков и медицинский персонал.

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Жители Нью-Йорка

Более 40 тысяч человек умерли от коронавируса в США. Такие данные приводит Университет имени Джонса Хопкинса. Всего в стране инфицированы более 740 тысяч человек, около 67 тысяч считаются выздоровевшими.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что пик эпидемии в городе пройден и что "кривая снижается". Продолжит ли она снижаться, "зависит от того, что мы с вами делаем", говорит политик. По его словам, сейчас не время становиться "самонадеянными".

Нью-Йорк считается эпицентром эпидемии коронавируса в США, на него приходится почти половина всех жертв. Больше всего смертей от коронавируса из всех стран сейчас в Соединенных Штатах.

Хроника событий 19 апреля>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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