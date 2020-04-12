Хроника пандемии: Южная Корея отправит в США 600 тысяч тестов на коронавирус

Мир продолжает бороться со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более 1,8 млн человек, скончались свыше 114 тысяч. DW следит за событиями 13 апреля.
В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 1,8 млн человек, от последствий заражения умерли более 114 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. DW следит за развитием событий 13 апреля (время московское).
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В России диагностировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд за все время эпидемии в стране. Общее число инфицированных достигло 18328 человек, скончались 148 человек.
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Полиция Индии заставила туристов, нарушивших режим изоляции, принести письменные извинения. Граждане США, Австралии и Мексики были задержаны во время прогулки по берегу реки Ганг в городе Ришикеш. Каждый из них должен был написать 500 раз: "Я не выполнял правила карантина, я очень сожалею". Исполнение наказания транслировали по нескольким индийским телеканалам. С 25 марта по 30 апреля в стране действует режим карантина. В Индии официально инфицированы 9152 человека, 308 заболевших скончались.
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На Филиппинах за последние сутки зафиксированы 18 новых смертей от коронавируса, а также 284 новых случая инфицирования, сообщило министерство здравоохранения страны.
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В Японии зафиксирован 91 новый случай заражения коронавирусом. В стране сейчас - 7255 инфицированных. 114 человек скончались от COVID-19. В течение недели в Японии действует режим чрезвычайного положения, всех граждан призвали оставаться дома.
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Украина получит от Европейского Союза 4 млн евро для добровольческих инициатив по борьбе с коронавирусом. Глава представительства ЕС в Украине Мати Маасикас написал об этом в своем аккаунте в Twitter. Ранее ЕС анонсировал выделение Украине 80 млн евро помощи на борьбу с коронавирусом.
Южная Корея отправит в США 600 тысяч тестов на коронавирус
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Южная Корея намерена 14 апреля отправить в США 600 тысяч тестов для определения коронавируса. С соответствующим запросом к Сеулу ранее обратился американский президент Дональд Трамп.
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В России обнаружены несколько мошеннических схем, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, мошенники предлагают выплатить компенсации за ущерб от вируса, но вместо этого собирают сведения о банковских картах и персональные данные. В других случаях людям сообщают, что они якобы контактировали с заразившимся коронавирусом, и предлагают сдать анализы за 5000 рублей.
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Власти Таиланда сообщили, что в стране зарегистрированы 28 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, а также два летальных исхода. Большинство новых инфицированных живут в столице - Бангкоке. В Таиланде с начала эпидемии заразились коронавирусом 2579 человек, 40 скончались от COVID-19. Еще 1288 пациентов выздоровели.
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202 туриста прибыли из Бангкока в Красноярск спецрейсом "Уральских авиалиний", все направлены на карантин.
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Коронавирус обнаружен у 49 граждан Китая, вернувшихся домой из России. Они прилетели на родину из Москвы через Владивосток, а оттуда направились в провинцию Хэйлунцзян.
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Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер выступает за приобретение правительствами Евросоюза доли в компаниях, чтобы исключить угрозу поглощения Китаем на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса. "Необходимо осознавать риск того, что уязвимые компании могут стать объектами поглощений", - заявила еврокомиссар в интервью The Financial Times.
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В Казахстане коронавирус выявлен уже у 951 человека, более четверти заражений (251) приходится на столицу Нур-Султан. В стране скончались 10 человек с COVID-19, 99 больных выздоровели.
Немцы считают, что рано отказываться от ограничений
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Большинство жителей Германии высказались против ослабления ограничений, введенных ради борьбы с распространением вируса, показал соцопрос института YouGov. 44 процента респондентов поддерживают их продление и после 19 апреля, а 12 процентов согласны с возможным ужесточением мер. Треть опрошенных считает, что ограничения следует ослабить, а 8 процентов выступает за их полное снятие.
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ВВП Великобритании во втором квартале может сократиться на 25-30 процентов, пишет издание The Times со ссылкой на канцлера казначейства страны Риши Сунака.
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В Китае за последние сутки выявлено 108 новых заражений и 2 летальных исхода среди больных COVID-19. В 98 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
Стали известны даты вывоза россиян из-за границы
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Граждан России, проживающих в Москве и области, вывезут с острова Бали 16 апреля, а из Израиля - 20 апреля. На рейсы нужно регистрироваться на сайте госуслуг, сообщили в Минкомсвязи РФ.
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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу подал в отставку из-за просчетов в ограничительных мерах. Власти вечером 10 апреля объявили о введении 48-часовых ограничений на передвижение граждан лишь за 2 часа до их вступления в силу, что привело к массовым скоплениям людей в магазинах. Однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не принял отставку министра.
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Власти Москвы начали оформлять обязательные электронные пропуска для передвижения по городу. Они необходимы для поездок на любом виде личного и общественного транспорта.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:
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