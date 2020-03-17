Хроника пандемии: Школьные каникулы в России продлят до 12 апреля

В мире принимаются беспрецедентные меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса SARS-CoV-2, которым заразились более 197 тысяч человек. DW следит за развитием событий.
В мире набирает силу пандемия коронавируса SARS-CoV-2, приводящего к пневмонии COVID-19. По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение коронавирусной инфекции, число заразившихся в 164 странах и территориях уже превысило 197 тысяч, от последствий заболевания скончались почти 8 тысяч человек, выздоровели свыше 80 тысяч. В последние недели эпицентр переместился из Китая в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия.
Страны Европы приняли беспрецедентные меры для замедления скорости распространения инфекции.
DW следит за развитием событий (время московское).
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Белорусская почтовая служба "Белпочта" временно приостанавливает прием исходящих почтовых отправлений (отправлений письменной корреспонденции, посылок и отправлений EMS) во все страны, за исключением Гонконга, Китайской Народной Республики и России. Решение обосновано тем, что в связи с пандемией коронавируса авиакомпании, осуществляющие перевозку почты из Беларуси из-за ужесточения глобальных мер постоянно корректируют и сокращают авиарейсы в различные страны, а на многих направлениях полностью закрыто авиационное сообщение.
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В Венгрии, по состоянию на утро среды, коронавирусом COVID-19 инфицированы 58 человек, 122 - находятся в карантине, 2 выздоровевших, один умер от осложнений при заболевании, сообщил государственный секретарь по международным связям Венгрии Золтан Ковач.
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Число зараженных коронавирусом в Израиле к утру среды возросло до 427 человек, сообщает Times of Israel со ссылкой на Минздрав. За сутки в стране выявили 90 новых случаев заражения. Власти страны призвали жителей оставаться дома и выходить на улицу только при необходимости.
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Российские школы будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля, сообщил в среду министр просвещения России Сергей Кравцов. Во время каникул, по словам Кравцова, школы не будут закрыты полностью - с ограничениями будут работать начальные классы. "Если по каким-то причинам родители не смогут оставить детей дома, с учетом всех требований Роспотребнадзора школьников можно будет привести в школу", - добавил Кравцов. По словам министра, операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей. Также крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный онлайн-доступ к своим учебникам.
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Правительство Австралии запретило гражданам покидать страну по любым причинам. Запрет действует на неопределенный срок. По словам премьер-министра Скотта Моррисона, такой запрет введен впервые в истории страны. По данным премьера, большинство случаев коронавируса в Австралии связано с австралийцами, заразившимися за границей и вернувшимися домой. Начиная с 16 марта, все прибывшие в страну автоматически помещаются на двухнедельный карантин.
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В США число инфицированных коронавирусом COVID-19 увеличилось до 5748 человек, скончались 105 заразившихся, сообщил в среду телеканал CNN. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 штатах и в округе Колумбия. Самые высокие показатели заражения коронавирусом остаются в штате Нью-Йорк (1653 человека), за ним следуют штаты Вашингтон (1012), Калифорния (579), Нью-Джерси (267), Массачусетс (218) и Флорида (210).
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Губернатор штата Невада Стив Сисолак объявил о закрытии всех казино Лас-Вегаса на 30 дней. Игорные заведения прекратят работу 18 марта (10:00 мск). Кроме того, губернатор распорядился закрыть в игорной столице Америки все бары, рестораны, спортивные залы и другие развлекательные заведения. По мнению политика, это замедлит распространение пандемии коронавируса.
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Япония отменила проведение чемпионата мира по спортивной гимнастике. Он должен был пройти в Токио 4 и 5 апреля.
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Министр финансов США Стивен Мнучин на закрытой встрече предупредил сенаторов-республиканцев, что отказ поддержать пакет мер по поддержке экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, предлагаемый администрацией Дональда Трампа, может привести к росту безработицы до 20 процентов, а также к длительному экономическому кризису. Белый дом настаивает на принятии пакета неотложных мер стоимостью в 1 млрд долларов.
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Совет безопасности ООН отложил из-за пандемии коронавируса все заседания, намеченные на текущую неделю. "Совбез должен принимать необходимые меры предосторожности для предотвращения распространения пандемии", - указано в заявлении постпреда Китая в ООН Чжан Цзюня. Китайский дипломат в данный момент председательствует в Совбезе.
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Дания ужесточает меры борьбы с распространением коронавируса. Начиная с 18 марта (с 10 часов утра по среднеевропейскому времени), запрещены любые мероприятия с числом собравшихся более десяти. Запрет распространяется и на частные встречи. Сейчас не то время, чтобы "приглашать людей на вечеринку по поводу дня рождения", цитирует агентство AFP официального представителя правительства Дании. По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение коронавирусной инфекции, в королевстве зафиксированы 977 случаев заражения SARS-CoV-2, четыре человека скончались.
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В американском штате Западная Вирджиния подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил местный департамент здравоохранения и человеческих ресурсов. Таким образом, новую коронавирусную инфекцию выявили во всех 50 штатах США.
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Турция объявила о первом случае смерти от COVID-19. Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 удвоилось за последние сутки. В стране официально зарегистрировано 98 случаев заражения коронавирусом.
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Концерн Amazon из-за развития пандемии коронавируса меняет подход к принципам хранения товаров на своих складах в США и Европе. До 5 апреля приоритет будет отдаваться товарам, пользующимся особым спросом. Как отмечается в заявлении пресс-службы концерна, к ним относятся медицинские товары, товары для дома, продукты питания, аптечные товары и книги.
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Главы государств и правительств стран "большой двадцатки" договорились о проведении на следующей недели телекоммуникационной конференции по вопросам противодействия пандемии коронавируса. Политики намерены выработать согласованные меры по защите людей и экономики. Конкретная дата встречи пока не обозначена, объявили представители Саудовской Аравии, которая в данный момент председательствует в G20.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:
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