Хроника пандемии: Число умерших от COVID-19 в США превысило 80 тысяч человек

Как мир борется с коронавирусом

Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.