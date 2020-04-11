Хроника пандемии: число умерших от COVID-19 в Европе превысило 75 тысяч

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы почти 1,8 миллиона, от последствий заражения умерли более 108 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. DW следит за развитием событий 12 апреля (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский обещал выплатить не менее одного миллиона долларов украинским ученым, которые изобретут лекарство или вакциону от коронавируса SARS-CoV-2

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заболевший атипичной пневмонией COVID-19 после заражения коронавирусом, выписан из больницы. Джонсону не рекомендовано сразу приступать к работе, он продолжит выздоровление в загородной резиденции Чекерс под Лондоном. Накануне политик распространил заявление, в котором лично поблагодарил медперсонал клиники, которому он, по собственным словам, "обязан жизнью".

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Турция отправила в Великобританию вторую партию медицинской помощи. Грузовой самолет турецких ВВС прибыл в Лондон, сообщило Минобороны в Анкаре, не уточнив, что именно входит в состав медпомощи.

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Сильнее всех в Европе от пандемии коронавируса пострадала Великобритания, считает британский фонд Wellcome Trust. Его глава Джереми Фаррар не исключил, что в стране будут вторая и третья волны пандемии. Официально в Великобритании насчитывается около 10 тысяч смертей в результате заражения коронавирусом, но эксперты считают, что фактический показатель гораздо выше, так как многие инфицированные умирают дома или в домах престарелых. В стране не хватает тестов на коронавирус, защитной одежды и аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Узбекистан отправил помощь Беларуси

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В Испании вновь сильно выросло число смертей в результате болезни, вызванной коронавирусом. За последние сутки скончались 619 человек, что на 109 больше, чем днем ранее. Всего в стране насчитывается более 166 тысяч инфицированных, при этом их число за сутки выросло примерно на 4 100.

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Узбекистан направил Беларуси "гуманитарную помощь" для поддержки в борьбе с распространением SARS-CoV-2. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского правительства. Минску будут переданы медицинские маски и перчатки, защитные комбинезоны, антисептики и другие предметы медицинского назначения. Груз доставит самолет министерства обороны Узбекистана.

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Производительность экономики России в апреле-июне может упасть на 18 процентов в годовом исчислении в связи с режимом самоизоляции, а реальные доходы россиян - на 17,5 процента. Такой прогноз содержится в апрельском отчете Института исследований ВЭБ.РФ, занимающегося вопросами развития и содействующего реализации социально-экономической политики российских властей.

Резкий скачок коронавируса в Италии Полицейский контроль на границе карантинной зоны Около 52 000 человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, фактически оказались отрезанными от внешнего мира. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит "уголовно-правовое преследование".

Резкий скачок коронавируса в Италии Опустевшие улицы Кодоньо - город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу. Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

Резкий скачок коронавируса в Италии Число заболевших стремительно растет 20 февраля диагноз COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, подтвердился у 38-летнего жителя города Кодоньо. С тех пор число заболевших из его круга общения неуклонно растет. На данный момент родители мужчины (на фото) находятся под наблюдением врачей. Тем не менее он не является так называемым "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса в регионе.

Резкий скачок коронавируса в Италии Закупка продуктов впрок Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

Резкий скачок коронавируса в Италии Повышенный спрос на защитные маски Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

Резкий скачок коронавируса в Италии Двойные маски Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

Резкий скачок коронавируса в Италии Показ мод несмотря на коронавирус Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

Резкий скачок коронавируса в Италии Отмена футбольных матчей Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи. Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель



Число умерших от COVID-19 в Европе превысило 75 тысяч

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Число скончавшихся от последствий заболевания COVID-19 в Европе превысило 75 тыс. (75 011). Как следует из подсчета агентства AFP, 80 процентов всех летальных исходов приходились на Италию, Испанию, Францию и Великобританию.

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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве насчитал 3,5 миллиона жителей столицы, выходивших из дома днем 10 апреля более чем на шесть часов. При этом в штабе ссылаются на геоаналитику сотовых операторов. Число инфицированных коронавирусом в городе с 11,9-миллионным населением превышает рубеж в 10 тыс. (10 158), с начала наблюдений в столице умерли 72 человека.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что размер Фонда по борьбе с коронавирусом составляет 66 млрд гривен (2 млрд евро), причем около 30 млрд гривен (1 млрд евро) из них будут направлены на поддержку пенсионеров. Соответствующую запись украинский лидер оставил на своей странице в Instagram. "Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены", - написал он. По словам Зеленского, за последние дни в Украине было произведено около 4000 единиц защитной одежды. "Мы ежедневно продолжаем изготавливать почти миллион масок", - добавил президент. По данным украинского Минздрава, общее число заразившихся коронавирусом в стране составляет 2,5 тыс. человек, из них 73 умерли, 79 выздоровели.

Папа Франциск провел пасхальную службу без прихожан

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Рейс авиакомпании "Аврора" с вывезенными из южнокорейского Сеула гражданами РФ прибыл во Владивосток. На борту находились порядка 130 человек, 32 из них - жители Приморского края. По прибытии они останутся на 14-дневном карантине дома, жителей других регионов изолируют отдельно.

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Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 пасхальная служба в Ватикане прошла в соборе Святого Петра без прихожан. Видеотрансляцию можно посмотреть в интернете, а также в эфире ряда телеканалов. Папа римский Франциск обратился к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру"). При этом он выступил не с балкона Апостольского дворца, как это принято, а в соборе.

Папа Франциск во время пасхальной службы

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Глава Немецкого союза городов и общин Герд Ландсберг (Gerd Landsberg) уверен, что до конца мая в ФРГ необходимо нарастить число делаемых ежедневно тестов на наличие коронавирусной инфекции с нынешних 60 тыс. до 500 тысяч. Защитные маски следует носить в качестве меры предосторожности в магазинах, правительственных учреждениях и местном общественном транспорте. Таким образом федеральное и земельные правительства должны подготовить "осмотрительную стратегию выхода" из режима строгих ограничений, заявил Ландсберг изданиям германского медиаконцерна Funke Mediengruppe.

В Беларуси умерли 26 пациентов с COVID-19

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В Беларуси по состоянию на утро 12 апреля умерли 26 человек с коронавирусом, общее число инфицированных выросло до 2578, сообщает министерство здравоохранения. По данным Минздрава, 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения к воскресенью выздоровели 203 человека.

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд приказал вплоть до дальнейшего уведомления продлить комендантский час, введенный в наиболее значимых городах и провинциях королевства с целью сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране зафиксированы 4033 случая инфицирования и 52 скончавшихся.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

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Специальное пасхальное телевизионное обращение президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), в котором он назвал пандемию "проверкой всего человечества", посмотрели свыше 12 млн из 83-миллионного населения Германии. Обращение канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) 18 марта, когда она выступала перед соотечественниками по ситуации с коронавирусом, посмотрели более 20 млн человек.

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В министерстве внутренних дел России предупредили, что преступники незаконно рассылают гражданам SMS-сообщения о якобы выявленных фактах нарушения режима самоизоляции с требованиями оплаты штрафа. Как следует из сканов в соцсетях, в фейковой рассылке сообщается о необходимости оплатить штраф в размере 4 тыс. рублей через терминал сотовой связи. "Данные сообщения не соответствуют действительности", - указали в пресс-службе МВД.

Власти китайского города на границе с РФ ужесточили погранконтроль

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ разместил в Facebook и Twitter видео, как он проводит время дома за чаем, играми с собакой и чтением книги. Музыкальным аккомпанементом к ролику стало исполнение под гитару популярным в Японии певцом Гэном Хосино композиции "Потанцуем дома". В связи с распространением коронавируса 7 апреля глава японского кабмина ввел режим чрезвычайной ситуации в столичном регионе Токио и еще в шести префектурах: Осаке, Фукуоке, Тибе, Канагаве, Сайтаме, Хего.

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Правительство Израиля одобрило жесткий карантин в ряде районов Иерусалима, включая исторический исторический Старый город, чтобы помешать распространению коронавируса, который уже привел к гибели свыше 100 человек в этой стране. Кроме того, исполняющий обязанности премьера Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился приостановить посадку всех пассажирских рейсов в аэропорту имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива. Решение принято после того, как около 70 пассажиров, прилетевших из Нью-Йорка, смогли беспрепятственно покинуть воздушную гавань, им даже не измерили температуру.

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Власти китайского города Суйфыньхэ (провинция Хэйлунцзян), расположенного на границе с Россией, ужесточают погранконтроль, чтобы предотвратить завозные случаи заражения коронавирусной инфекцией, передало агентство Reuters. Местные власти вводят 28-дневный карантин, а также обязательные для всех въезжающих тестирования на наличие нуклеиновых кислот коронавируса и антител к нему. Город запретил все виды собраний и составил список предприятий, работа которых должна быть временно приостановлена.

Cотрудники ДПС на въезде в Москву

Число инфицированных в России превысило отметку 15 тысяч

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Число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в России достигло 15 770. За сутки количество заболевших возросло на 2186. Новые случаи зарегистрированы в 52 регионах страны. Прирост составил 16,1 процента. Скончались за весь период наблюдения - 130 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1291, сообщается на официальном сайте Стопкоронавирус.рф.

Германия сделает борьбу с пандемией приоритетом председательства в Совете ЕС

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предполагает, что пожилым людям в странах-членах ЕС, возможно, придется соблюдать режим самоизоляции до конца года - когда, предположительно, станет доступна вакцина от коронавирусной инфекции. "Я знаю, что это - трудно и изоляция - это бремя, но это вопрос жизни или смерти. Мы должны оставаться дисциплинированными и терпеливыми", - отметила она.

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Германия сделает борьбу с пандемией приоритетной задачей своего председательства в Совете ЕС, которое начнется 1 июля. Об этом написал министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в колонке для газеты Welt am Sonntag. "Одна из наших первоствененных задач будет заключаться в постепенном и скоординированном снятии ограничений на свободное перемещение и работу внутреннего рынка", - пообещал министр.

++09.15++

Из международного аэропорта Токио - Ханэда вылетел самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс SU 263. Он доставит в Москву 179 граждан РФ, которые решили вернуться в Россиию из Японии на фоне пандемии коронавируса. Как указывается на сайте международного аэропорта Шереметьево, авиалайнер должен приземлиться в 16.54 мск.

Юрист Ассанжа подала жалобу с требованием освободить его из тюрьмы

++09.00++

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен уже у 550 из 4800 военнослужащих на борту атомного авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт". Тесты провели 92 процентам экипажа. Порядка 3696 моряков эвакуированы с авианосца, их разместили в отелях и казармах на острове Гуам - неинкорпорированной территории США.

++08.45++

Главврач городской клинической больницы (ГКБ) № 40 в Коммунарке (Новая Москва) Денис Проценко сообщил в Facebook, что за сутки на лечение в медучреждение поступили 49 человек, а пятерых - выписали. Всего в больнице находятся 503 пациента. Из них диагноз пневмония установлен у 487 человек, при этом у 286 - официально подтверждена коронавирусная инфекция.

Джулиан Ассанж

++08.30++

Юрист основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подала жалобу с требованием освободить его из британской тюрьмы, заявив, что ее подзащитному грозит повышенный риск заражения коронавирусом. Стелла Моррис высказала мнение, что существуют серьезные опасения за его здоровье из-за длительных периодов изоляции в лондонской тюрьме Белмарш, где действует максимально строгий режим. "Он находится в изоляции 23 часа в сутки, и все посещения прекратились", - пояснила Моррис.

Режим "масштабного бедствия" распространился на все штаты США

++08.15++

Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, представил обновленные данные по инфицированным в ФРГ. Их число достигло 120 479 человек, за сутки прирост составил 2821. Это существенно меньше предыдущего показателя - 4133, зафиксированного 11 апреля. Снижение отмечается второй день подряд. Скончались за весь период наблюдения 2673 больных (плюс 129).

++08.00++

Глава американского государства Дональд Трамп обнародовал декларацию о введении режима "масштабного бедствия" в штате Вайоминг на западе США в связи с пандемией коронавируса. Таким образом это положение впервые в истории страны распространилось на все 50 американских штатов и федеральный округ Колумбия.

++06.35++

В числе новых случаев заражения в КНР - вернувшиеся домой из России китайцы. Медики в аэропорту Шанхая подтвердили наличие коронавируса у 51 граждан КНР, прилетевших из Москвы одним рейсом. Еще 21 случай выявлен в провинции Хэйлунцзян, среди китайцев, прибывших из Москвы через Владивосток.

Парламент Канады одобрил масштабную программу помощи

++06.15++

Парламент Канады одобрил крупнейшую со времени Второй мировой войны программу финансовой помощи объемом в 73 млрд канадских долларов (около 48 млрд евро). Средства нацелены на поддержку бизнеса и предназначены для покрытия 75 процентов расходов на зарплаты сотрудников.

++06.08++

Руководство Северной Кореи на заседании приняло резолюцию об усилении мер по борьбе с коронавирусом на национальном уровне. Официальные лица ранее неоднократно утверждали, что заболевание COVID-19 не проникло в страну. При этом государственное информагентство КНДР после заседания сообщило о "стабильной эпидемиологической ситуации" в Пхеньяне.

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Большинство жителей Германии выступают за обязательное ношение медицинских масок, следует из данных соцопроса института YouGov. Треть респондентов поддерживают их ношение в супермаркетах по образцу Австрии, а еще 21 процент считает, что маски следует носить в любых общественных местах.

Великобритания намерена бороться с пандемией в развивающихся странах

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Великобритания обещает выделить Всемирной оранизации здравоохранения и гуманитарным организациям 200 млн фунтов стерлингов (около 230 млн евро) на борьбу с пандемией в развивающихся странах. Это помешает вирусу вернуться в Соединенное Королевство, заявила министр Великобритании по вопросам международного развития Энн-Мари Тревелиан.

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В Китае за последние сутки выявлено 99 новых заражений и ни одного летального исхода среди больных COVID-19. В 97 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего в стране с начала вспышки выявлено 82 052 заражений, 3339 человек скончались.

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила президента Бразилии Жаира Болсонару в саботаже борьбы с распространением коронавируса. Он выступал против ограничительных мер, чем подверг сограждан значительной опасности, считают правозащитники.

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Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс призывает правительства стран "большой двадцатки" выделить больше средств на разработку вакцины против вируса SARS-CoV-2. По его словам, Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям CEPI необходимы не менее 2 млрд долларов.

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Главный санитарный врач по республике Коми запретил религиозным организациям в регионе с 12 по 30 апреля проводить массовые мероприятия и пускать прихожан в свои помещения.

В Страстную неделю богослужения в Москве будут проходить без прихожан

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Службы в храмах Русской православной церкви в Москве и Московской области с 13 по 19 апреля будут проходить без прихожан по требованию главного санитарного врача города.

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Московские кладбища по распоряжению мэра столицы РФ Сергея Собянина закрыты для посещений до конца действия режима повышенной готовности. Доступ на их территорию открыт только для похоронных процессий.

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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский Епифаний призвал сограждан к самоизоляции в пасхальные праздники. "Один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас - оставаться дома", - говорится в видеообращении митрополита Епифания.

Жители Болгарии обязаны носить маски в общественных местах

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Жителям Болгарии в общественных местах с 12 апреля необходимо надевать маски или закрывать рот и нос иным способом. Требование действует до 26 апреля. По официальным данным, коронавирус в Болгарии выявлен у 661 человека, 28 больных с COVID-19 скончались.

Хроника событий 11 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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