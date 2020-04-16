Хроника пандемии: Число умерших во Франции превысило 20 тысяч человек

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, заражены более 2,47 млн человек, от последствий вируса скончались более 170 тысяч человек. Выздоровели более 645 тысяч человек. DW следит за развитием событий 21 апреля (время московское).

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В Нью-Йорке впервые с 1969 года не состоится гей-прайд. Из-за эпидемии коронавируса юбилейное, 50-е мероприятие, ранее запланированное на конец июня, отменено, сообщил в понедельник мэр города Билл де Блазио.

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Число умерших от заражения коронавирусом во Франции превысило отметку в 20 тысяч человек. За последние сутки умерло 547 пациентов в больницах страны, общее число скончавшихся с начала эпидемии достигло 20 265 человек, сообщил в ночь на вторник глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. По его словам, от пневмонии Covid-19 во Франции умерло больше людей, чем от худших эпидемий гриппа, а также больше чем во время чрезвычайно жаркого лета в 2003 году. Однако, как отметил Саломон, репродуктивное число R0 опустилось ниже 1,0, то есть в среднем инфицированный заражает менее одного человека. Кроме того, уже шестой день подряд снижается число пациентов с Covid-19 в клиниках: сейчас их 30 584 человека, в реанимации – 5 863 пациента.

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В США уже несколько дней проходят протесты против локдауна, введенного с целью борьбы с распространением коронавируса. Несколько сотен человек в понедельник участвовали в демонстрации в Гаррисберге, административном центре штата Пенсильвания, с требованием скорой отмены ограничений. Перед зданием парламента штата к протестующим присоединились политики из Республиканской партии.

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В Москве за последние сутки умерло 29 человек с диагнозом коронавирус, а общее число скончавшихся в городе достигло 233, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в понедельник вечером. Среди умерших - пациенты от 31 года до 94 лет.

Хроника событий 20 апреля>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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Смотреть видео 13:54 Поделиться Лукашенко о коронавирусе, психозе и вере в Бога Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3bBqa Лукашенко о коронавирусе, психозе и Боге, или Кто помогает медикам в Беларуси. DW Новости