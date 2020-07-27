Хроника пандемии: число погибших в США превысило 150 000 человек

Мир продолжает борьбу с новым коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 16,6 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 656 тысяч человек, выздоровели свыше 10,2 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 28 июля (время московское).

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В Украине за истекшие сутки выявлено 919 новых заражений вирусом SARS-CoV-2, сообщает министерство здравоохранения в Киеве. Всего в стране 66 575 инфицированных и 1629 летальных случаев среди больных с COVID-19, 36 744 пациента выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений - в Львовской области (9099), Киеве (7800) и Ровненской области (5784).

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Модель компенсации заработков при неполном рабочем времени востребованная из-за пандемии, затронула сотни тысяч немецких врачей, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на ответ министерства труда и социальных дел на запрос партии "Союз-90"/"зеленые". По его сведениям, с марта по май около 1200 медицинских учреждений и 48 300 кабинетов врачебной практики организовали такую модель суммарно для 410 000 сотрудников.

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Духовное управление мусульман Киргизии (ДУМК) отменило праздничные молитвы в честь Курбан-байрама из-за опасности распространения коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба муфтията. Праздничная молитва 31 июля не состоится ни на площадях, ни в центральных мечетях страны.

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В Соединенных Штатах с начала пандемии от вызываемых инфекцией осложнений по состоянию на 07:00 по московскому времени вторника скончались 150 444 человека, сообщил портал Worldometer. По данным портала, всего в США зарегистрировано 4 433 410 случаев заражения, выздоровело - 2 136 603.

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За минувшие сутки в Германии выявлено 633 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Об этом сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заболевших увеличилось до 206 242. От последствий COVID-19, вызванной новым коронавирусом, с начала пандемии скончались 9122 пациента, за истекшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода.

Внутреннее авиасообщение с городом Дананг во Вьетнаме прекращается на 15 дней

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Министерство транспорта Вьетнама приостанавливает на 15 дней все внутреннее авиасообщение с городом Дананг в центре страны из-за роста числа инфицированных коронавирусом. Об этом сообщили на официальном правительственном портале. Решение вступает в силу 28 июля. По данным Worldometer, с начала пандемии во Вьетнаме инфицирован 431 человек. Столь низких показателей удалось достичь благодаря жестким ограничительным мерам и масштабной кампании тестирования на вирус нового типа.

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В Китае за минувшие сутки выявлены 68 случаев инфицирования коронавирусом и 34 бессимптомных носителя, из больниц выписали 16 пациентов. Это следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. От всего объема случаев лишь четыре - ввозные.

Президент Бразилии снял маску при общении со сторонниками

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Жаир Болсонару снял маску при общении со сторонниками

Президент Бразилии Жаир Болсонару снял маску, когда приветствовал сторонников возле дворца Алворада - официальной резиденции главы государства в Бразилиа. Бразильский лидер ранее в этом месяце сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. После этого политик перешел в режим карантина. В субботу, 25 июля, Болсонару заявил, что выздоровел, о чем свидетельствуют результаты нового тестирования. "У меня не было никаких проблем", - утверждал президент во время своего публичного выступления. "Для людей, у которых ранее были проблемы со здоровьем и которые принадлежат к определенной возрасной группе, опасно может быть буквально все", - добавил он. С начала пандемии в стране выявлены 2 442 375 случаев инфицирования, 87 618 человек умерли.

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Пандемия привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми изделиями, в том числе масками, защитными перчатками и флаконами из-под дезинфицирующих жидкостей. Об этом говорится в докладе, опубликованном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). По данным консалтинговой компании Grand View Research, одни лишь мировые продажи одноразовых масок в ценностном выражении выросли с 800 млн долларов (680 млн евро) в 2019 году до 166 млрд долларов (141 млрд евро) в 2020 году.

Google разрешила сотрудникам работать из дома до лета 2021 года

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Американская корпорация Google Inc. разрешила сотрудникам при желании работать из дома до лета 2021 года. Об этом заявил гендиректор Сундар Пичаи. По его словам, подобный подход позволит подчиненным сочетать занятость с заботой о своих близких. Более 40 представительств Google в разных странах мира уже возобновили операции.

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Конгресс США

Конгресс США

Республиканцы в Сенате Конгресса США представили проект нового пакета мер для стимулирования американской экономики в условиях пандемии в размере 1 трлн долларов (860 млрд евро). "Американский народ нуждается в большей помощи", - заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки). При этом он добавил, что меры должны быть "тщательно продуманы", поскольку эпидемия продолжается, а экономика только начинает восстанавливаться. В пакет включены новые выплаты американским семьям. Как ожидается, прямые отчисления составят порядка 1,2 тыс. долларов (1 тыс. евро). При этом получающие до 75 тыс. долларов (64 тыс. евро) в год могут рассчитывать на эти средства в полном объеме, а те, кто зарабатывает свыше 100 тыс. долларов (85 тыс. евро), не получат господдержки. Вместе с тем сенатор-республиканец Чак Грэссли от штата Айова встал на защиту планов урезать еженедельные федеральные пособия по безработице. По его мнению, дополнительная ежемесячная поддержка ищущим работу в размере 600 долларов (510 евро) ведет к тому, что "люди не будут больше работать". "А этой стране нужны работники", - добавил он.

Число инфицированных на курорте в Австрии превысило 60

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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в районе озера Вольфгангзе в Австрии, популярного среди отдыхающих из Германии, продолжило расти. Выявлено еще 18 инфицированных, их общее число увеличилось до 62. При этом получены почти 98 процентов результатов свыше 1000 проведенных тестов. По словам Кристины Хаберландер, министра здравоохранения Верхней Австрии, подавляющее большинство заболевших - это работавший на курорте персонал. Ко второй половине дня 27 июля известно лишь об одном инфицированном госте.

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В бельгийской провинции Антверпен вводится комендантский час с 23.30 до 06.00 по местному времени (00.30 до 07.00 мск) из-за роста числа инфицированных. Об этом сообщил телеканал RTBF. Решение принято антикризисным комитетом провинции по итогам заседания, растянувшегося более чем на восемь часов. Населению в этот промежуток времени предписано оставаться дома - за исключением случаев, когда речь идет об обязательных перемещениях, в частности, на работу или по медицинской необходимости. По данным Worldometer, с начала пандемии в Бельгии инфицированы 66 026 человек, 9821 умер.

И.о. главы Боливии вылечилась от COVID-19

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Жанин Аньес

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес вылечилась от COVID-19. Об этом она сообщила в Twitter. Аньес уточнила, что выписана из больницы и возвращается к обычному режиму работы. Она поблагодарила жителей страны за поддержку.

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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Он - один из самых высокопоставленных представителей американской администрации, у которого выявлен COVID-19. Как сообщили в Белом доме, у О'Брайена - слабо выраженные симптомы, он находится "в самоизоляции и работает в безопасном месте за пределами" западного крыла Белого дома, где располагается кабинет помощника главы государства. Официальные лица не ответили на вопросы о том, когда президент и О'Брайен в последний раз поддерживали контакт. В Белом доме настаивают, что "никакого риска" для Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса нет, а "работа Совета нацбезопасности продолжается без перерывов".

Десятки беженцев без разрешения покинули палаточный лагерь на Сицилии

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Десятки беженцев и мигрантов без разрешения покинули палаточный лагерь в Порто-Эмпедокле на Сицилии, где должны были проходить 14-дневный карантин. По данным агентства AFP, центр предназначался для 100 человек, между тем размещалось там не менее 500. Как сообщили в МВД Италии, большинство беженцев удалось вскоре найти, у протестированных коронавирус не выявлен. Градоначальница Порто-Эмпедокла Ида Кармина посетовала на тяжелые условия содержания и призвала власти и Европейскую комиссию способствовать скорейшему урегулированию ситуации.

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В Саудовской Аравии 28 июля начинается хадж для паломников в Мекку и Медину. В этом году из-за пандемии коронавируса в нем смогут принять участие лишь около 1 тыс. человек. Хадж продлится шесть дней и завершится 2 августа. Для его участников введен ряд ограничений. Мусульманам, в частности, предписывается соблюдать социальную дистанцию, повышенные санитарно-гигиенические меры и носить маски. Камни, используемые в рамках обряда "Побивания шайтана", будут обрабатывать антисептическими средствами. Наконец, паломникам не разрешат прикасаться к мусульманской святыне Каабе.

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Футболистам испанского клуба "Реал Мадрид" не придется проходить 14-дневный карантин по приезду в Великобританию, где 7 августа состоится 1/8 финала Лиги чемпионов между этим ФК и "Манчестер Сити". Об этом сообщил телеканал Sky Sports News. Игроки не подпадут под действие режима, который введен для всех въезжающих в Соединенное Королевство из Испании. "Звезды спорта, организаторы мероприятий, тренеры, врачи, технический персонал и представители прессы" освобождены от обязанности соблюдать самоизоляцию, говорится в постановлении правительства. По словам властей, это - залог того, что международные спортивные мероприятия не будут сорваны.

Хроника пандемии 27 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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