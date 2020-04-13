Хроника пандемии: число инфицированных превысило 2 млн человек

Мир продолжает борьбу со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более 1,9 млн человек, скончались свыше 118 тысяч. DW следит за событиями 14 апреля.
В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 1,9 млн человек, от последствий заражения умерли более 118 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. DW следит за развитием событий 14 апреля (время московское).
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В США число скончавшихся с коронавирусом за последние сутки вновь превысило отметку в 1500 человек. Всего в стране с начала вспышки зафиксировано свыше 23 500 летальных исходов среди больных COVID-19.
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В Китае за последние сутки выявлено 89 новых заражений и ни одной смерти больного COVID-19. В 86 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
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Парламент Турции одобрил законопроект, предусматривающий освобождение около 90 000 заключенных из-за распространения в тюрьмах коронавируса. Политизаключенные останутся в тюрьме.
США готовят план по возвращению к нормальной жизни
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Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2 млн человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Всего число заразившихся достигло 2 млн 19 тыс. 320 человек, жертвами коронавируса стали 119 тыс. 483 человека.
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США завершают работу над планом по возвращению страны к нормальной жизни, детали которого станут известны в ближайшие дни, заявил Дональд Трамп.
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Ежегодный фестиваль искусств во французском городе Авиньон, запланированный на 3-23 июля, отменен из-за коронавируса.
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Граждан России, проживающих в Москве и области, вывезут из Италии 15 апреля. На рейсы нужно регистрироваться на сайте госуслуг, сообщили в посольстве РФ в Риме.
В Москве скончались еще 13 человек
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В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации. Обшее число летальных случаев в российской столице - 95.
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Израиль запретит для предотвращения распространения коронавируса на последние дни длящегося неделю праздника Песах с 14 до 16 апреля передвижение граждан между городами, жителям Иерусалима будет предписано не покидать пределы районов, в которых они проживают. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
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Власти Удмуртской республики граничат въезд в города региона тем, у кого нет регистрации по месту жительства в пределах этих населенных пунктов. В Глазове нововведения начнут действовать с 17 апреля, в остальных городах - с 20 апреля. Ограничение не коснется въезжающих для трудовых обязанностей, а также специализированных служб, сообщил глава региона Александр Бречалов. А все приезжающие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут обязаны сообщать о своем приезде в Роспотребнадзор и соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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