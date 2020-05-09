Хроника пандемии: Число инфицированных коронавирусом в России превысило 200 тысяч

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован у 4,1 млн человек, скончались свыше 279 тысяч. Выздоровели около 1,5 млн человек. DW следит за событиями 10 мая.
В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных превысило 4,1 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 279 тысяч, выздоровели около 1,5 млн человек. DW следит за развитием событий 10 мая (время московское).
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Общее число выявленных случаев заражения в России превысило 200 тысяч (209 688). За минувшие сутки вирус SARS-CoV-2 был выявлен у 11 012 человек. От последствий вызываемой коронавирусной инфекцией пневмонии COVID-19 умерло за сутки 88 человек (в общей сложности с начала пандемии в России скончались 1915 пациентов). По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, всего в стране излечились 34 306 пациентов, что на 2390 человек больше, чем днем ранее.
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В Израиле после двухмесячного карантина вновь открываются детские сады и ясли, которые посещают в стране до полумиллиона малышей. Из соображений гигиены число воспитанников будет ограничено. В то же время многие родители уже заявили, что не отпустят своих детей в дошкольные учреждения из-за опасности заразиться там коронавирусом.
Три советника Трампа по коронавирусу оказались на карантине
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Известный американский вирусолог, советник президента США Дональда Трампа Энтони Фаучи самоизолировался после контакта с сотрудником администрации США, положительно протестированным на коронавирус. Первый тест у Фаучи оказался отрицательным. Как сообщили американские СМИ, вирусолог стал третьим членом рабочей группы Белого дома по борьбе с распространением пандемии коронавируса, попавшим в карантин в качестве меры предосторожности. Кроме него, к самоизоляции прибегли директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд и глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) США Стивен Хан.
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Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису (French Open) не исключают, что турнир может пройти без зрителей. "Организация турнира за закрытыми дверями позволила бы удовлетворить требования по части телевизионных прав. Это нельзя упускать из виду", - заявил президент Французской теннисной ассоциации FFT. Средства от продажи телевизионных прав составляют более трети доходов French Open. Главный в сезоне турнир на песчаных кортах должен был изначально проходить с 24 мая по 7 июня, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Возможно, мировая теннисная элита сыграет на кортах Ролан Гаррос с 27 сентября по 10 октября.
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Германия перечислит Эфиопии 120 млн евро для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller). Речь идет о средствах, выделяемых целевым образом, для стабилизации и расширения инфраструктуры здравоохранения. До сих пор Эфиопия с населением 110 млн человек располагает всего 150 койками в отделениях интенсивной терапии.
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В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы 14 новых случаев активного протекания заболеваний, вызванных коронавирусом, и 20 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР.
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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлены 668 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число инфицированных составило 169 218 человек. 144 400 из них уже выздоровели. RKI сообщает о 13 летальных случаях за 24 часа. Всего в Германии от COVID-19 умерли 7395 человек.
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В США за 24 часа от COVID-19 скончались 1568 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса.
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Глава немецкого туристического концерна TUI Фридрих Юссен (Friedrich Joussen) заявил о готовности предложить отпускникам надежные места для отдыха. Концерн разработал концепцию жестких проверок возможных туристических целей. По словам Юссена, отели на Майорке готовы принять туристов уже сейчас. Хорошо подготовлены к встрече туристов также Греция, Кипр, Хорватия, Болгария, Австрия и Дания.
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Треть занятых в немецкой туриндустрии могут потерять работу, если государство не окажет отрасли поддержку. По оценкам председателя Федерального объединения немецкой туриндустрии Михаэля Френцеля (Michael Frenzel), безработица грозит миллиону человек из трех миллионов работников, занятых в сфере туризма.
В Москве за сутки скончалось 58 человек
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Число умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 1010 до 1068, за сутки скончалисть еще 58 человек, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице. По последним данным, в Москве выявлено 104 189 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели и выписались из больниц 12 779 пациентов.
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Число жертв коронавируса в Бразилии за сутки возросло на 730 и достигло 10 627, сообщило министерство здравоохранения страны.
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С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить перчатки и маски в общественных местах, в том числе, в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице, говорится в заявлении городских властей.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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