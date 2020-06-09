Хроника пандемии: число инфицированных в России приблизилось к полумиллиону

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, коронавирусом заразились более 7,3 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 413 тысяч человек, выздоровели более 3,5 млн. DW следит за событиями среды, 10 июня (время московское).

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Правительство Латвии - несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в стране - пока не собирается проводить заседания, требующие реального, а не цифрового, присутствия членов кабинета на совместных сессиях. Об этом заявил премьер Кришьянис Кариньш. Данный режим из-за пандемии коронавируса поддерживается с середины марта. После инфицирования одного из депутатов парламента, находившегося в контакте с членами кабинета, большинство из них перешли в режим самоизоляции. По данным международной группы волонтеров Worldometer,на 10 июня в стране выявлены 1092 инфицированных, 26 скончались.

В России - 8404 новых случая коронавирусной инфекции

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В России за сутки зафиксировано 8404 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала распространения COVID-19 заразились 493 657 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Умерли за прошедшие сутки 216 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Всего с момента начала эпидемии в России умерли 6358 пациентов с COVID-19. Выздоровели по стране 252 783 человека, что 10 386 больше, чем днем ранее.

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Правительство Испании приняло документ, регулирующий жизнь в стране в условиях так называемой "новой нормальности". К основным положениям декрета относится бессрочное требование по использованию масок для защиты органов дыхания. Даже после намеченной на 21 июня отмены трехмесячного режимы чрезвычайного положения, маски будет необходимо носить в закрытых помещениях и на открытом воздухе, если нет возможности обеспечить социальную дистанцию в полтора метра. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 100 евро.

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За минувшие сутки количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 525 до 28 381, количество умерших от заболевания - на 23 человека до 833.Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья

Песков отверг возможность манипуляции со статистикой смертности от коронавируса в РФ

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Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью американской медиакомпании CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы не подумали о том, что система здравоохранения в России более эффективна?“, - ответил он на вопрос о том, почему статистика смертности в России по сравнению с другими странами выглядит занижено.

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Австралия рассчитывает к концу июня – началу июлю полностью избавиться от коронавирусной инфекции. “Мы на правильном пути”, - заявил ведущий вирусолог страны Билл Роулинсон. 8 июня о полной победе над коронавирусом объявила соседняя Новая Зеландия.

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Японский строительный концерн Shimizu Corporation в условиях аномальной жары решил отказаться от обязательного использования защитных масок, заменив их пластиковыми лицевыми щитками. Их можно крепить к защитным шлемам. Существующие маски, использующиеся для профилактики заражения коронавирусной инфекцией, прилегают ко рту, затрудняют дыхание, что в условиях работы на жаре может приводить к тепловым ударам.

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Число подтвержденных в Германии случаев заражения коронавирусом выросло за последние 24 часа на 318, достигнув 184 861. Умерло за сутки 18 пациентов, а всего с начала эпидемии - 8729. Об этом сообщили эксперты немецкого Института имени Роберта Коха.

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В Бразилии за сутки зафиксирован 32 091 новый случай заражения, это почти в два раза больше, чем в США (17 598). В южноамериканской стране насчитывается 739 503 подтвержденных случаев инфицирования, ее опережают только Соединенные Штаты (1 956 421). За 24 часа число умерших увеличилось на 1272 до 38 406.

Бойцы Национальной гвардии США заразились коронавирусом

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Бойцы Национальной гвардии США

У бойцов Национальной гвардии США, задействованных в ходе антирасистских протестов возле Белого дома в Вашингтоне, выявлено заражение коронавирусом. О каком числе инфицированных идет речь, не указывается. По словам представительницы Национальной гвардии, многие участники акции протеста носили защитные маски, однако не все. В то же время, у многих гвардейцев не были надеты маски.

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Турция ослабила карантинные ограничения для детей и подростков до 18 лет и пожилых людей старше 65 лет. Им снова можно выходить из дома в период с 10 утра до 20 часов вечера. 7,5 млн пожилых людей в Турции были с 21 марта фактически заперты в своих домах. Предписание о запрете покидать дома для детей и подростков было принято 4 апреля.

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Министр сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) предлагает с 16 июня отменить все ограничения на въезд сезонных работников из стран Евросоюза. В сельском хозяйстве Германии ежегодно трудятся около 300 тысяч сезонных работников, главным образом из стран ЕС Польши и Румынии. В этом году в связи с ограничениями в страну смогли въехать только около 40 тысяч человек.

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Сотни переводчиков, работавших для учреждений Евросоюза, оказались в тяжелом материальном положении после того, как в середине марта эти институты перешли на сокращенный график работы. Еврокомиссия, Европарламент и Совет Европы после обсуждений отказались от составления социального плана помощи для переводчиков и предлагают индивидуальные субсидии размером в 1300 евро.

Латвия снимает режим чрезвычайной ситуации

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Латвия не будет в очередной раз продлевать режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с пандемией коронавируса 13 марта. Таким образом, как заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, он перестает действовать в стране 10 июня. Латвия возвращается к "нормальности".

Хроника событий 8 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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