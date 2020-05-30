Хроника пандемии: число инфицированных в России превысило 400 тысяч человек

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 6 млн человек, свыше 371 тысяч - умерли. Выздоровели более 2,7 млн человек. DW следит за событиями 31 мая.
Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. Как сообщает международная группа волонтеров Worldometers, им заразились более 6,1 миллионов человек. От последствий вируса и пневмонии COVID-19 умерли свыше 371 тысяч человек, выздоровели - более 2,7 млн. DW следит за событиями воскресенья, 31 мая (время московское).
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В немецком округе Гёттинген после ряда частных вечеринок, прошедших в прошлые выходные, на карантине находятся 160 человек, в том числе 57 детей и подростков. Коронавирус выявлен у 35 человек, присутствовавших на празднованиях. Медики продолжают тестировать тех, кто контактировал с заразившимися - в списке еще более 100 человек.
В России - более 9,2 тысячи случаев заражения за сутки
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В России с начала пандемии заразились коронавирусной инфекцией 405 843 человек: за последние сутки в стране зарегистрированы 9268 новых случаев инфицирования, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. От COVID-19 за минувшие сутки скончались 138 пациентов, общее число жертв инфекции в стране составило 4693 человека.
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В Армении за истекшие сутки коронавирус выявлен у 355 человек, общее число инфицированных в республике достигло 9282. За этот же период скончались шесть пациентов с SARS-CoV-2, число летальных исходов составило 181. Выздоровели 3386 пациентов (прирост - 60).
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В Грузии медики выявили коронавирус еще у 26 человек, общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 783. С начала эпидемии выздоровели 605 человек, скончались 12.
Рекордное число контейнерных судов прекратили перевозки
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По данным Объединения немецких судоходных компаний (VDR), из-за пандемии прекратили свои рейсы 11,3% всех контейнерных судов в мире, что стало рекордом за все время ведения статистики. Речь идет о 524 контейнеровозах, большинство из которых стоит на якоре в Азии. На борту многих контейнерных судов живут члены экипажа, которые пока не могут вернуться домой. Что касается круизных судов, то все они (около 400 в мире) в настоящее время прекратили рейсы.
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Для успешного восстановления экономики Европы в кризисных условиях пандемии следует как можно скорее вновь открыть шенгенское пространство - чтобы вернуть европейцам свободу передвижения и возобновить обмен товарами и услугами, заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. "Без открытия шенгенского пространства европейской экономике не удастся вновь стать сильной", - заявил Ассельборн изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland. Временно введенный властями ФРГ контроль на границе с Люксембургом он назвал ошибочной мерой, напомнив, что его страна не стала закрывать свои границы с Германией, Францией и Бельгией. "Тем не менее нам удалось успешно побороть вирус", - отметил Жан Ассельборн.
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Показатели SARS-CoV-2 в Бразилии продолжают стремительно расти - число погибших от коронавируса в стране приблизилось к 29 тысячам человек, превысив показатели во Франции. Таким образом, Бразилия вошла в четверку стран с наибольшим количеством жертв COVID-19. Общее число инфицированных - почти 500 тысяч.
В Иерусалиме вновь открылась для посещения Храмовая гора
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Храмовая гора в Иерусалиме, на которой находится знаменитые мечети Аль-Акса и Купол скалы, открылась после двух месяцев прекращения доступа. Первые верующие мусульмане смогли попасть на ее территорию в ночь на 31 мая.
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В Германии число инфицированных SARS-CoV-2 за все время пандемии, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 31 мая, достигло 181 482 человек. Суточный прирост - 286 случаев. Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось за сутки на 11 человек - до 8500 человек. Между тем RKI допускает, что цифры могут быть скорректированы после перепроверки.
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Чтобы привлечь внимание к тяжелому положению музыкантов во время пандемии коронавируса, пианист Игорь Левит около 20 часов исполняет в студии в Берлине пьесу Эрика Сати Vexations. Начав в середине дня накануне, он завершит свой музыкальный марафон утром в воскресенье, 31 мая. "Это время для нас, людей искусства, жестоко: физически, умственно и эмоционально. И поэтому я думаю, что эта работа так хорошо подходит, чтобы обратить внимание на состояние, в котором мы находимся", - заявил музыкант.
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Полиция Парижа задержала 92 человека за участие в демонстрации, проводить которую власти не разрешили из-за ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом. Cобравшиеся требовали выдать вид на жительство нелегальным мигрантам. По данным местных СМИ, в марше приняли участие более тысячи жителей города. В стране запрещено собираться группами более десяти человек.
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В Бразилии число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 превысило 28 тысяч человек. За сутки в стране умерли более 800 заболевших COVID-19. Всего за день число новых выявленных заболеваний увеличилось до 30,1 тысячи человек.
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В США за сутки выявили 21,3 тысячи новых случаев заражения, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний. Всего в стране коронавирусом нового типа инфицированы более 1,7 миллиона человек. В Соединенных Штатах Америки зафиксировано наибольшее число заражений. За сутки там скончались более 1200 человек.
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По данным статистики американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире зарегистрировано более 6 миллионов случаев заражений коронавирусом нового типа. На первом месте по количеству смертей и заболеваний находится США.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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