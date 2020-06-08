Хроника пандемии: число инфицированных в России превысило полуумиллионную отметку

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились около 7,4 млн человек, свыше 418 тысяч скончались. Выздоровели более 3,7 млн человек. DW следит за событиями четверга, 11 июня.
Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, новым коронавирусом заразились около 7,4 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 418 тысяч человек, выздоровели - более 3,7 млн. DW следит за событиями четверга, 11 июня (время московское).
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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8779 случаев, умерли 174 пациента, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составило 502 436 человека, число летальных случаев - 6532. Общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) насчитывает 234 754.
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В Россию, несмотря на закрытые из-за коронавируса границы, прибыл первый авиаспецрейс с немецкими бизнесменами, сообщил глава Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Маттиас Шепп (Matthias Schepp). "Москва в порядке исключения разрешила вернуться в группе бизнесменов, работающих в России. Согласование списка происходило трудно, многие менеджеры, хотевшие вернуться в Россию, были вынуждены остаться в Германии", - отметил глава AHK.
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За сутки количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 689 до 29 070, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 854.
В Германии за сутки скончалось 26 заболевших
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Закрытые из-за пандемии коронавируса границы не остановили полностью выезд россиян в апреле 2020 года. В самый разгар пандемии за рубеж выезжали многие сотни россиян, сообщило агентство РБК со ссылкой на анализ доступной зарубежной статистики.
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Власти Лос-Анджелеса разрешили возобновить работу над теле- и киносъемками с 12 июня, сообщил телеканал АВС7 со ссылкой на заявление главы местного департамента здравоохранения Барбары Феррер. Это означает, что киностудии, расположенные в Голливуде, смогут вернуться к кинопроизводству.
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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 555 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 185 416 человек. От последствий коронавируса за сутки скончалось 26 заболевших, общее число летальных исходов выросло до 8755. Выздоровели в общей сложности около 171 200 человек, из них около 400 за последние сутки. В данный момент число активных случаев в ФРГ составляет около 5,5 тысячи человек.
Общее число скончавшихся в Мексике превысило 15 000
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Министерство здравоохранения Мексики сообщило о рекордных 4883 новых подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за сутки и 708 умерших. Общее число выявленных заражений с начала эпидемии в Мексике достигло 129 184 человек, 15 157 заболевших COVID-19 скончались. В правительстве считают, что реальное количество инфицированных значительно превышает официальные данные.
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Один из претендентов на бельгийский престол, принц Йоахим, в конце мая в Испании посетил вечеринку, на которой, судя по всему, заразился коронавирусом. Теперь он должен заплатить более 10 тысяч евро штрафа, так как по действовавшим тогда в Испании правилам запрещено собираться группами более чем 15 человек.
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В Соединенных Штатах спустя две недели после начала массовых протестов против расизма не зафиксирован рост числа заражений новым коронавирусом. Об этом сообщил в эфире телеканала Fox вице-президент США Майк Пенс. По его словам, это объясняется тем, что многие протестующие во время протестов были в масках, а также старались соблюдать социальную дистанцию. В числе причин Пенс также назвал солнечный свет, влажность и жару.
В Москве за сутки скончались 53 человека
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Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Москве за сутки увеличилось с 3085 до 3138, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По последним данным, в Москве выявлено почти 200 000 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 113 500 человек.
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В Бразилии за сутки зарегистрировано 32 913 новых случаев инфицирования новым коронавирусом и 1274 скончавшихся от COVID-19. Общее число выявленных случаев с начала эпидемии в Бразилии составило 772 416 человек, скончались 39 680.
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Первый зарегистрированный в России препарат от коронавируса "Авифавир" начнут поставлять в российские больницы в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Всего в текущем месяце будет поставлено 60 тысяч курсов для лечения пациентов с коронавирусом.
29 мая "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и был включен в методические рекомендации министерства для лечения последствий коронавирусной инфекции.
Общее число выявленных заражений в США за все время эпидемии превысило 2 млн
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Согласно порталу Worldometer, общее число выявленных с начала эпидемии случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 2 миллиона. Однако, по данным Университета Джонса Хопкинса, этот показатель составляет 1 миллион 990 тысяч 112 случаев. Это самый высокий показатель в мире. Скончались от последствий COVID-19 в США более 112 тысяч, около 525 тысяч человек считаются выздоровевшими.
Между тем по числу зарегистрированных заражений из расчета на 1 миллион населения Соединенные Штаты находятся на 11-месте - 6223 случаев, лишь на три позиции опережая Беларусь (5404).
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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