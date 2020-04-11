Хроника пандемии: число инфицированных в Германии превысило 120 тысяч

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы почти 1,8 миллиона, от последствий заражения умерли более 108 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. DW следит за развитием событий 12 апреля (время московское).

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предполагает, что пожилым людям в странах-членах ЕС, возможно, придется соблюдать режим самоизоляции до конца года - когда, предположительно, станет доступна вакцина от коронавирусной инфекции. "Я знаю, что это - трудно и изоляция - это бремя, но это вопрос жизни или смерти. Мы должны оставаться дисциплинированными и терпеливыми", - отметила она.

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Германия сделает борьбу с пандемией приоритетной задачей своего председательства в Совете ЕС, которое начнется 1 июля. Об этом написал министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в колонке для газеты Die Welt. "Одна из наших первоствененных задач будет заключаться в постепенном и скоординированном снятии ограничений на свободное перемещение и работу внутреннего рынка", - пообещал министр.

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Из международного аэропорта Токио - Ханэда вылетел самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс SU 263. Он доставит в Москву 179 граждан РФ, которые решили вернуться в Россиию из Японии на фоне пандемии коронавируса. Как указывается на сайте международного аэропорта Шереметьево, авиалайнер должен приземлиться в 16.54 мск.

Юрист Ассанжа подала жалобу с требованием освободить его из тюрьмы

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Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен уже у 550 из 4800 военнослужащих на борту атомного авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт". Тесты провели 92 процентам экипажа. Порядка 3696 моряков эвакуированы с авианосца, их разместили в отелях и казармах на острове Гуам - неинкорпорированной территории США.

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Главврач городской клинической больницы (ГКБ) № 40 в Коммунарке (Новая Москва) Денис Проценко сообщил в Facebook, что за сутки на лечение в медучреждение поступили 49 человек, а пятерых - выписали. Всего в больнице находятся 503 пациента. Из них диагноз пневмония установлен у 487 человек, при этом у 286 - официально подтверждена коронавирусная инфекция.

Джулиан Ассанж

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Юрист основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подала жалобу с требованием освободить его из британской тюрьмы, заявив, что ее подзащитному грозит повышенный риск заражения коронавирусом. Стелла Моррис высказала мнение, что существуют серьезные опасения за его здоровье из-за длительных периодов изоляции в лондонской тюрьме Белмарш, где действует максимально строгий режим. "Он находится в изоляции 23 часа в сутки, и все посещения прекратились", - пояснила Моррис.

Режим "масштабного бедствия" распространился на все штаты США

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Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, представил обновленные данные по инфицированным в ФРГ. Их число достигло 120 479 человек, за сутки прирост составил 2821. Это существенно меньше предыдущего показателя - 4133, зафиксированного 11 апреля. Снижение отмечается второй день подряд. Скончались за весь период наблюдения 2673 больных (плюс 129).

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Глава американского государства Дональд Трамп обнародовал декларацию о введении режима "масштабного бедствия" в штате Вайоминг на западе США в связи с пандемией коронавируса. Таким образом это положение впервые в истории страны распространилось на все 50 американских штатов и федеральный округ Колумбия.

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В числе новых случаев заражения в КНР - вернувшиеся домой из России китайцы. Медики в аэропорту Шанхая подтвердили наличие коронавируса у 51 граждан КНР, прилетевших из Москвы одним рейсом. Еще 21 случай выявлен в провинции Хэйлунцзян, среди китайцев, прибывших из Москвы через Владивосток.

Парламент Канады одобрил масштабную программу помощи

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Парламент Канады одобрил крупнейшую со времени Второй мировой войны программу финансовой помощи объемом в 73 млрд канадских долларов (около 48 млрд евро). Средства нацелены на поддержку бизнеса и предназначены для покрытия 75 процентов расходов на зарплаты сотрудников.

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Руководство Северной Кореи на заседании приняло резолюцию об усилении мер по борьбе с коронавирусом на национальном уровне. Официальные лица ранее неоднократно утверждали, что заболевание COVID-19 не проникло в страну. При этом государственное информагентство КНДР после заседания сообщило о "стабильной эпидемиологической ситуации" в Пхеньяне.

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Большинство жителей Германии выступают за обязательное ношение медицинских масок, следует из данных соцопроса института YouGov. Треть респондентов поддерживают их ношение в супермаркетах по образцу Австрии, а еще 21 процент считает, что маски следует носить в любых общественных местах.

Великобритания намерена бороться с пандемией в развивающихся странах

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Великобритания обещает выделить Всемирной оранизации здравоохранения и гуманитарным организациям 200 млн фунтов стерлингов (около 230 млн евро) на борьбу с пандемией в развивающихся странах. Это помешает вирусу вернуться в Соединенное Королевство, заявила министр Великобритании по вопросам международного развития Энн-Мари Тревелиан.

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В Китае за последние сутки выявлено 99 новых заражений и ни одного летального исхода среди больных COVID-19. В 97 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего в стране с начала вспышки выявлено 82 052 заражений, 3339 человек скончались.

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила президента Бразилии Жаира Болсонару в саботаже борьбы с распространением коронавируса. Он выступал против ограничительных мер, чем подверг сограждан значительной опасности, считают правозащитники.

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Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс призывает правительства стран "большой двадцатки" выделить больше средств на разработку вакцины против вируса SARS-CoV-2. По его словам, Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям CEPI необходимы не менее 2 млрд долларов.

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Главный санитарный врач по республике Коми запретил религиозным организациям в регионе с 12 по 30 апреля проводить массовые мероприятия и пускать прихожан в свои помещения.

В Страстную неделю богослужения в Москве будут проходить без прихожан

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Службы в храмах Русской православной церкви в Москве и Московской области с 13 по 19 апреля будут проходить без прихожан по требованию главного санитарного врача города.

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Московские кладбища по распоряжению мэра столицы РФ Сергея Собянина закрыты для посещений до конца действия режима повышенной готовности. Доступ на их территорию открыт только для похоронных процессий.

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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский Епифаний призвал сограждан к самоизоляции в пасхальные праздники. "Один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас - оставаться дома", - говорится в видеообращении митрополита Епифания.

Жители Болгарии обязаны носить маски в общественных местах

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Жителям Болгарии в общественных местах с 12 апреля необходимо надевать маски или закрывать рот и нос иным способом. Требование действует до 26 апреля. По официальным данным, коронавирус в Болгарии выявлен у 661 человека, 28 больных с COVID-19 скончались.

Хроника событий 11 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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