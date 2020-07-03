 Хроника пандемии: число инфицированных в Бразилии превысило 1,5 миллиона | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 03.07.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: число инфицированных в Бразилии превысило 1,5 миллиона

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,1 млн жителей планеты. DW следит за событиями субботы, 4 июля.

На улице Сан-Паулу

На улице Сан-Паулу

 В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,1 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 527 тысяч человек, выздоровели более 6,2 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 4 июля (время московское).

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Число заболевших коронавирусом в Бразилии выросло до 1 539 081, сообщил Минздрав страны. За последние сутки выявлено 42 223 новых случая. Всего от COVID-19 в стране скончались 63 174 человека, за последние 24 часа  -1290 пациентов.

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Дезинфекция улиц Москвы

Дезинфекция улиц Москвы

Количество умерших с COVID-19 в российской столице увеличилось с 3904 до 3929. "В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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В Израиле за сутки выявили еще свыше 1,1 тыс. зараженных коронавирусом, сообщает The Times of Israel. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что в стране вновь началась крупная вспышка заражений. Накануне глава государства объявил, что страна вернется к серии ограничений, которые ранее были сняты. Он предложил вновь ограничить число до 20 человек число присутствующих на молитвах в синагогах, церквях и мечетях, а также - на любых других собраниях в помещениях. Культурные мероприятия, бары, рестораны и клубы предложено ограничить 50 присутствующими в помещении единовременно.  
 

Хроника пандемии 3 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская


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