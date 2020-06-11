Хроника пандемии: Число заявлений об убежище в ЕС упало до показателя 2008 года

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, новым коронавирусом заразились более 7,5 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 420 тысяч человек, выздоровели - более 3,8 млн. DW следит за событиями пятницы, 12 июня (время московское).

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Глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) призвал жителей ФРГ продолжать соблюдать правила социального дистанцирования и по-прежнему ограничивать число контактов. Соответствующее заявление Браун сделал в программе телеканала ZDF "Maybrit Illner". По словам политика, Германии удавалось сохранить число инфицированных на низком уровне благодаря дисциплинированному поведению жителей. Даже если жители Германии повсеместно возвращаются к нормальной жизни, правила должны соблюдаться до появления вакцины, добавил руководитель ведомства.

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Джозеф Байден

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, недавно набравший необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, высказал мнение, что руководитель администрации Дональд Трамп "по-прежнему отказывается принимать вирус всерьез". Байден добавил, что число инфицированных продолжает расти в 20 из 50 американских штатах. "Дональд Трамп не мог избавиться от этой болезни в апреле или при помощи Twitter заставить ее исчезнуть в мае, не может он ее игнорировать и в июне", - считает соперник республиканца. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране выявлены 2 084 922 случаев инфицирования, умерли 115 919 человек.

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Режим чрезвычайного положения в Армении в связи с пандемией коронавируса будет продлен на месяц - до 13 июля. Об этом уведомил премьер Никол Пашинян. По его словам, на 12 июня намечены внеочередное заседание правительства и специальная сессия парламента для обсуждения ситуации. Число подтвержденных случаев заражения на 11 июня достигло 14 669, общее количество летальных исходов от последствий COVID-19 составляет 327.

В Карелии выявлен второй очаг коронавируса

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В Карелии выявлен второй очаг новой коронавирусной инфекции. Вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района зарегистрирован 51 новый случай заражения, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Заболевшие - сотрудники компании "Высококачественные автомобильные дороги". В июне первый очаг был зарегистрирован на стройплощадке Белопорожских ГЭС в Кемском районе, там зафиксировали свыше 70 случаев. Между тем в республике открыты все туристические объекты.

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В Подмосковье 12 июня начинают работать кафе и рестораны с летними верандами. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт", - завил он. В то же время Воробьев добавил, что открывать для посещения торговые центры в области власти пока не собираются. Разрешения на это нет со стороны Роспотребнадзора.

Пекин и коронавирус: Twitter Inc. удалила сотни тысяч аккаунтов

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Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Из Уханя теперь можно выехать 8 апреля около 65 тыс человек выехали из китайского Уханя в первые часы после открытия города через 76 дней с момента его изоляции в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о тех, кто воспользовался поездами и самолетами. На снимке - пассажиры на железнодорожном вокзале Уханя.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Первый поезд за 76 дней Первый поезд за несколько месяцев из 11-миллионного центра провинции Хубэй отправился в 0.50 по местному времени. Одновременно были открыты автомобильные дороги в Ухань и из него.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя В Ухане снимают карантин 8 апреля китайские власти сняли карантин в Ухане. Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим опасное легочное заболевание COVID-19. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Обнадеживающие цифры За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Настоящий повод для радости Ухань находился в условиях жесткого карантина более двух месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. Начали ходить поезда и летать самолеты, восстановлено автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Производство постепенно вновь запускается Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Опасность еще не миновала Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Зеленый для всех Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя У жителей Уханя появилась надежда После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Минута молчания в память о погибших 4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Герои, о которых будут помнить Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Нужно время, чтобы прийти в себя Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа. Автор: Наталья Позднякова



В корпорации Twitter Inc. заявили, что удалили свыше 170 000 учетных записей, связанных с проводимой Пекином операцией влияния в сети. В рамках нее, по данным компании, распространялись сообщения, благоприятные для правительства КНР, в том числе и о коронавирусе. Twitter Inc. блокировала 23 750 активных учетных записей, а также более крупную сеть из примерно 150 000 записей, созданных для привлечения внимания к первой группе аккаунтов.

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Чехия, Венгрия, Польша и Словакия поддерживают создание фонд для восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса объемом в 750 млрд евро, однако настаивают, чтобы при его формировании их интересы учитывались более активно. "Более бедные страны не покрывать расходы более богатых", - заявил премьер Чехии Андрей Бабиш по итогам встречи стран Вышеградской четверки в чешской Леднице. Аналогичной позиции придерживается и глава кабмина Венгрии Виктор Орбан.

Число заявлений об убежище в ЕС упало до показателя 2008 года

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Число заявлений о предоставлении убежища в ЕС упало в апреле на 87 процентов по сравнению с показателями начала года и оказалось самым низким с 2008 года. Причинами являются закрытие границ Евросоюза и другие ограничительные меры в связи с пандемией короны, уточнили в Европейском бюро поддержки миграционных процессов (EASO). Всего за апрель было зарегистрировано 8730 подобных прошений.

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Граждан РФ в период с 12 июня по 19 июня вывезут несколькими рейсами из Франции, Индонезии, Вьетнама, Киргизии и ряда других стран. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в Telegram-канале. Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перелеты. С 20 марта в страну возвращены 193 тысячи россиян.

В Бразилии открылись ТЦ, несмотря на высокое число случаев инфицирования

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В Бразилии к торговым центрам (ТЦ) в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро выстроились длинные очереди, после того как 11 июня они открылись впервые после введения в стране ограничительных мер. По данным бразильской Ассоциации ТЦ, пауза в работе, которая, к примеру в Сан-Паулу продолжалась 83 дня, привела к тому, что порядка 577 моллов потеряли примерно 5 млн долларов (4,4 млн евро). Между тем в стране продолжает свирепствовать пандемия: за минувшие сутки выявлено 30 412 новых случаев инфицирования коронавирусом. За весь период наблюдения зафиксированы 802 828 заболевших, умерли 40 919 человек.

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British Airways

Национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways продает часть своей коллекции произведений искусства стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов, чтобы финансово справиться с последствиями, которыми пандемия обернулась для авиакомпании. Об этом сообщила газета The Guardian. Собрание включает в себя работы английского художника Дэмьена Херста, рисовальщицы Бриджет Райли и Питера Дойга, работающего в художественном стиле магического реализма. Минимум одна из работ оценена в сумму свыше 1 млн фунтов. Авиакомпания собирается продать минимум 10 произведений.

США не будут повторно вводить локдаун

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Американская администрация не станет повторно вводить локдаун в случае второй волны распространения коронавируса. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала CNBC. "Мы не можем закрыть экономику", - подчеркнул он. "Думаю, мы усвоили, что можно нанести большой ущерб", если это предпринимаешь, отметил министр. Президент США Дональд Трамп в свою очередь в Twitter высказал мнение, что по финансовым показателям "мы будем иметь очень хороший третий квартал и отличный четвертый квартал". 2021 станет экономически "одним из наших самых лучших годов", утверждает президент. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране выявлены 2 084 922 случаев инфицирования, умерли 115 919 человек.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) встревожена ускорением динамики распространения новой коронавирусной инфекции на африканском континенте. "Если первые 100 000 случаев были зарегистрированы в течение 98 дней, то для достижения показателя 200 000 случаев понадобилось всего 18 дней", - сообщил на видео-пресс-конференции в Женеве директор Регионального бюро ВОЗ для стран Африки Матсидисо Моети. Пока доля общего числа заражений в Африке составляет всего 3 процента от общемирового показателя, но вспышки инфекции, по словам Моети, в последнее время стали возникать не только в крупных городах, но и в провинции.

Хроника пандемии 11 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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