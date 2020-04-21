 Хроника пандемии: число зараженных коронавирусом в США превысило 800 тысяч человек | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 21.04.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: число зараженных коронавирусом в США превысило 800 тысяч человек

Продолжается пандемия коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2,5 млн человек, скончались свыше 177 тысяч. Выздоровели около 690 тысяч человек. DW следит за событиями 22 апреля.

В Нью-Йорке

В Нью-Йорке

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, заражены более 2,5 млн человек, от последствий вируса скончались более 177 тысячи человек. Выздоровели около 690 тысяч человек. DW следит за развитием событий 21 апреля (время московское).

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Президент США Дональд Трамп заявил о планах ограничить выдачу гринкарт иностранцам и иммиграционных виз в США минимум на 60 дней, чтобы оставить рабочие места для американцев. Этот срок может быть продлен в случае необходимости после оценки самим Трампом и его командой на основании обстановки в экономике на тот момент.

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За последние сутки в Москве умерло 28 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмония, а общее число летальных случаев в российской столице достигло 261, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на среду. 

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С воскресенья дети до 16 лет в Испании смогут впервые за шесть недель выйти из дома в сопровождении взрослых - в том числе и на прогулки. Игры на детских площадках и катание на велосипедах по-прежнему запрещены.

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Число зараженных коронавирусом в США превысило 800 000 человек. Таким образом за две недели оно увеличилось в два раза. От последствий заражения погибло почти 45 000 человек.

Хроника событий 21 апреля>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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