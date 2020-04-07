Хроника пандемии: число заражений SARS-CoV-2 в мире превысило 1,5 миллиона

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены более чем в 200 странах и территориях. Инфицированы более 1,5 миллиона, от последствий заражения умерло свыше 88 тысяч человек. Больше всего жертв - в Италии. По степени распространения коронавируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 9 апреля (время московское).

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Президент США Дональд Трамп и глава Госдепартамента Майк Помпео обвинили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в ошибках во время пандемии коронавируса. На брифинге в Белом доме Трамп напомнил о сумме 452 млн долларов, которую ВОЗ получила от Соединенных Штатов в 2019 году, и заявил, что организация слишком поздно предупредила об опасности пандемии.

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Евросоюз выделит более 20 млрд евро странам-партнерам для поддержки в борьбе с пандемией коронавируса. Пакет помощи Team Europe будет направлен на поддержку "наиболее уязвимых стран", в частности в Африке, Азии, Латинской Америке, а также соседних с ЕС стран-участниц программы "Восточное партнерство" и Балкан.

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Объединение немецких профсоюзов (DGB) призывает к осторожному возвращению экономики Германии из режима частичного локдауна. По словам председателя правления DGB Штефана Кёрцелля (Stefan Körzell), это должно происходить так, чтобы избежать новой вспышки эпидемии в стране. Защита труда и охрана здоровья должны стоять на первом месте, подчеркнул он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

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В Сомали зарегистрирован первый летальный случай. От вызванного коронавирусной инфекцией заболевания COVID-19 скончался 52-летний мужчина. Кроме того, в этой африканской стране выявлено четыре человека, зараженных SARS-CoV-2, которые не выезжали за пределы страны.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона

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Во всем мире коронавирусом заразились 1 миллион 517 тысяч 960 человек. От последствий инфицирования скончались 88 455 человек. Полностью выздоровели 330 266 человек.

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Дезинфекция одного из дворов в столице Йемена Сане

В Йемене коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией и поддерживающая в конфликте с повстанцами-хуситами правительственные войска, призвала к двухнедельному перемирию. По словам представителя Эр-Рияда, это связано с необходимостью принятия мер по борьбе с пандемией коронавируса.

По состоянию на 8 апреля, в Саудовской Аравии выявлено 3122 случая заболевания COVID-19, скончался 631 человек.

Хроника событий 8 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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