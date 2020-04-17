Хроника пандемии: число жертв COVID-19 в Испании превысило 20 тысяч

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer,случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2,2 млн человек, от последствий заражения умерли более 156 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Некоторые страны, в том числе ФРГ, уже объявили об ослаблении ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения вируса. DW следит за развитием событий 18 апреля (время московское).

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Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,25 млн человек. При этом число смертей от последствий заражения составляет свыше 155 тысяч. Сильнее всего от нового вируса пострадали США (более 726 тысяч инфицированных, около 37,2 тысячи смертей).

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В Великобритании вновь выросло число летальных случаев, регистрируемое раз в сутки. Так, за последние 24 часа от COVID-19 скончались почти 900 человек. Всего в стране насчитывается почти 15,5 случаев смерти от пневмонии, вызываемой SARS-CoV-2. При этом учтены только пациенты больниц. Общее число зараженных вирусом в Великобритании выросло примерно до 114 тысяч (плюс около 5500 за сутки).

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Пакистан продлил до 30 апреля прекращение авиасообщения как внутри страны, так и в другие государства.

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В Азербайджане число зараженных коронавирусом выросло на 33 до 1373 человек. Общее число летальных исходов достигло 18.

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Склад Amazon в Калифорнии

Как минимум в шести складах компании Amazon в США установлены тепловизионные камеры для определения температуры у сотрудников. При выявлении повышенной температуры, происходит повторное измерение вручную. Случаи заражения коронавирусом уже зафиксированы в более чем 50 складах Amazon в США.

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Общее число жертв COVID-19 в Беларуси выросло до 45 человек. За последние сутки скончались трое зараженных. Всего в стране насчитывается почти 4,8 тысячи инфицированных вирусом.

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Правительство России выделяет регионам более 32 млрд рублей на оснащение коечного фонда медучреждений, систем снабжения кислородом, а также обеспечение медработников средствами защиты и другие цели, "направленные на профилактику, диагностику и лечение" коронавируса. Средства предоставлены из резервного фонда кабинета министров.

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В британских домах инвалидов и престарелых от последствий коронавируса с начала апреля могли умереть до 7500 постояльцев. Такую цифру в интервью газете Daily Telegraph привел Мартин Грин, глава организации Care England, представляющей интересы участников рынка услуг по уходу. Подсчет произведен на основании сравнения числа смертей с показателем апреля 2019 года. По оценкам правительства, количество жертв коронавируса в домах престарелых и инвалидов составляет около 1400 человек.

В России расширили список пострадавших отраслей экономики

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В Москве индекс самоизоляции (уровень городской активности) по состоянию на 15.00 составил 3,3 по пятибалльной шкале. Это столько же, сколько неделю назад. "Большинство людей дома", - следует из статистики, предоставленной сервисом "Яндекса".

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Большая панда в зоопарке в Москве

В России вновь расширен список отраслей экономики, пострадавших от пандемии. Согласно постановлению, опубликованном на сайте правительства, в него добавлены музеи и зоопарки.

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Рекордный рост числа зараженных в Украине, который был зафиксирован в последние двое суток, может быть связан с католической Пасхой. Этот вопрос обсуждался на совещании по борьбе с коронавирусом под председательством президента Владимира Зеленского, сообщается на его официальном сайте. "В минувшее воскресенье более 100 тыс. украинцев все-таки посетили мероприятия в церквях, а симптомы болезни проявляются чаще всего на 5-6-й день после заражения", - говорится в сообщении.

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В Испании число смертей, вызванных заражением коронавирусом, превысило отметку в 20 тысяч. При этом более 500 случаев были зафиксированы в последние сутки. Отмечается незначительное замедление роста этого показателя. В стране в общей сложности выявлено 192 тысяч инфицированных (плюс 4000 за сутки).

Церемония схождения благодатного огня проходит без паломников

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Православные священники в Иерусалиме

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме церемония схождения благодатного огня из-за пандемии коронавируса проходит без паломников. Церемонию ежегодно в Великую Субботу перед Пасхой проводят греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Вынос благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа.

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Временные ограничения, введенные в Москве 13 апреля в связи с пандемией коронавируса, продлены до 1 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. К мерам относятся, в частности, введение пропускной системы для передвижения по городу, прекращение работы большого числа организаций и предприятий, а также приостановка ремонтных и строительных работ.

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В Нигерии от последствий заражения коронавирусом скончался Маллам Абба Киари - глава администрации президента страны Мухаммаду Бухари. Лечение не принесло результатов, сообщил представитель правительства. В сообщении говорится также, что в марте Киари ездил в Германию. В Нигерии зафиксированы 493 случая заражения коронавирусом, 17 человек скончались.

Число инфицированных в Украине превысило 5 тысяч

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В Эстонии за сутки число зараженных SARS-CoV-2 выросло на 53 - до 1512 человек. На стационарном лечении находятся 122 пациентов с COVID-19, при этом 11 из них - на искусственном вентилировании легких. Из больниц выписаны 162 человек.

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В Украине количество инфицированных коронавирусом достигло 5106 человек. За сутки зафиксировано 444 новых случаев заражения. Это небольшой спад после рекордного прироста в 501 случай, зарегистрированного днем ранее.

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В Узбекистане зафиксированы 45 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего в стране выявлено 1450 инфицированных этим вирусом.

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Общее число пассажиров всех видов транспорта в Москве уменьшилось за месяц на 71%. Так, 16 марта насчитывалось 6,3 млн пассажиров, а в середине апреля - только около 900 тысяч. Число тех, кто ездит на автомобиле, снизилось с 4 млн до 2 млн.

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В Латвии за сутки выявлено 30 случаев заражения коронавирусом. Сейчас в стране насчитывается 712 человек, инфицированных SARS-CoV-2.

Папа Франциск молится о медиках, помогающим инвалидам с коронавирусом

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На утренней мессе в часовне Дома Святой Марфы папа римский Франциск помолился о медиках, которые помогают инвалидам, зараженным коронавирусом. "Вчера я получил письмо от монахини, работающей сурдопереводчиком, и она рассказала мне о крайне тяжелой работе медперсонала с инвалидами, заболевшими COVID-19. Помолимся о них, дабы они всегда служили этим людям с иными возможностями, лишенным наших возможностей", - приводятся слова понтифика на сайте Радио Ватикана. С начала пандемии папа Франциск посвящает свои утренние мессы определенным группам лиц, которых она затронула.

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В Сингапуре зарегистрирован рекордный прирост числа случаев заражения - 942 за сутки. Большинство из них (928) приходится на общежития для гастарбайтеров. Всего в стране выявлено почти 6000 инфицированных.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 15 июля. Так, россияне, которые не успели получить паспорт по достижении 14-летия, смогут взамен него использовать свидетельство о рождении или заграничный паспорт. Меры принимаются для предупреждения распространения коронавируса, отмечается в указе.

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В Японии общее количество зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч. Большинство случаев зафиксировано в столице Токио, где за сутки их число выросло на 181.

В России зарегистрированы почти 37 тысяч зараженных коронавирусом

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В России за минувшие сутки зафиксированы 4785 новых случаев заражения коронавирусом, большинство из них (почти 2650) - в Москве. Всего в РФ насчитывается почти 36,8 тысячи инфицированных, при этом более 3000 пациентов выздоровели (плюс 467 за сутки), а 313 - скончались от последствий заражения (плюс 40 за сутки).

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха на утро 18 апреля, зарегистрированы 137 439 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 (прирост за сутки 3609). Скончались 242 человека, общее число летальных исходов составило 4110. Выздоровели более 85 400 человек (прирост за сутки 3600).

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В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы 27 новых случаев заражения коронавирусом, 17 из них приходятся на людей, прибывших из-за рубежа. Общее число инфицированных составило 82 719 человек. От COVID-19 скончались 4632 человека.

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Более 37 тысяч солдат бундесвера готовы помогать борьбе с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Среди них - более 17 тысяч человек младшего медперсонала санитарной службы вооруженных сил, говорится в проекте для руководства министерству обороны, который приводит dpa.

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Количество зафиксированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США превысило 700 тысяч, сообщает в ночь на субботу Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику COVID-19. Всего в стране от заболеваний, вызванных коронавирусом, скончались более 30 тысяч человек.

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Звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер станет одним из советников по коронавирусу. Он войдет в специальную рабочую группу, состоящую из политиков и представителей бизнеса, которые будут помогать преодолевать последствия коронавируса и разрабатывать стратегии экономического восстановления. В частности, когда в США перестанут действовать ограничительные меры. Кроме Шварценеггера, в группу войдут бывший глава Disney Боб Айгер, все еще помогающий компании справиться с кризисом из-за коронавируса, и генеральный директор Apple Тим Кук.

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Президент США Дональд Трамп предполагает, что число жертв коронавируса в стране может достичь 65 тысяч человек. Он считает, что ситуация с распространением COVID-19 в Соединенных Штатах улучшилась после того, как были предприняты "различные меры". Кроме того, он заявил, что в некоторых штатах они были слишком жестокие. Трамп также объявил на брифинге, что американским фермерам в ближайшее время будет выделен пакет помощи в размере 19 млрд долларов.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш в Twitter заявил о необходимости сотрудничества стран мира для создания вакцины от коронавируса, которая, по его словам, должна быть доступной для всех и восприниматься как глобальное общественное достояние.

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Из-за коронавируса президент России Владимир Путин разрешил российским чиновникам отчитаться о доходах в августе вместо апреля. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. В нем говорится, что более поздний срок подачи деклараций обусловлен реализацией "комплекса ограничительных и иных мероприятий" по борьбе с распространением COVID-19.

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В Москве за сутки от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончался 21 пациент в возрасте от 34 лет до 91 года. У большинства были хронические заболевания. Таким образом, количество людей, умерших от коронавируса в столице РФ, выросло со 127 до 148. Всего в России от коронавируса умерли 273 человека. За сутки в стране зафиксирован 41 случай смерти.

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Во всем мире от коронавируса умерли 153 177 человек. Эти данные приводит Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику COVID-19 в реальном времени.

Хроника событий 17 апреля>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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