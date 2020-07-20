Хроника пандемии: число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 80 000

Мир продолжает борьбу с новым коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 14,8 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 612 тысяч человек, выздоровели около 8,9 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 21 июля (время московское).

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На чрезвычайном саммите ЕС в Брюсселе удалось достичь соглашения по формуле предоставления экономической помощи для преодоления последствий пандемии в Европе в зависимости от приверженности к соблюдению стандартов правового государства и базовых европейских ценностей. Против такого решения изначально выступали Венгрия и Польша, но в результате удалось достичь компромиссного решения, на которое были согласны все 27 стран-членов Евросоюза

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Кризис в связи с пандемией коронавируса может привести в России к потере до 20% торговой инфраструктуры книжных магазинов, в первую очередь в регионах, а цены на книги рискуют вырасти на 20-30%, - заявил "Интерфаксу" президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

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Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Бразилии превысило 80 тысяч, составив 80 120, сообщает министерство здравоохранения. За сутки в стране от COVID-19 скончались 642 человека и подтверждено 20 257 новых случаев инфицирования. Общее число случаев инфицированных в стране достигло 2 118 646. Из них выздоровели 1 409 202 человека.

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Уровень смертности в Италии в наиболее тяжелый период пандемии вырос вдвое по сравнению с пятью предыдущими годами. Об этом свидетельствует исследование, сравнивающее количество зарегистрированных смертей от COVID-19 с общим уровнем смертности, о результатах которого сообщается в американском научно-медицинском издании JAMA Internal Medicine. По мнению ученых, в марте-апреле от коронавируса в стране умерло на 5 000 человек больше, чем соообщалось властями.

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Президент США объявил ношение защитной маски патриотизмом. Многие люди говорят, что патриотично носить маску, когда не можешь соблюдать социальную дистанцию. Нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент", - написал Дональд Трамп в Twitter.

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День присяги короля, отмечаемый в Бельгии 21 июля как национальный праздник страны, пройдет в этом году без традиционного военного парада. Как ранее сообщил королевский двор, причина такого существенного изменения в программе ежегодных празднеств - эпидемия коронавируса. Объявлены две главные темы праздника: чествование работников, трудившихся на передовой пандемии COVID-19, и 75-летие окончания Второй мировой войны.

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Дезинфекция станции метро

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4314 до 4331, сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом.

Пятый день подряд количество умерших от COVID-19 в городе оказывается ниже 20. По последним данным, в российской столице выявлено 234 123 случая заражения COVID-19, 170 918 человек вылечились от инфекции.

Хроника пандемии 20 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Цирк остался, артисты уехали Легендарный Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Знаменитый цирк объявил о сокращении 3480 из 5000 своих сотрудников. Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной таких шагов "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Под крылом, но без защиты О массовых сокращениях предупредил и европейский авиакосмический концерн Airbus. Он намерен сократить около 15 тысяч рабочих мест в связи с падением спроса в результате пандемии коронавируса. Работу может потерять каждый шестой сотрудник секции транспортных самолетов - самой важной и крупной в Airbus. Только в Германии должны быть сокращены 5100 рабочих мест.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Вопрос повис в воздухе Крупнейший авиаперевозчик в Германии Lufthansa попал в турбулентную зону из-за коронавируса. Авиаконцерн был исключен из фондового индекса Dax, в котором числился 32 года. Компания получит девять млрд евро в виде прямой финансовой помощи и госгарантий по кредиту, но под угрозой - 26 тысяч рабочих мест. "В случае аварийной ситуации мы спасаем вас, а кто спасет нас?" - спрашивает стюардесса.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Под одним небом Британский авиаперевозчик British Airways планирует сократить 12 тысяч сотрудников из 42 тысяч. Его французский конкурент Air France в связи с пандемией сокращает более 7500 сотрудников. Британский авиаперевозчик Easy Jet исходит из долгосрочного падения спроса. Концерн планирует сократить численность сотрудников на 30 процентов: работу могут потерять до 4500 человек.

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Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Тяжелое оборудование Немецкий концерн MTU Aero Engines AG планирует сократить численность сотрудников на 15 процентов. На производителя авиационных двигателей из Мюнхена работают 10 тысяч человек по всему миру. Под угрозой сокращений оказались до 1500 мест. В 2019 году MTU Aero Engines AG вошел в топ-лигу биржевого индекса DAX.

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Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Все отдыхают Один из крупнейших в мире туристических концернов TUI из-за пандемии коронавирусной инфекции объявил о сокращении 8000 рабочих мест. В руководстве компании, уже получившей финансовую помощь от государства, заявили, что эти меры являются вынужденными, чтобы сохранить представительства концерна в мире. Концерн рассчитывает добиться уменьшения административных издержек на 30 процентов. Автор: Марина Борисова

