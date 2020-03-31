Хроника пандемии: число жертв коронавируса в мире превысило 42 000

В мире стремительно растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который может вызвать заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель выявлен более чем в 200 странах и территориях. Инфицированы более 859 тысяч, от последствий заражения умерло свыше 42 тысяч человек. Больше всего жертв - в Италии. По степени распространения вируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 1 апреля (время московское).

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Коронавирус в Нью-Йорке

Число жертв пандемии коронавируса в США превысило 4000 человек. За последние сутки зарегистрировано рекордное количество летальных случаев, вызванных пневмонией COVID-19. Ее жертвами за это время стали 865 человек. Всего в Соединенных Штатах, по данным Worldometer, выявлено около 188 600 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Больше всего инфицированных - 75 983 - в штате Нью-Йорк, в Нью-Джерси выявлено 18 696 случаев.

От COVID-19 скончались более 42 000 человек

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Во всем мире от последствий коронавирусной инфекции COVID-19 скончались более 42 000 человек. Общее число выявленных случаев инфицирования превысило 850 000, выздоровели 178 100 человек.

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Первые два случая заражения коронавирусом зарегистрированы у коренного населения Колумбии - индейцев. Учитывая то, что индейцы живут в племенах и обладают слабой имунной системой, вирус у этой группы населения может быстро распространиться, предупреждают врачи.

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В Южной Корее за последние сутки зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19, сообщают Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). Общее число зараженных коронавирусом нового типа в стране достигло 9 887. Три человека скончались. Количество летальных исходов таким образом выросло до 165.

Потеря вкуса и обоняния - важные симптомы заболевания

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Потеря вкуса и обоняния является, по данным британских ученых, одним из симптомом заражения коронавирусом. Исследование показало, что это отмечается в 60 процентах всех случаев заболевания. Ученые рекомендуют людям, у которых появились эти симптомы, не дожидаясь теста на коронавирус, уйти в добровольный карантин.

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Министр обороны США МАрк Эспер заявил, что не видит никакой необходимости в эвакуации моряков авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт"). "Мы направим туда медицинскую помощь и дополнительный медицинский персонал", - заявил он.

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Власти Бразилии разрешили использовать армию для осуществления мероприятий по борьбе с коронавирусом. В частности, военные будут помогать в охране общественного порядка, обеспечивать безопасность больниц и медицинского персонала, помогать при распределениии медикаментов и проведении тестов на SARS-CoV-2. Число инфицированных в стране составляет 4500 человек, 165 из них скончались.

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В Лондоне от COVID-19 скончался тринадцатилетний подросток. Каких-либо предзаболеваний у него не было.

Нидерланды продлили действие чрезвычайных антиэпидемиологических мер

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США нужно преодолеть "мучительные две недели" в борьбе с коронавирусом COVID-19 перед тем, как можно будет говорить о тенденции к улучшению обстановки, заявил Дональд Трамп. На утро среды в США зарегистрировано 185 270 инфицированных COVID-19, 3780 пациентов с вирусом умерли, 6215 человека полностью вылечились.

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Капитан американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт") запросил командование ВМС США о срочной помощи в связи со вспышкой коронавируса на его борту. Инфицированы более ста человек из более чем четырехтысячного экипажа. "Мы не на войне. Морякам не нужно умирать", - заявил капитан Брет Крозье.

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В Нидерландах действуют жесткие противоэпидемические мероприятия

Нидерланды продлили действие чрезвычайных антиэпидемиологических мер до конца апреля. До 28 апреля остаются закрытыми школы, рестораны, бары. Рост числа инфицированных не оставляет нам другого выбора, заявил премьер-министр страны Марк Рютте. За 24 часа число инфицированных в стране увеличилось на 225 случаев и достигло 12667 человек. 1039 человек скончалось, почти 4 700 находятся в больницах.

Хроника событий 31 марта>>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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