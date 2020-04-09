Хроника пандемии: число жертв коронавируса во всем мире превысило стотысяную отметку

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. По данным исследовательской международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом, вызывающим заболевание COVID-19, выявлены более чем в 200 странах и территориях. Инфицированы более 1,6 миллиона, от последствий заражения умерло свыше 100 тысяч человек. Больше всего жертв - в Италии. По степени распространения коронавируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 10 апреля (время московское).

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Число жертв коронавируса во всем мире превысило стотысяную отметку, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

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Кроме того с13 апреля постепенно будет вводиться система пропусков для передвижения по Москве, указал Собянин.

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Строительство жилого комплекса на окраине Москвы

В Москве с 13 по 19 апреля приостанавливаются все строительные и ремонтные работы, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Исключением является строительство медобъектов и метро. На это же время приостанавливается использование каршеринга.

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В Ирландии до 5 мая продлены все антиэпидемиологические ограничения.

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За сутки в Великобритании скончалось 980 человек. Это больше, чем в самый тяжелый день в Италии.

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Всемирный банк не исключает, что из-за пандемии коронавируса в странах Африки к югу от Сахары впервые за последние 25 лет может возникнуть сильный экономический спад. "Африка понесет особенно серьезные потери", - заявил вице-президент Всемирного банка Хафез Ганем.

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В Москве и Подмосковье планируют ввести пропуска для контроля за соблюдением режима самоизоляции, сообщают РБК, "Медуза" и "Ведомости" со ссылкой на близкие к властям источники. По этой информации, в ближайшее время о новой мере объявит мэр Москвы Сергей Собянин.

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В Москве от коронавируса вылечились еще 37 человек, сообщила заммэра российской столицы Анастасия Ракова. В общей сложности число выздоровевших в Москве теперь составляет 350 человек. Вместе с тем, число госпитализированных с коронавирусной инфекцией удвоилось по сравнению с прошлой неделей, при этом более 85% таких пациентов поступают в больницу с пневмонией. По словам Раковой, больницы и скорая помощь "работают на пределе".

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В Южной Корее повторное заражение коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено у 91 человека, которые ранее уже перенесли вызванное им заболевание. Эксперты не исключают, что речь идет не о новых заражениях, а о повторной активации уже попавшего в организм вируса.

В Испании рекомендуют носить маски в общественном транспорте

На улице Мадрида

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Испанское правительство рекомендует всем пассажирам общественного транспорта носить защитные маски.

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Эксперты считают, что реальное число инфицированных коронавирусом в Австрии может быть намного выше официальных данных в 8,5 тысяч. На деле, по различным оценкам, оно может составлять от 10 200 до 67 400 человек.

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Лайнеры американских круизных компаний с пятницы в рамках сдерживания распространения коронавируса не смогут выходить в плавания как минимум до середины июля, постановил Центр по контролю и предотвращению заболеваний США.

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В Испании наблюдается тенденция к сокращению числа смертных случаев от COVID-19, сообщает министерство здравоохранения. За сутки в стране скончалось 605 человек, общее число жертв коронавируса достигло 15 843.

В Австралии министр нарушил карантинные меры и ушел в отставку

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Министр по делам искусств австралийского штата Новый Южный Уэльс Дон Харвин подал в отставку, после того как стало известно, что он проводит пасхальные дни в своем летнем домике в курортном регионе Перл-Бич и выезжает за покупками одежды вместо пребывания в квартире в Сиднее. Полиция оштрафовала министра на 1000 австралийских долларов (около 670 евро). Власти страны запретили жителям покидать свои дома без особой необходимости, чтобы сдержать распространение вируса.

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В Беларуси, по состоянию на 10 апреля, умерли 19 человек с коронавирусной инфекцией, еще 169 выздоровели. Всего в стране вирус обнаружен у 1793 человек. Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме, сообщает официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса.

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На авианосце ВМС Франции "Шарль де Голль" подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом, сообщило министерство вооруженных сил. Трех военнослужащих эвакуировали с судна, которое направляется в Тулон.

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В Испании за последние сутки зафиксировано 605 новых смертей пациентов с коронавирусом. Это минимальный суточный прирост летальных исходов с 24 марта. Всего в королевстве умерли 15 843 человека с SARS-CoV-2. Вирус в Испании обнаружен у 157 022 человек, 4576 заражений выявлены за последние сутки, следует из данных министерства здравоохранения.

Моряки торговых судов не могут вернуться домой

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Почти 100 000 моряков торговых судов не могут вернуться к семьям из-за пандемии COVID-19. Виной тому - запрет заходить в порты, обязательный карантин для экипажей судов и отмены авиарейсов.

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В свете распространения вируса 80 процентов россиян стали реже выходить на улицу или вовсе отказались от прогулок. Выросло и количество россиян, избегающих рукопожатий, объятий, встреч с друзьями и пожилыми родственниками, следует из опроса ВЦИОМ.

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Число смертей пациентов с коронавирусом в Бельгии перешагнуло отметку в 3000 человек. За последние сутки в королевстве подтверждено 1684 заражения (общее число - 26 667) и зафиксировано 325 летальных исходов (всего - 3019) среди людей с COVID-19.

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Количество инфицированных в Армении увеличилось до 937 человек, за последние сутки выявлено 16 заражений. С момента появления коронавируса в Армении скончались 11 человек с COVID-19, 149 больных выздоровели.

Число инфицированных в России приблизилось к 12 тысячам

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В России за последние сутки выявлено 1786 новых случаев заражения, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Это рекордный прирост за сутки. Вирус SARS-CoV-2 обнаружен уже у 11 917 человек, 94 больных скончались.

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В Украине за последние сутки выявлено 311 новых случаев COVID-19. Всего в стране коронавирус обнаружен у 2203 человек, 69 больных скончались, 61 выздоровел, сообщило министерство здравоохранения.

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Последствия пандемии COVID-19 грозят болезнями и гибелью почти 30 млн детей в бедных странах и регионах, охваченных конфликтами. Продукты питания во многих местах дорожают, рынки прекращают работу, а доступ к системе здравоохранения усложнен, говорится в докладе немецкого отделения благотворительной организации World Vision Deutschland. Это может привести к распространению недоедания и недостаточной вакцинации.

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Коронавирус проник в Йемен, уже несколько лет охваченный военным конфликтом. Первое заражение выявлено в провинции Хадрамаут, сообщили власти.

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В Южной Корее за последние сутки выявлено 27 новых заражений. Это минимальный прирост за день с середины февраля. В городе Тэгу впервые нет ни одного нового инфицированного. На четвертый по величине город приходится более половины всех случаев. Общее число инфицированных в стране - 10 450 человек. Выздоровели 7117 пациентов, 208 человек скончались от последствий COVID-19.

В Германии уже более 113 тысяч инфицированных

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Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, представил новые данные по числу инфицированных коронавирусом в ФРГ. Их количество за последние сутки увеличилось на 5323 человека, достигнув 113 525. Кроме того, за сутки скончались еще 266 человек, а за весь период наблюдения - 2373. RKI учитывает статистику, получаемую из федеральных земель в электронном виде. Институт обновляет данные на своем сайте лишь раз в сутки.

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На борту атомного авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлены уже 416 инфицированных. Тесты взяты почти у всех из более чем 4000 военнослужащих, заявила представительница Пентагона.

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В Китае за последние сутки выявлено 42 новых заражения. В 38 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Кроме того, скончался еще один больной с COVID-19. Всего в КНР с начала вспышки в конце 2019 года выявлено 81 907 заражений, 3336 человек скончались.

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Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн, голливудский продюсер, осужденный к 23 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, излечился от коронавирусного заболевания COVID-19. По информации телеканала Fox News, который ссылается на представителя отбывающего наказание 68-летнего Вайнштейна, болезнь у него проходила бессимптомно.

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Глобальный план ООН по гуманитарному реагированию на COVID-19 уже собрал 396,5 миллиона долларов. Об этом по итогам закрытого заседания по видеосвязи Совета Безопасности ООН по сдерживанию пандемии коронавируса заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

Более 700 европейцев возвращаются из Южной Америки домой

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В общей сложности более 700 граждан разных европейских стран, которые из пандемии коронавируса долгое время не могли покинуть Южную Америку, отправились на родину. Один самолет с 300 европейцами на борту вылетел из эквадорского аэропорта города Гауякиль. Второй лайнер с 400 пассажирами взял курс на европейский континет, стартовав в Перу.

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В Москве скончались 12 пациентов в возрасте от 33 до 87 лет, инфицированных коронавирусом. Как сообщается на сайте оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, трое из них были моложе 45 лет. У всех был подтвержден диагноз пневмония. Двое пациентов в возрасте 39 и 42 лет имели проблемы с сердцем, 33-летняя пациентка не находилась в больнице и не обращалась за помощью в медицинские учреждения. Общее число жертв коронавируса в Москве достигло 50.

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Министры финансов стран-членов Европейского Союза согласовали меры финансовой помощи государствам-членам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии. Общий объем пакета помощи составит 500 миллиардов евро.

В мире выздоровели более трети миллиона человек, ранее инфицированных SARS-CoV-2

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За все время пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 в мире, по данным сайта Worldometer, выздоровели 353 315 человек. Среди стран, в которых наибольшее число выздоровевших, - Китай (77 370), Испания (52 165), Германия (50 557), Иран (32 309) и Италия (28 470). В то же время в США зарегистрировано больше всего смертельных исходов - 16 372. Общее число зарегистрированных с начала пандемии инфицированных, по данным Worldometer, составляет более 1 590 000. По информации Университета имени Джонса Хопкинса, в мире выявлено 1 582 904 человека, заразившихся коронавирусом.

Хроника событий 9 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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