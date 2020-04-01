Хроника пандемии: число жертв в Москве выросло до 19 человек

Число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 в мире продолжает расти. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 203 страны и территории. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 928 тысяч человек, от последствий заболевания скончались свыше 46 тысяч, выздоровели почти 194 тысячи. Больше всего жертв - в Италии, наибольшее число выявленных случаев инфекции - в США. Правительство Германии и власти федеральных земель страны договорились продлить ограничительные меры и после пасхальных праздников. DW следит за развитием событий 2 апреля (время московское).

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Гранд-Каньон в американском штате Аризона в рамках мер по борьбе с коронавирусом закрыли для посетителей. Каньон, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно посещают более 4 млн человек.

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COVID-19, по всей вероятности, приведет к снижению в 2020 году мирового ВВП на 0,9 процента - вместо увеличения на 2,5 процента, которое прогнозировалось прежде. Об этом говорится в докладе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

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У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана диагностирована коронавирусная инфекция, сообщили в пресс-службе израильского Минздрава. Как передала газета Haaretz, главе израильской службы внешней разведки "Моссад" Йоси Коэну и руководителю Совета национальной безопасности Меиру Бен-Шаббату в этой связи придется уйти в карантин.

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Национальный перевозчик Великобритании British Airways на время отстранит от работы 36 000 сотрудников, включая бортпроводников, наземный персонал и инженеров, стремясь снизить экономический ущерб от пандемии коронавируса. По данным издания The Daily Mail, компания достигла принципиальных договоренностей на этот счет с профсоюзом Unite. Речь, однако, не идет об увольнении. Ранее British Airways приостановила все полеты из второго по размеру аэропорта Лондона - Гатвик.

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Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом возросло до 19, сообщили в столичном оперативном штабе. По данным на вечер 1 апреля, в городе было выявлено 1880 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 115 человек вылечились. Между тем Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина в Москве приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей. Такое решение принято из-за выявления коронавируса у одной из сотрудниц. Три больницы в Санкт-Петербурге тоже перестали принимать пациентов в связи с заносом новой коронавирусной инфекции, передало издание "Фонтанка".

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Свыше 80 государств - членов Международного валютного фонда, преимущественно развивающиеся страны, подали заявки в фонд на предоставление экстренных кредитов по нулевым и низким процентным ставкам. Общая сумма запрашиваемых средств достигает 20 млрд долларов (18 млрд евро).

Почти 3000 американских моряков эвакуируют с авианосца "Теодор Рузвельт"

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Из-за вспышки коронавируса на борту почти 3000 моряков будут эвакуированы с авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт", находящегося на стоянке у острове Гуам (неинкорпорированная территория Соединенных Штатов в Тихом океане). Об этом на брифинге в Пентагоне сообщил исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли. По его словам, коронавирус диагностирован почти у 100 из 5000 военнослужащих, находящихся на корабле. Возвращать авианосец в порт пока не планируется.

Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт"

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус предсказал, что уже "в ближайшие несколько дней" в мире будет 1 млн подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, а число скончавшихся от последствий заболевания COVID-19 возрастет до 50 тысяч человек. По его словам, на удвоение числа смертей - с 22,5 тысячи до более чем 45 тысяч - потребовалась всего неделя.

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Член Конгресса США Джим Бэнкс (республиканец от 3-го избирательного округа штата Индиана) призвал Госдепартамент убедить власти Китая расследовать исчезновение трех китайских гражданских журналистов, писавших о распространении коронавируса в Ухане - Фан Биня, Чэнь Цюши и Ли Цзихуа. Они пропали без вести после того, как опубликовали онлайн-видео и снимки переполненных больниц и трупов, которые погружали в микроавтобус.

США ввели режим карантина во всех федеральных тюрьмах

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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) вечером 1 апреля попросил в связи с распространением коронавирусной инфекции перевести часть подследственных под домашний арест. "Серьезная обеспокоенность правозащитников вызвана эпидемиологической ситуацией", - указали в СПЧ. Ранее директор "Руси сидящей" Ольга Романова написала в Facebook со ссылкой на пятерых содержащихся в СИЗО "Матросская тишина" (следственный изолятор № 1 Управления ФСИН), что у многих там - "температура и признаки пневмонии".

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США как минимум на две недели ввели режим карантина во всех федеральных тюрьмах. Почти 170 тысячам заключенных запрещено покидать камеры даже для прогулок. Власти надеются, что эта мера замедлит распространение коронавируса в пенитенциарных учреждениях. Всего, по официальным данным, в 122 подобных заведениях инфицированы 29 заключенных и 30 охранников. По сведениям частного Университета Джонса Хопкинса в американском Балтиморе, всего в США заразился 209 071 человек, от последствий заболевания COVID-19 умерли 4633 человека, выздоровели 8434.

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Конференция ООН по изменению климата 2020 года (COP26), планировавшаяся с 9 ноября по 19 ноября в шотландском Глазго, перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в микроблоге Twitter Алок Шарма, британский министр по делам бизнеса и председатель конференции. "Мир сталкивается с беспрецедентным глобальным вызовом, и страны обоснованно сосредоточены на борьбе с #COVID19. В этой связи #COP26 была отложена", - написал Шарма. "Мы продолжим работу с партнерами, чтобы решить амбициозные (задачи. - Ред.), необходимые для преодоления климатического кризиса, и согласуем новую дату", - добавил министр.

Хроника событий 1 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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