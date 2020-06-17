Хроника пандемии: число выявленных заражений в России превысило 560 тысяч

Страны мира продолжают борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. Вирусная инфекция выявлена у более чем 8,3 млн человек. От последствий вируса и вызванной им легочного заболевания COVID-19 скончались около 450 тысяч человек, выздоровели - более 4,3 млн. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 18 июня (время московское).

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Спустя два дня после того как в Германии было выпущено официальное приложение для смартфонов, предупреждающее о возможной опасности заразиться коронавирусом, аналогичный сервис появился и в Дании. Программа под названием Smittestop доступна для скачивания в магазинах для приложений, ее использование является добровольным. Как и в Германии, централизованного сбора данных пользователей осуществляться не будет.

Мишустин заявил о снижении заболеваемости в России

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Российское правительство выделит дополнительно более 1 миллиарда рублей на президентские выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В середине апреля на выплаты уже было направлено почти четыре миллиарда рублей, напомнил он. Мишустин также заявил о снижении заболеваемости коронавирусом по всей России, что, по его словам, дает основания для ослабления ограничений в регионах. Он указал, что за последние два дня число выявленных новых случаев составляет менее 8 тысяч, а показатель суточного прироста заболевших в среднем составляет 1,4%. Мишустин добавил, что 53 региона страны уже перешли к первому этапу снятия ограничений, еще восемь - ко второму.

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Нурсултан Назарбаев

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев инфицирован коронавирусом SARS-CoV-2. "К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет", - сообщила его пресс-служба. Экс-президент находится на самоизоляции, но продолжает работать дистанционно. Ранее стало известно о заражении министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова.

Общее число выявленных заражений в РФ превысило 560 тысяч

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Официальное число зараженных коронавирусом в России за минувшие сутки возросло на 7790 до 561 091, сообщил Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По его данным, 7660 человек скончались от последствий заболевания, 182 из них - за последние 24 часа.

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В Индии выявлено почти 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, тем самым общее число инфицированных возросло почти до 367 тысяч. От вирусной пневмонии COVID-19 за сутки скончались 334 человека, общее число летальных исходов увеличилось до 12,2 тысячи.

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В Украине за прошедшие сутки выявлено 829 новых случаев заражения коронавирусом, 23 человека из числа ранее заболевших умерли, 504 выздоровели, указывается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Число активных случаев коронавирусной инфекции в стране составляет 17 560 - на 302 больше, чем днем ранее. С начала пандемии в Украине выявлено в общей сложности 34 063 случая заражения SARS-CoV-2, скончались 966 человек.

В Бразилии - вновь более 1200 летальных исходов за сутки

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Граффити в Рио-де-Жанейро

За минувшие 24 часа в Бразилии от последствий коронавирусной инфекции скончались 1269 человек, общее число летальных исходов от COVID-19 в этой стране возросло до 46 510. Почти треть летальных исходов за последние сутки приходится на штат Сан-Паулу. Показатель смертей свыше 1,2 тысячи фиксируется в Бразилии вторые сутки подряд. Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-19 за сутки возросло до порядка 955,4 тысячи.

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Несмотря на дальнейший рост случаев заражения коронавирусом в США, президент страны Дональд Трамп не намерен вновь вводить локдаун. "Мы не будем снова закрывать страну, нам не придется это делать", - подчеркнул он в эфире телеканала Fox News. Соединенные Штаты занимают первое место в мире по абсолютному числу зарегистрированных случаев заражения SARS-CoV-2, а также по числу летальных исходов от последствий инфекции. С начала пандемии в этой стране выявлено около 2,16 миллиона случаев заражения, скончались почти 118 тысяч человек.

В Германии - 580 новых случаев заражения

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 580 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 187 764 человека. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, за 24 часа скончались 26 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 8856. Выздоровели в общей сложности около 174 100 человек.

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Вице-президент США Майк Пенс

В США стабилизировалось число выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции, заявил вице-президент страны Майк Пенс. По его словам, в последние две недели в США фиксируется в среднем 20 тысяч новых случаев заражения в день, в то время как в апреле данный показатель составлял 30 тысяч случаев. Он добавил, чточисло госпитализаций также снижается.

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За стуки в Китае выявлены 36 новых случаев заражения коронавирусом, из них 28 больных в активной форме и восемь бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Из активных случаев четыре "импортированы", 24 зафиксированы внутри страны: 21 - в Пекине, по одному в провинции Хэбэй и городе центрального подчинения Тяньцзине.

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина

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В крупнейших турецких городах Анкаре и Стамбуле, а также в городе Бурса, расположенном на северо-западе Турции, введено обязательное ношение масок на улицах. В Турции недавно были ослаблены антиэпидемиологические ограничения, однако, в результате, число новых заражений резко выросло.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге сообщила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо. Такое решение было принято после того, как эксперты пришли к выводу, что препарат может вызвать проблемы с сердцем у некоторых пациентов.

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Количество умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось на 49 человек с 3434 до 3483. В российской столице выявлено более 209 000 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 128 тыс. человек.

В Бразилии продолжат футбольное первенство

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Стадион в Рио-де-Жанейро

В Бразилии возобновляется чемпионат страны по футболу, первый матч пройдет 19 июня. Об этом сообщил мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла. Всего в Бразилии зафиксированы более 920 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 45 тысяч человек скончались.

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Британская общественная медиакомпания BBC объявила о сокращении сотрудников. Из-за последствий коронавируса компании необходимо сэкономить 125 млн фунтов (около 140 млн евро), для этого она разработала специальный план. Он, в частности, предусматривает досрочный уход журналистов из медиакомпании. О том, сколько именно рабочих мест сократят, не сообщается. В январе компания собиралась сократить около 450 рабочих мест, но этот план был отменен из-за пандемии. Всего на BBC работают более 22 тысяч человек.

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Около 80 ветеранов, которые будут присутствовать на параде Победы 24 июня в Москве, помещены на карантин. Их отправили в санаторий две недели назад в рамках мер по защите президента РФ Владимира Путина от коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Хроника пандемии 17 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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