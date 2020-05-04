 Хроника пандемии: Чехия и Словакия ослабляют карантинные ограничения | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 04.05.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: Чехия и Словакия ослабляют карантинные ограничения

В мире продолжается пандемия COVID-19. Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 3,6 млн человек, скончались свыше 250 тысяч. Выздоровели около 1,2 миллиона человек. DW следит за событиями 5 мая.

Автомобиль полиции в Бржецлаве на границе Чехии и Австрии

Автомобиль полиции на границе Чехии и Австрии

По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии пневмонии COVID-19 общее число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 3,6 млн человек. Из них от последствий вируса скончались более 250 тысяч, выздоровели более 1,1 млн человек. Тем не менее одна за другой страны ослабляют ограничения, введенные в связи с распространением опасного вируса. DW следит за развитием событий 5 мая (время московское).

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В материковом Китае за прошедшие сутки зарегистрирован единственный случай заражения коронавирусом, речь идет о прибывшем из-за рубежа, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Новых летальных исходов, связанных с COVID-19, не зафиксировано. Всего в стране с начала вспышки выявлено 82 881 заражений, 4633 человек скончались.

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Матчи футбольной бундеслиги могут возобновиться с 15 мая. Эту дату называют собеседники агентства Reuters, знакомые с ходом подготовки к переговорам федеральных и земельных властей Германии о дальнейшем ослаблении локдауна, намеченных на 6 мая.

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В соседней с Чехией Словакии с 6 мая возобновят работу магазины, музеи и художественные галереи, а рестораны смогут принимать посетителей на открытом воздухе. Будут разрешены церковные службы и свадебные торжества при соблюдении строгих мер предосторожности, сообщил премьер-министр Игор Матович. Детские сады и школы останутся закрыты, добавил он.

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Власти Чехии с 11 мая ослабят карантинные ограничения. В частности, возобновится автобусное и железнодорожное международное сообщение, заявил министр транспорта Карел Гавличек. Все въезжающие в Чехию иностранцы должны будут предоставить справку о состоянии здоровья с отрицательным результатом тестирования.

С этого же дня в стране смогут возобновить работу музеи, кинотеатры, торговые центры и парикмахерские. Кроме того, будут разрешены мероприятия с участием до 100 человек, в том числе спортивные соревнования.


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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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