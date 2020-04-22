Хроника пандемии: ФРГ лидирует в мире по числу излечившихся от COVID-19

В мире по-прежнему увеличивается число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который приводит к опасному заболеванию COVID-19. Как сообщает международная группа волонтеров Worldometer, заражены более 2,7 млн человек, от последствий вируса скончались более 190 тысяч человек. Выздоровели более 743 тысяч человек. DW следит за развитием событий 24 апреля (время московское).

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В Бразилии за последние 24 часа от последствий COVID-19 скончались 407 человек. Это самый высокий суточный показатель с момента начала пандемии коронавирусной инфекции. Таким образом, по официальным данным, общее число скончавшихся пациентов составило 3313 человек. В крупнейшей стране Латинской Америки подтверждено почти 50 000 случаев инфицирования SARS-CoV-2. По мнению экспертов, фактические цифры, вероятно, будут намного выше, среди прочего, из-за отсутствия достаточного тестирования.

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Германия находится на первом месте в мире по числу излечившихся от COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, с опасным инфекционным заболеванием в стране уже справились 103 300 человек.

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Президент Федеральной врачебной палаты (Bundesärztekammer) Клаус Райнхард (Klaus Reinhardt) в свете разрешенных клинических испытаний вакцины против коронавируса считает, что над концепциями пошаговой вакцинации населения необходимо работать уже сейчас. У медиков не будет достаточного количества доз для всех граждан сразу же, отметил он.

Число зараженных в Германии превысило 150 тысяч

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, на утро 24 апреля зарегистрированы 150 383 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 (прирост за сутки 2337). С момента проникновения вируса в ФРГ скончались 5321 человек, 227 летальных исходов пришлись на последние сутки.

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Жесткий карантин в Маниле продлится до 15 мая, объявил президент Филиппин Родриго Дутерте. В то же время ограничительные меры будут ослаблены в тех регионах страны, где зафиксировано наименьшее число зараженных коронавирусом.

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23 апреля на территории материкового Китая было зафиксировано 6 новых случаев заболевания COVID-19. По сообщениям китайских властей, в двух случаях вирус был завезен из-за границы. Днем ранее в КНР заражение коронавирусом выявили у 10 человек.

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В Мексике число летальных исходов в результате заболевания COVID-19 превысило 1000. От последствий коронавирусной пневмонии в стране умерли 1069 человек. Всего коронавирус выявлен более чем у 11 тысяч человек. По прогнозам экспертов, пик заболевания в Мексике придется на вторую неделю мая.

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Всемирная торговая организация (ВТО) раскритиковала ограничения на вывоз медицинской продукции, введенные многими странами из-за пандемии коронавируса. В организации предостерегли, что эти ограничения могут угрожать цепочке поставок. Как только экономика сможет производить больше, необходимо будет перераспределять запасы "оттуда, где их достаточно, туда, где их не хватает", призвали в ВТО.

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Президент США Дональд Трамп объявил, что социальное дистанцирование, введенное из-за распространения коронавируса, будет продлено после 1 мая. По мнению Трампа, "худшая" фаза пандемии завершится к концу лета. "Но мы будем продлевать ограничения, пока не почувствуем, что мы в безопасности", - подчеркнул Трамп.

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Власти нескольких штатов США готовятся в ближайшее время смягчить ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Так, в Миннесоте с 27 апреля вновь откроются некоторые "некритичные" предприятия, на работу смогут выйти до 100 тысяч жителей штата, которые трудятся в офисах и промышленной отрасли. В штате Теннесси до 1 мая планируют открыть рестораны и торговые точки. В Айдахо большинство частных предприятий тоже смогут возобновить работу с 1 мая, если число заражений и летальных исходов не начнет расти вновь.

В настоящий момент в США коронавирус выявлен более чем у 878 тысяч человек, от последствий заболевания COVID-19 в стране скончались более 49 тысяч человек.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенес пневмонию COVID-19, планирует приступить к работе с понедельника, 27 апреля. Как сообщает издание The Telegraph, Джонсон попросил своих помощников на следующей неделе назначить ему встречи с министрами, чтобы "полностью вникнуть в ситуацию".

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Палата представителей Конгресса США одобрила новый пакет мер поддержки экономики объемом в 484 млрд долларов. Законопроект предусматривает выделение более 300 млрд долларов на программу льготных кредитов для малого бизнеса. Кроме того, 75 млрд долларов получат больницы и поставщики медицинских услуг.

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В связи с улучшением ситуации правительство Чехии снимает запрет для своих граждан на выезд за границу. Ранее чехи могли покидать страну только в связи с работой. "Можно выезжать за границу, даже в отпуск. Но каждый, кто возвращается, должен будет подтвердить негативный результат теста на коронавирус либо провести две недели на домашнем карантине", - заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

Кроме того, в Чехии с 27 апреля смогут возобновить работу магазины площадью до 2,5 тыс. кв. м и автошколы, а вузы - восстановить обучение.

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В Германии отменены масштабные маневры Northern Coasts, которые должны были проходить в водах Балтийского моря с 28 августа по 10 сентября. Как подчеркнул командующий военно-морскими силами ФРГ вице-адмирал Андреас Краузе (Andreas Krause), на ближайшее будущее в Европе отменили практически все военные учения.

В прошлом году в маневрах Northern Coasts участвовали более 40 судов, а также 3000 военнослужащих из 18 государств.

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Крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa, по собственным прогнозам, уже не сможет выйти из кризиса самостоятельно. Из-за пандемии коронавируса концерн терпит многомиллиардные убытки. В надежде получить новые источники финансирования, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить свою платежеспособность, Lufthansa ведет "интенсивные переговоры" с властями Германии, а также Швейцарии, Австрии и Бельгии, где находятся дочерние компании авиаконцерна.

Хроника событий 23 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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