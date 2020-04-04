Хроника пандемии: Франция проведет массовое тестирование в домах престарелых

В мире продолжает расти число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает нетипичную пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель зафиксирован уже в 209 странах и территориях. Вирус выявлен у 1,3 миллиона человек, от последствий вызываемого им заболевания скончались почти 75 тысяч человек, выздоровели около 280 тысяч. Больше всего жертв - в Италии, наибольшее число выявленных случаев инфекции - в США. В Германии число умерших от последствий заболевания COVID-19 превысило 1500 человек. DW следит за развитием событий 7 апреля (время московское).

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) пожелала своему британскому коллеге Борису Джонсону скорейшего выздоровления и выразила надежду, что он вскоре сможет покинуть больницу. Об этом в своем Twitter написал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Накануне Борис Джонсон, борющийся с пневмонией COVID-19, был госпитализирован после девяти дней домашнего карантина и помещен в палату интенсивной терапии.

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Болгария закрывает свои границы для иностранцев. Как заявил министр здравоохранения Кирилл Ананьев, въезд в Болгарию будет запрещен представителю любой страны, прибывающему из Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Австрии и Швейцарии. Запрет также распространяется на путешественников из других стран ЕС и стран Шенгенского соглашения "с высоким риском распространения COVID-19", - указал министр.

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран анонсировал проведения масштабного тестирования на коронавирус Sars-CoV-2 в домах престарелых, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции в них. С момента начала эпидемии пневмонии COVID-19 от нее во Франции скончались 2417 обитателей домов престарелых, то есть чуть менее трети от общего числа (8911) жертв инфекции.

Хроника событий 6 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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