Хроника пандемии: Франция намерена продлить режим санитарного ЧП до конца июля

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных составляет более чем 3,4 млн человек. Из них от последствий вируса скончались около 240 тысяч, выздоровели более 1 миллиона человек. DW следит за развитием событий 2 мая (время московское).

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Евросоюз продолжает работу над расширением стратегических резервов защитных средств, необходимых в период пандемии коронавируса. В субботу, 2 мая, комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янеш Ленарчич сообщил, что Брюссель организовал поставку 330 000 защитных масок класса FFP2 в Испанию, Италию и Хорватию.

В свою очередь Германия и Румыния первыми из стран-членов ЕС изъявили готовность позаботиться о размещении совместных запасов защитной одежды и оборудования. О расширении стратегических запасов защитной одежды для нужд государств-членов ЕС Еврокомиссия объявила в марте, после того как защитная одежда существенно подорожала на фоне пандемии COVID-19, а в ряде стран обнаружилась ее нехватка.

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В Испании, которая по числу заражений коронавирусом находится на втором месте в мире после США, будет создан фонд восстановления экономики объемом в 16 млрд евро. Как заявил в субботу, 2 мая, премьер-министр страны Педро Санчес, средства из этого фонда должны помочь властям регионов справиться с социальными и экономическими последствиями пандемии COVID-19.

Выступая на пресс-конференции в Мадриде, Санчес сообщил, что с понедельника, 4 мая, в Испании станет обязательным ношение защитных масок в общественном транспорте. Планируется, что в связи с введением масочного режима правительство раздаст жителям страны 14,5 млн защитных масок.

Франция продлит режим санитарного ЧП до конца июля

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Франция собирается продлить режим чрезвычайного санитарного положения, объявленного в связи с пандемией коронавируса, на два месяца до 24 июля. Об этом сообщил 2 мая министр здравоохранения страны Оливье Веран.

В соответствующем предложении, которое должно быть направлено в парламент для рассмотрения 4 мая, говорится, что отмена введенного 24 марта режима чрезвычайного санитарного положения была бы "преждевременной" и может привести к ухудшению ситуации.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 мая, число пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса составляет во Франции сейчас 167 305 человек. По этому показателю страна занимает пятое место в мире, после США, Испании, Италии и Великобритании. С начала пандемии от COVID-19 во Франции скончались 24 628 пациентов.

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В Беларуси, по официальным данным за 2 мая, зарегистрировано 15 828 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса. По сведениям Минздрава страны, число позитивных тестов на COVID-19 составляет 8,2 % от общего количества проведенных тестов (195 430).

1 мая число пациентов с коронавирусом составляло в Беларуси 14 917 человек.

При этом с начала пандемии в Беларуси скончались 97 человек с выявленной коронавирусной инфекцией и рядом хронических заболеваний, сообщает правительство. 3117 пациентов вылечились от COVID-19.

Лидеры европейских стран собирают деньги на вакцину от коронавируса

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Лидеры Германии, Франции, Италии и Норвегии поддержали призыв Еврокомиссии (ЕК) собрать 7,5 млрд евро на разработку общедоступной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Еврокомиссия 4 мая созывает международную донорскую конференцию в режиме онлайн, чтобы собрать костяк 7,5-миллиардной суммы, которая будет направлена на диагностику, предотвращение и лечение атипичной пневмонии COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Главной целью инициативы является разработка общедоступной вакцины.

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В Испании, по данным министерства здравоохранения за субботу, 2 мая, число заразившихся коронавирусом с начала пандемии увеличилось до 216 582 человек. Сутками ранее, 1 мая, число пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса в стране составляло 215 216 человек.

При этом количество жертв инфекции в Испании превысило отметку в 25 тысяч человек. За истекшие сутки, от COVID-19 в стране скончались 276 человек и общее число летальных исходов составило 25 100.

По количеству инфицированных коронавирусом Испания в настоящее время находится на втором месте в мире после США.

Регионы России делают обязательным ношение масок

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в котором содержится рекомендация по ношению масок и респираторов "при нахождении в местах общего пользования" (а именно: на объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на продолжающих работу предприятиях и в медицинских организациях).

Данная рекомендация будет действовать в период с 1 по 11 мая. С 12 мая жители Подмосковья будут обязаны носить маски в магазинах, аптеках, общественном транспорте и на предприятиях, продолжающих работу во время действия режима самоизоляции.

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Со 2 мая ношение защитных масок, которые снижают риск распространения коронавирусной инфекции, стало обязательным для жителей Забайкальского края. Соответствующее постановление подписал губернатор Забайкалья Александр Осипов, говорится на официальном сайте региона.

Ношение масок или респираторов является теперь обязательным в жилых домах, включая подъезды, лестницы, лестничные площадки и лифты; на рынках, в общественном транспорте, на детских площадках и некоторых других общественных местах, а также на рабочем месте, говорится в сообщении.

Хроника пандемии: в России более 124 тысяч инфицированных

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В России за сутки, по официальным данным, выявили еще 9623 случая коронавируса, общее число инфицированных составляет теперь 124 054 человека. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в России от COVID-19 скончались 1222 больных, вылечились в общей сложности 15 013 пациентов.

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В Украине количество инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 550 человек до 11 411, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в субботу. За истекшие сутки умерли семь человек, общее число летальных исходов - 279. В то же время 1498 пациентов выздоровели.

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Собянин: Уровень инфицирования в Москве - около 2%

"По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это - минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей", - написал он на своей странице в личном блоге в субботу мэр столицы Сергей Собянин. Население Москвы в настоящее время составляет около 12,7 млн человек.

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Белый дом запретил главному инфекционисту и иммунологу США Энтони Фаучи давать показания в Конгрессе по поводу реакции администрации президента Дональда Трампа на ситуацию с коронавирусом. Допустить сейчас выступление в Конгрессе людей, которые разрабатывают меры по борьбе с коронавирусом, будет "контрпродуктивным", заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир. Конгрессмены намеревалась заслушать показания Фаучи по поводу реакции Трампа на кризис вокруг коронавируса.

Трамп выступает за скорейшую отмену ограничений, чтобы смягчить катастрофические последствия пандемии для американской экономики. США являются абсолютным лидером в мире по количеству случаев коронавирусной инфекции. По данным портала Worldometer, в США зарегистрировано уже более 1,13 млн случаев коронавируса, в том числе почти 66 тысяч - с летальным исходом.

Испанцам разрешили выходить на улицу

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С 26 апреля детям до 14 лет в Испании было разрешено гулять в сопровождении взрослого

Жители Испании снова могут выходить из дома. На протяжении семи недель в стране действовал жесткий карантин. Живущим в одной квартире гражданам разрешено вместе гулять и заниматься спортом. Это послабление - часть долгосрочного плана Мадрида по смягчению ограничительных мер. Ранее, 26 апреля, детям до 14 лет разрешили гулять на улице в течение часа в сопровождении одного взрослого.

При этом Минздрав установил для каждой возрастной группы определенное время суток, для "непрофессиональной физической активности" на свежем воздухе. Так, людям в возрасте от 14 до 70 лет разрешено покидать свои дома с 6 до 10 часов утра и с 20 до 23 часов вечера.

Пожилые люди в возрасте от 70 лет и граждане с особыми потребностями могут гулять с 10 часов утра до полудня и с 19 до 20 часов вечера. С несовершеннолетними детьми родители смогут находиться на улице с 12 до 19 часов. Оговаривается, что данные правила будут действовать для городов с населением более 5000 человек.

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось до 161 703 человек. По данным Института имени Роберта Коха, по состоянию на утро субботы, 2 мая, прирост за сутки составил 945 инфицированных. Число скончавшихся увеличилось на 94 до 6575. В то же время выздоровели от COVID-19 или перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме 129 000 человек - на 2100 больше, чем в пятницу.

В Австрии в субботу открываются все магазины

Сотрудники одного из магазинов в Вене

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В Австрии продолжается поэтапное снятие противовирусных ограничений, введенных в начале марта. В субботу, 2 мая, здесь открываются все магазины, а также многие предприятия сферы обслуживания, в частности парикмахерские. Однако остаются в силе основные санитарно-гигиенические предписания. Жители страны в общественных местах по-прежнему обязаны соблюдать дистанцию минимум в один метр и носить защитные маски. Число посетителей магазинов ограничено из расчета один человек на 10 квадратных метров торговой площади.

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Демонстрация противников антивирусного локдауна в Остине (штат Техас)

Сразу в нескольких американских штатах, администрациями большинства из которых руководят республиканцы, ослаблены ограничительные меры по сдерживанию эпидемии. Частично сняты локдауны в Техасе, Алабаме, Айдахо, Айове и Мэне. В частности, в Техасе вновь открыты рестораны, кинотеатры и магазины. Во многих других регионах США проходят акции протеста против предписаний оставаться дома. Губернатор Техаса Грэг Эбботт призывает к снятию антиэпидемиологических ограничений на территории всей страны. Между тем, по данным Университета имени Джонса Хопкинса за последние сутки в Соединенных Штатах скончались 1883 человека, инфицированных SARS-CoV-2. Общее число жертв превысило 65 000.

Ограничительные меры в Ирландии продлены до 18 мая

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На одной из улиц Дублина

Ирландия продлила карантинные ограничения на выход из дома в связи с коронавирусом до 18 мая, заявил в телеобращении к соотечественникам премьер-министр страны Лео Варадкар. Ожидается, что после этого ограничительные меры начнут постепенно ослаблять - каждый раз с промежутками в три недели. Если все пойдет по плану, то последние запреты снимут 10 августа. С конца марта в Ирландии запрещено выходить из дома, кроме как для похода в магазин, на работу или для занятий спортом.

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Препараты против гипертонии не повышают риск заболевания атипичной пневмонией COVID-19 и не вызывают осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. К такому выводу пришли британские ученые - авторы трех исследований, результаты которых опубликованы в специализированном издании New England Journal of Medicine. Исследователи занимались изучением двух групп медикаментов, в том числе лизиноприла, лозартана и валсартана.

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Британский производитель автомобилей и авиадвигателей Rolls-Royce из-за кризиса в отрасли воздушных перевозок намерен сократить около 8000 рабочих мест. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные источники. По информации издания, руководство компании приступило к разработке плана реструктуризации, предусматривающего сокращение персонала на 15 процентов. В компании Rolls-Royce эту информацию пока не прокомментировали.

В США выдано разрешение на использование ремдесивира при лечении COVID-19

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Медицинский регулятор министерства здравоохранения США FDA выдал экстренное разрешение на использование препарата ремдесивир (remdesivir) для лечения пациентов с атипичной пневмонией COVID-19, которую вызывает коронавирусная инфекция. Об этом глава FDA Стивен Хан сообщил в своем Twitter.

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В Москве за сутки скончались 37 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Как сообщили в оперативном штабе, всего с начала эпидемии в столице умерли 695 человек, инфицированных SARS-CoV-2. Общее число зараженных в столице России достигло 57 300 человек, из которых 5766 человек считаются выздоровевшими.

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Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки. Таким образом, число закрытых вестибюлей достигло 78.

Как говорится в сообщении транспортного предприятия, сами станции продолжат работу, однако вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие работу соседние вестибюли.

Хроника событий 1 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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